Extremist de la Capitoliu, fost lider al grupării Proud Boys, supărat pe Trump care l-a eliberat din pușcărie: „Sunt extrem de dezamăgit de el”

Un fost lider al grupării extremiste Proud Boys, condamnat la 17 ani de închisoare pentru rolul său în asaltul asupra Capitoliului, a fost eliberat din închisoare, însă rămâne condamnat din cauză că nu a primit o grațiere completă.

În ziua în care Joe Biggs a aflat că a fost eliberat dintr-o pedeapsă lungă de închisoare de către noul președinte Donald Trump, un gardian i-a spus: „Tot vei fi terminat. Nu ai fost grațiat. Ți-a fost doar comutată pedeapsa, așa că ești tot un terorist”. Acest lucru avea să fie o prevestire, scrie The Independent.

La câteva zile după ce a revenit la Casa Albă pentru un al doilea mandat istoric, Trump a anulat cea mai amplă urmărire penală din istoria americană printr-o grațiere în masă a 1.500 de persoane pentru rolul lor în atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Însă un grup mult mai mic de 14 persoane, printre care și Biggs, au avut doar pedepsele comutate, fără a fi grațiate, ceea ce înseamnă că au fost eliberate din închisoare, dar infracțiunile lor au rămas înregistrate.

„Sunt extrem de dezamăgit de el”, spune Biggs, fost lider al grupării de extremă dreapta Proud Boys, care a primit una dintre cele mai mari pedepse dintre atacatorii de pe 6 ianuarie.

„Nu am mers la proces să dau vina pe el. Nu am spus: ‘Oh, a fost vina lui Trump.’ Am stat acolo, am strâns din dinți și am înghițit-o.”

Biggs fusese condamnat la 17 ani pentru conspirație din cauza rolului său în atacul asupra Capitoliului. Procurorii au spus că el „a fost un instigator și un lider” al atacului și că, prin dărâmarea unei bariere între protestatari și poliție, a făcut un „pas deliberat și semnificativ” în perturbarea certificării votului electoral.

„Ești în închisoare”

Deși a ispășit doar patru ani din această sentință, Biggs se plânge că viața lui este încă blocată până nu primește o grațiere completă.

„E ca și cum ai fi ieșit din închisoare, dar încă ești în închisoare”, spune el pentru The Independent.

„Ești o povară pentru familia ta când ești închis. Dar acum am venit acasă și doar consum bani. Nu aduc nimic la masă pentru a-mi ajuta familia. Așa că sunt și mai mult o povară și nu mă simt în largul meu, nu mă simt corect.”

Din cauza circumstanțelor sale, Biggs este acum unul dintre doar 14 oameni din toată țara care se confruntă cu consecințe juridice de durată pentru ceea ce a fost descris drept cel mai grav atac asupra democrației americane de la Războiul Civil.

Povestea lui este plină de contradicțiile care caracterizează cele mai extreme părți ale bazei de susținători ai lui Trump. A mers la închisoare pentru Trump, de care a fost uitat, dar în care încă mai crede.

De-a lungul anilor, viziunea sa asupra semnificației zilei de 6 ianuarie s-a schimbat în funcție de circumstanțele sale.

„M-am lăsat sedus de mulțime”

„Pe 6 ianuarie, m-am lăsat sedus de mulțime și pur și simplu am mers înainte”, a spus el. „Curiozitatea mea a învins și trebuie să trăiesc cu asta toată viața mea și îmi pare foarte rău.”

Întrebat în prezent dacă regretă acțiunile sale din acea zi, răspunde: „Nu, nu chiar.”

Ceea ce regretă cu adevărat este că nu a primit o grațiere.

Fiind veteran, Biggs primea o pensie lunară care reprezenta o mare parte din venitul său. De asemenea, beneficia de asistență medicală prin Agenția Veteranilor pentru a trata Sindromul de Stres Post-Traumatic și o leziune cerebrală traumatică suferită în Irak, pentru care primise și o distincție Purple Heart.

Toate acestea i-au fost retrase în urma condamnării.

„Am PTSD, am anxietate, am probleme cu somnul. Pune la socoteală patru ani de luptă, plus patru ani de închisoare, doi ani în izolare – mi-ar plăcea să pot merge la un doctor. Mi-ar plăcea să pot vorbi cu cineva și să lucrez la anumite probleme”, spune el.

Dat la o parte

Biggs, care se descrie pe X drept un „extremist de dreapta și un terorist mândru pentru stânga”, a încercat să obțină sprijin din partea marilor figuri ale mișcării MAGA care l-au susținut cât timp a fost în închisoare.

A participat luna trecută la CPAC și s-a întâlnit cu Steve Bannon, dar de atunci a fost dat la o parte.

„Tot ce îi interesează este să te aibă în emisiunea lor, ca să-și vândă produsele și să facă bani de pe urma ta și a poveștii tale, iar apoi, imediat ce pleci, uită complet de tine”, spune el.

Administrația Trump nu a oferit nicio explicație despre motivul pentru care unii dintre condamnați au primit doar comutări de pedeapsă, în loc de grațiere completă. Nu există o corelație clară între gravitatea acuzațiilor și cine a fost grațiat – Enrique Tarrio, liderul Proud Boys, care a primit cea mai mare sentință, de 22 de ani, a fost grațiat complet.