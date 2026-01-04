Video Un senator republican respinge afirmația lui Trump că SUA ar putea „conduce” Venezuela. Care sunt cerințele Washingtonului

Un republican respinge afirmația lui Donald Trump că Statele Unite ar urma să „conducă” Venezuela, subliniind că politica americană vizează doar să determine țara să respecte cerințele SUA și să contribuie la stabilitate în regiune.

Tom Cotton, președintele republican al comitetului pentru informații din Senat, a declarat la CNN, în emisiunea State of the Union, că „mai există încă multe întrebări de răspuns” privind viitorul Venezuelei, potrivit the guardian.

El a clarificat afirmația șocantă a lui Trump, care sugera că SUA ar urma să „conducă” Venezuela, explicând că, de fapt, mesajul este că liderii acestei țări vor trebui să respecte cerințele și politicile impuse de Washington, fără ca SUA să preia efectiv controlul asupra Venezuelei.

„Președintele vrea să le ofere o șansă să întoarcă pagina în Venezuela și să ajute America să își atingă obiectivele de politică externă acolo”, a spus Cotton.

Senatorul a enumerat câteva dintre cerințele guvernului american.

„Vrem să oprească traficul de droguri. Vrem să alunge iranienii, cubanezii și radicalii islamici.”, a spus acesta.

„Doar să revină la a fi o națiune normală, care să contribuie la stabilitate, ordine și prosperitate, nu doar în Venezuela, ci în întreaga noastră zonă”, a adăugat Cotton.

Senatorul a oferit, de asemenea, o evaluare mai rezervată a vicepreședintei Venezuelei, Delcy Rodriguez, cu care Trump a sugerat că SUA ar putea eventual colabora.

„Nu o recunoaștem pe Delcy Rodriguez ca fiind conducătorul legitim al Venezuelei. Nu cred că ne putem baza pe ea să fie prietenoasă cu Statele Unite până nu o dovedește”, a mai spus senatorul.

Reamintim că după capturarea lui Maduro, Curtea Supremă a Venezuelei a confirmat-o pe Rodriguez ca lider interimar, la câteva ore după ce forțele americane i-au reținut pe Maduro și pe soția sa sub acuzații de narco-terorism și trafic de droguri.