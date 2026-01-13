search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Un senator democrat vizat de administraţia Trump depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth. Ce acuză

Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei şi astronaut, a anunţat luni, 12 ianuarie, că depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după ce acesta din urmă a iniţiat proceduri disciplinare împotriva sa pentru un videoclip considerat că îndeamnă la „răzvrătire”, notează AFP.

„Cruciada sa neconstituţională împotriva mea transmite un mesaj înfiorător fiecărui membru în rezervă al forţelor armate: dacă vorbiţi şi spuneţi ceva ce preşedintelui sau secretarului apărării nu îi place, veţi fi mustrat, ameninţat cu retrogradarea sau chiar urmărit penal", a adăugat acest fost pilot de vânătoare al Marinei SUA care a servit şi ca pilot de navetă spaţială, relatează Agerpres, citând agenția de presă internațională.

 Mark Kelly a explicat:

„Astăzi am depus o plângere împotriva secretarului apărării, deoarece puţine lucruri sunt mai importante decât respectarea drepturilor acelor americani care au luptat pentru a ne apăra libertăţile”.

Senatorul democrat Mark Kelly. FOTO EPA EFE
Senatorul democrat Mark Kelly. FOTO EPA EFE

Departamentul Apărării a declarat, pentru AFP, că „este la curent" cu plângerea, dar a refuzat „să comenteze litigiile în curs".

Hegseth, un aliat fidel al lui Donald Trump, a anunţat săptămâna trecută că Pentagonul a iniţiat proceduri administrative împotriva senatorului pentru retrogradarea lui din gradul de căpitan în rezervă al Marinei şi scăderea pensiei militare.

Măsura a fost dispusă după ce Mark Kelly şi alţi parlamentari democraţi au îndemnat trupele să refuze orice „ordine ilegale" din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump.

„Ameninţările la adresa Constituţiei noastre vin nu numai din străinătate, ci şi de aici, de acasă”

Mesajul video al lui Kelly din 18 noiembrie venise pe fondul preocupărilor din rândul democraţilor, împărtăşite în privat şi de unii oficiali militari americani, conform cărora administraţia Trump încalcă legea prin ordinul dat armatei de a ucide presupuşi traficanţi de droguri în atacuri asupra navelor lor în apele latino-americane.

Pentagonul susţine că aceste atacuri sunt justificate deoarece traficanţii de droguri sunt consideraţi terorişti.

„Astăzi, ameninţările la adresa Constituţiei noastre vin nu numai din străinătate, ci şi de aici, de acasă", au denunţat ei.

„Membrii forţelor armate trebuie să refuze ordinele ilegale"  

Mesajul lor a provocat furie la Casa Albă, iar Donald Trump i-a acuzat pe aceştia de „trădare" şi instigare la „răzvrătire", avertizându-i că pentru astfel de fapte pot fi pasibili chiar şi de pedeapsa capitală.

„Nu am făcut decât să reiterez legea existentă, care spune că membrii forţelor armate trebuie să refuze ordinele ilegale", a declarat Mark Kelly luni într-un discurs în Senat.

„Ciudat este că a reitera legea este acum ilegal, potrivit lui Pete Hegseth", a adăugat el.

SUA

