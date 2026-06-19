Un nou capitol în războiul digital global. Cum au descoperit hackerii o „ușă din spate” către locuințele americanilor

Milioane de dispozitive conectate la internet sunt folosite fără știrea proprietarilor pentru a susține atacuri cibernetice sofisticate, inclusiv operațiuni atribuite Rusiei, Chinei și altor state, avertizează experții în securitate.

Totul a început cu un apel telefonic între doi directori din domeniul securității cibernetice.

În urmă cu peste doi ani, un responsabil de rang înalt din cadrul Microsoft a contactat echipa de securitate a Comcast pentru a cere informații despre șase adrese IP care apăruseră într-o investigație privind un atac informatic atribuit unui grup de hackeri susținut de statul rus.

Ceea ce a urmat a scos la iveală un fenomen de o amploare neașteptată: milioane de dispozitive electronice utilizate în locuințe au fost transformate, fără știrea utilizatorilor, într-o infrastructură globală folosită pentru atacuri cibernetice, scrie The Wall Street Journal.

O rețea ascunsă în dispozitive de uz casnic

Investigația a arătat că gruparea de hackeri cunoscută sub numele de Midnight Blizzard, asociată serviciului de informații externe al Rusiei, a folosit conexiuni rezidențiale la internet pentru a ascunde originea atacurilor sale.

Specialiștii au descoperit că numeroase dispozitive ieftine destinate consumatorilor — de la echipamente pentru streaming video până la rame foto digitale — erau livrate cu programe software ascunse, instalate încă din fabrică.

În alte cazuri, același tip de software era introdus în aplicații mobile sau în copii piratate ale jocurilor video.

Aceste programe transformă dispozitivele într-o componentă a unor așa-numite „rețele proxy rezidențiale”, care permit redirecționarea traficului de internet prin conexiuni reale din locuințe.

Practic, un utilizator aflat la mii de kilometri distanță poate naviga pe internet folosind adresa IP a unei case din Statele Unite, mascându-și astfel identitatea și locația.

O problemă în creștere

Autoritățile și experții în securitate avertizează că fenomenul a luat amploare în ultimii ani.

Potrivit estimărilor organizației Digital Citizens Alliance, aproximativ 20 de milioane de astfel de „uși din spate” ar putea exista doar pe teritoriul Statelor Unite.

„Dimensiunea problemei este cea care o face atât de îngrijorătoare”, afirmă Noopur Davis, directorul pentru securitate informatică al Comcast.

Pentru agențiile de informații și grupările de hackeri susținute de state, aceste rețele au devenit un instrument valoros.

„Dacă actorii ostili pot folosi adrese IP americane, au un avantaj important atunci când vizează instituții guvernamentale, companii sau alte organizații”, explică Brett Leatherman, director adjunct al diviziei cibernetice din cadrul FBI.

În aprilie, agenții guvernamentale din nouă țări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Japonia, au avertizat că grupări de hackeri asociate Chinei utilizează rețele de dispozitive compromise pentru a-și ascunde activitățile.

De la șase adrese IP la sute de mii de dispozitive

Investigația Comcast a început în februarie 2024.

Analiza celor șase adrese IP furnizate de Microsoft a condus către o companie chineză numită IPidea, care administra o vastă rețea proxy rezidențială.

Potrivit anchetatorilor, software-ul companiei era instalat prin metode diverse, inclusiv direct pe dispozitive electronice comercializate către consumatori.

Clienții rețelei puteau apoi să își redirecționeze traficul prin locuințele persoanelor afectate.

Astfel, un utilizator aflat la Moscova putea apărea online ca și cum s-ar conecta dintr-o casă din statul Washington.

Pe măsură ce investigația a avansat, specialiștii au descoperit că cele șase adrese inițiale făceau parte dintr-o rețea care includea aproximativ 750.000 de conexiuni rezidențiale și comerciale.

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Riscuri pentru utilizatori și companii

Experții avertizează că impactul nu se limitează la ascunderea identității hackerilor.

Potrivit Comcast, utilizatorii rețelelor proxy pot obține acces la alte dispozitive conectate în aceeași rețea, inclusiv în spatele unor sisteme de protecție considerate sigure.

În practică, un dispozitiv aparent inofensiv, precum un player multimedia compromis, ar putea deveni punctul de plecare pentru atacarea unui telefon mobil sau a unui laptop.

Dacă acel dispozitiv este utilizat ulterior pentru accesarea unei rețele corporative, informațiile confidențiale ale companiei pot deveni vulnerabile.

„A fost o schimbare radicală față de orice amenințare văzusem până atunci”, spune Davis.

O luptă dificilă

La începutul acestui an, Google a obținut un ordin judecătoresc în Statele Unite și a reușit să dezactiveze infrastructura IPidea.

Totuși, potrivit Comcast, rețeaua a revenit în funcțiune după mai puțin de două săptămâni, folosind noi surse de dispozitive compromise.

Experții spun că rețelele proxy rezidențiale au devenit esențiale pentru multe operațiuni de spionaj cibernetic.

Adam Meyers, vicepreședinte al companiei de securitate CrowdStrike, afirmă că acestea sunt utilizate frecvent pentru furtul identităților digitale și al credențialelor de acces la servicii cloud.

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„Identitatea digitală este principala țintă, iar aceste rețele reprezintă una dintre infrastructurile-cheie pe care se bazează atacatorii”, explică el.

O nouă generație de atacuri

Compania de investigații cibernetice Volexity avertizează că gruparea rusă Midnight Blizzard a început să utilizeze rețelele proxy rezidențiale într-un nou tip de atac extrem de dificil de detectat.

În ultimul an, hackerii au compromis conturi Microsoft 365 folosind invitații false la întâlniri prin Microsoft Teams.

În mod normal, autentificările provenite din afara Statelor Unite ar declanșa alerte de securitate. Însă, folosind conexiuni rezidențiale americane compromise, atacatorii reușesc să pară utilizatori legitimi.

Potrivit Volexity, metoda a fost observată în atacuri care au vizat instituții guvernamentale, organizații militare, entități diplomatice și chiar redacții de presă.

„Nu mai încearcă să vă fure parola prin metode clasice”, spune Steven Adair, președintele companiei. „Aceste atacuri sunt mult mai greu de detectat și mult mai dificil de oprit.”

Pentru experții în securitate cibernetică, fenomenul reprezintă un nou capitol în războiul digital global: unul în care dispozitivele obișnuite din locuințe devin, fără știrea proprietarilor, parte a infrastructurii folosite de unele dintre cele mai sofisticate operațiuni de spionaj și atac informatic din lume.