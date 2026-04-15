Hackerii armatei ruse au spart emailuri ale aviației române

Conturi de email ale unor ofițeri ai aviației române, inclusiv din baze NATO, au fost compromise, potrivit Reuters. Nu este public ce date au fost furate. România, țintă constantă în războiul cibernetic dus de Kremlin.

Zeci de conturi de email ale unor militari din Forțele Aeriene Române au fost sparte de hackeri afiliați armatei Rusiei, scrie agenția de presă Reuters. Printre victime ar fi ofițeri de rang înalt ai armatei, unii activi în baze NATO, și specialiști de la academia aviației, menționează sursa citată.

Deocamdată nu se știe ce informații au obținut rușii în urma acestui atac. Potrivit Reuters, ar fi fost extrase peste zece mii de mailuri. România este considerată un hub logistic și politic esențial pentru sprijinirea Ucrainei. Ar putea atrage atenția planuri operaționale sau de rotație a personalului, detalii de logistică militară, corespondență internă între ofițeri.

Ministerul Apărării de la București a declarat, potrivit Digi24, că dintre cele 67 de atacuri, doar 30 au avut succes, în sensul că doar 30 de adrese de e-mail ar fi fost compromise de hackerii Kremlinului, iar celelalte ar fi fost respinse de apărarea cibernetică a Armatei României. Ministerul Apărării Naționale a adăugat că acele adrese de e-mail nu au fost folosite pentru transmiterea informațiilor clasificate, ci mai degrabă pentru chestiuni administrative.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Serviciul Român de Informații au avertizat în mod constant că instituții publice din România sunt sub un asediu digital continuu, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat că SRI, împreună cu FBI, au dejucat un întreg atac cibernetic pornit din Rusia împotriva mai multor țări europene, inclusiv România.

Date furate, ”uitate” pe servere cu acces public

România nu a fost singura țintă: începând din luna septembrie 2024 au fost vizate aproape 300 de adrese de mail ale unor instituții din Ucraina, Grecia, Bulgaria sau Serbia. În cazul Ucrainei, notează Reuters, au fost sparte 170 de conturi de e-mail ale unor procurori și anchetatori care se ocupă de colaboratori ai Rusiei.

Dezvăluirea Reuters se bazează pe descoperirile experților în securitate cibernetică din grupul independent Ctrl-Alt-Intel de ”detectivi digitali” din Marea Britanie și SUA, care monitorizează atacurile hackerilor la nivel mondial.

Cel mai probabil, atacurile vin de la pirații electronici ”Fancy Bear”, o rețea de hackeri militari asociați serviciilor de informații ale armatei ruse GRU, care, din greșeală, ar fi lăsat o parte din datele furate pe servere cu acces public.





Hackerii ruși se folosesc de diverse vulnerabilități ale routerelor locale în care pătrund și din spatele cărora lansează, ulterior, atacurile asupra instituțiilor. Din acest motiv este mai greu de detectat sursa spargerilor de conturi.

”Fancy Bear” sunt responsabili, între altele, de atacul asupra Comitetului Național Democrat din SUA, din 2016, și de mai multe atacuri asupra statului german, cel mai puternic fiind cel din primăvara lui 2015 ce a vizat Parlamentului federal (Bundestag). Au fost atunci furați 16 giga de date, ceea ce a determinat refacerea completă, de la zero, a infrastructurii digitale a instituției. Diverși oficiali guvernamentali din Ucraina și din statele baltice au fost și ei în mod repetat ținte ale grupării asociate GRU.

Cristian Ștefănescu - DW