Secretul de la Bauman. Dezvăluiri din interiorul școlii de spioni a Rusiei unde se predau tehnici de atacuri cibernetice și de amestec în alegeri

O scurgere masivă de documente interne oferă o perspectivă rară asupra modului în care una dintre cele mai prestigioase universități din Moscova pregătește o nouă generație de hackeri și ofițeri de informații pentru serviciile militare ruse.

Când președintele Vladimir Putin a vizitat Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova în aprilie anul trecut, camerele de televiziune au surprins un lider mândru, vorbindu-le studenților despre misiuni spațiale și competitivitate globală.

Însă, dincolo de discursurile oficiale despre explorarea planetei Marte, universitatea găzduiește o entitate mult mai discretă: Catedra 4, cunoscută intern sub denumirea de „Pregătire Specială”.

Potrivit investigației realizate de publicațiile The Guardian, Der Spiegel, Le Monde și alți parteneri media europeni, programul include cursuri de hacking, supraveghere electronică, război informațional și manipulare psihologică.

Investigația bazată pe peste 2.000 de documente scurse, sugerează că această facultate funcționează ca o conductă directă către GRU — serviciul de informații militare al Rusiei, responsabil pentru unele dintre cele mai răsunătoare atacuri cibernetice din ultimul deceniu.

„O linie de asamblare pentru spionaj”

Documentele, care acoperă activitatea instituției până în anul 2025, includ programe de studiu, contracte de muncă și dosare ale absolvenților. Acestea indică faptul că legătura dintre mediul academic și cel de spionaj este aproape inexistent . Studenții sunt adesea monitorizați încă din liceu, iar ofițeri activi ai GRU supraveghează examenele și aprobă candidații.

Printre profesori se numără figuri precum Viktor Netîkșo, un general aflat sub sancțiuni occidentale pentru interferența în alegerile prezidențiale din SUA din 2016.

De la hacking la propagandă

Programul de studiu nu se rezumă la informatică pură, ci pătrunde adânc în sfera războiului hibrid. Studenții parcurg module care par extrase dintr-un manual de spionaj modern:

-Tehnici de intruziune: 144 de ore dedicate atacurilor prin parole, vulnerabilităților software și dezvoltării de viruși informatici.

-Supraveghere mascată: Utilizarea dispozitivelor de tip „keylogger” și a camerelor ascunse în obiecte casnice, precum detectoarele de fum.

-Război informațional: Seminare despre crearea campaniilor de dezinformare pe rețelele sociale, folosind „manipularea și propaganda ascunsă”.

Pe lângă abilitățile tehnice, studenții sunt instruiți în spiritul retoricii Kremlinului, fiindu-le predate cursuri despre „inevitabilitatea” războiului din Ucraina și structura agențiilor de informații britanice și americane.

De la cursuri la „Sandworm”

Investigația a reușit să urmărească traseul unor absolvenți recenți. Un exemplu este cel al lui Daniil Porșin, un student de elită care, după absolvirea din 2024, ar fi fost repartizat direct în unitatea de hacking „Fancy Bear”.

Alți colegi de promoție au ajuns la Unitatea 74455, cunoscută sub numele de Sandworm. Aceasta este gruparea acuzată de serviciile occidentale pentru atacarea rețelei electrice a Ucrainei și tentativa de sabotare a campaniei electorale a lui Emmanuel Macron în 2017.

Contextul unui război invizibil

Dezvăluirile vin într-un moment în care capitalele europene avertizează asupra unei intensificări a activităților rusești de tip „hibrid” — atacuri care vizează infrastructura critică și procesele democratice, rămânând totodată sub pragul care ar declanșa un conflict militar deschis.

Deși documentele oferă o imagine fără precedent asupra acestui sistem, experții în securitate sugerează că Bauman este doar o piesă dintr-un puzzle mult mai amplu. Conform unor surse din domeniul apărării, alte instituții de elită din Moscova continuă să alimenteze aparatul de informații al Rusiei, pregătind noi promoții de specialiști până în anul 2027 și dincolo de acesta.