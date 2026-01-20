search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un fost consilier al lui Donald Trump, despre planurile președintelui: „Groenlanda va rămâne Groenlanda”

0
0
Publicat:

Un fost consilier de vârf al lui Donald Trump spune că președintele SUA nu poate forța Groenlanda să își schimbe statutul și că o astfel de idee ar fi „o măsură excesivă”. Gary Cohn, care l-a consiliat pe Trump în domeniul economic, consideră că discuțiile recente despre insulă țin mai degrabă de o strategie de negociere și subliniază că „Groenlanda va rămâne Groenlanda”.

Fost consilier al lui Trump pune frână ambițiilor președintelui FOTO: AFP
Fost consilier al lui Trump pune frână ambițiilor președintelui FOTO: AFP

Gary Cohn, în prezent vicepreședinte IBM, a explicat că „invadarea unei țări independente care face parte din NATO” ar fi „o măsură excesivă”. El a amintit că Groenlanda se află deja într-o alianță militară și că ideea unei intervenții forțate „mi se pare puțin exagerată în acest moment”.

Fostul consilier a povestit că a participat recent la o întâlnire a unei delegații a Congresului SUA și că există un acord larg, dincolo de liniile politice. „Tocmai am venit de la o întâlnire a delegației Congresului SUA și cred că există un consens destul de uniform atât în rândul republicanilor, cât și al democraților, că Groenlanda va rămâne Groenlanda”, a spus el, potrivit BBC

Mai multă prezență militară și interes pentru minerale rare

Cohn a adăugat că Groenlanda ar fi deschisă la o prezență militară americană mai mare pe insulă, în contextul în care Atlanticul de Nord și Oceanul Arctic „devin o amenințare militară din ce în ce mai mare”. În același timp, el a sugerat că Statele Unite ar putea negocia un acord pentru acces la rezerva vastă, dar în mare parte neexploatată, de minerale rare.

„Dar cred că invadarea unei țări care nu dorește să fie invadată, care face parte dintr-o alianță militaristă, NATO, mi se pare puțin exagerată în acest moment”, a repetat Cohn.

O tactică de negociere?

Potrivit fostului consilier, declarațiile recente ale președintelui ar putea fi parte dintr-o strategie cunoscută. „Trebuie să-i acordăm lui Donald Trump un anumit credit pentru succesele pe care le-a avut și pentru că a încercat de multe ori să exagereze pentru a obține ceva într-o situație de compromis”, a spus el. „A exagerat în promovarea unui lucru pentru a obține în final ceea ce dorește de fapt. Poate că ceea ce dorește de fapt este o prezență militară mai mare și o reducere a consumului”.

Cohn, care și-a construit cariera pe Wall Street și a fost președinte și director operațional al Goldman Sachs, a lucrat la Casa Albă ca director al Consiliului Economic Național între 2017 și 2018. Din perspectiva sa, mesajul este clar: Groenlanda nu poate fi forțată să își schimbe statutul, iar „Groenlanda va rămâne Groenlanda”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
stirileprotv.ro
image
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Unde a fost Vlad Chiricheș cu o seară înainte să accepte rezilierea contractului cu FCSB
fanatik.ro
image
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
libertatea.ro
image
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
observatornews.ro
image
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Pe ce dată intră alocaţiile pe card în februarie 2026: banii, viraţi într-o zi de vineri
playtech.ro
image
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu TVA și alte taxe în 2026. Ministrul Finanțelor face anunțul
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Horoscop Balanță 2026. Anul care îți schimbă destinul. Un salt major îți schimbă întreaga viață
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Kate, William și Harry, Foto Getty (5) jpg
Mesajul clar transmis de Prințul William și Prințesa Kate Prințului Harry, proaspăt reîntors în UK
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate