Un fost consilier al lui Donald Trump, despre planurile președintelui: „Groenlanda va rămâne Groenlanda”

Un fost consilier de vârf al lui Donald Trump spune că președintele SUA nu poate forța Groenlanda să își schimbe statutul și că o astfel de idee ar fi „o măsură excesivă”. Gary Cohn, care l-a consiliat pe Trump în domeniul economic, consideră că discuțiile recente despre insulă țin mai degrabă de o strategie de negociere și subliniază că „Groenlanda va rămâne Groenlanda”.

Gary Cohn, în prezent vicepreședinte IBM, a explicat că „invadarea unei țări independente care face parte din NATO” ar fi „o măsură excesivă”. El a amintit că Groenlanda se află deja într-o alianță militară și că ideea unei intervenții forțate „mi se pare puțin exagerată în acest moment”.

Fostul consilier a povestit că a participat recent la o întâlnire a unei delegații a Congresului SUA și că există un acord larg, dincolo de liniile politice. „Tocmai am venit de la o întâlnire a delegației Congresului SUA și cred că există un consens destul de uniform atât în rândul republicanilor, cât și al democraților, că Groenlanda va rămâne Groenlanda”, a spus el, potrivit BBC.

Mai multă prezență militară și interes pentru minerale rare

Cohn a adăugat că Groenlanda ar fi deschisă la o prezență militară americană mai mare pe insulă, în contextul în care Atlanticul de Nord și Oceanul Arctic „devin o amenințare militară din ce în ce mai mare”. În același timp, el a sugerat că Statele Unite ar putea negocia un acord pentru acces la rezerva vastă, dar în mare parte neexploatată, de minerale rare.

„Dar cred că invadarea unei țări care nu dorește să fie invadată, care face parte dintr-o alianță militaristă, NATO, mi se pare puțin exagerată în acest moment”, a repetat Cohn.

O tactică de negociere?

Potrivit fostului consilier, declarațiile recente ale președintelui ar putea fi parte dintr-o strategie cunoscută. „Trebuie să-i acordăm lui Donald Trump un anumit credit pentru succesele pe care le-a avut și pentru că a încercat de multe ori să exagereze pentru a obține ceva într-o situație de compromis”, a spus el. „A exagerat în promovarea unui lucru pentru a obține în final ceea ce dorește de fapt. Poate că ceea ce dorește de fapt este o prezență militară mai mare și o reducere a consumului”.

Cohn, care și-a construit cariera pe Wall Street și a fost președinte și director operațional al Goldman Sachs, a lucrat la Casa Albă ca director al Consiliului Economic Național între 2017 și 2018. Din perspectiva sa, mesajul este clar: Groenlanda nu poate fi forțată să își schimbe statutul, iar „Groenlanda va rămâne Groenlanda”.