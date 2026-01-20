Danemarca propune o misiune de supraveghere NATO în Groenlanda

Danemarca propune o misiune NATO de supraveghere în Groenlanda, cu sprijinul insulei arctice, a declarat luni ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, după o întâlnire cu șeful NATO, Mark Rutte.

NATO va continua să colaboreze cu Danemarca şi Groenlanda în chestiuni legate de securitatea regiunii arctice, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma unei întâlniri cu ministrul apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, şi cu ministrul de externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, relatează CNN.

„Am propus asta. Secretarul general al NATO a luat notă şi cred că acum putem stabili, sperăm, un cadru pentru modul în care acest obiectiv poate fi realizat”, a declarat Poulsen, potrivit Reuters. „Această propunere este, de asemenea, în conformitate cu ceea ce am discutat cu guvernul groenlandez”, a adăugat ministrul danez.

„Am discutat despre importanţa Arcticii - inclusiv a Groenlandei - pentru securitatea noastră colectivă şi despre modul în care (Danemarca) îşi intensifică investiţiile în capacităţi cheie”, a anunțat Rutte pe X.

La rândul său, ministrul apărării din Suedia, Pål Jonson, a sugerat că o misiune NATO „ar putea fi o cale de urmat”, întrucât Trump insistă că trebuie făcut mai mult pentru a respinge ameninţarea Chinei şi Rusiei la adresa Groenlandei. „Căutăm cea mai constructivă modalitate prin care am putea contribui la acest efort de consolidare a prezenţei Alianţei în nordul îndepărtat”, a declarat el după o reuniune a miniştrilor nordici la sediul NATO din Bruxelles.

Preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat eforturile de a prelua suveranitatea asupra Groenlandei de la Danemarca, membră NATO, determinând Uniunea Europeană să ia în considerare adoptarea unor măsuri de ripostă. Liderii german şi francez au denunţat drept „şantaj” ameninţările lansate de Trump în weekend cu privire la aplicarea de noi tarife vamale ţărilor care se opun planurilor sale pentru insula arctică.

NATO şi-a sporit capacitatea de descurajare şi apărare în nordul îndepărtat şi menţine deja o prezenţă constantă pentru a sprijini pacea şi stabilitatea şi pentru a proteja interesele comune ale Alianţei în regiune, se arată într-un comunicat transmis de NATO. Aliaţii şi-au mărit investiţiile în capacităţi-cheie, Danemarca achiziţinând deja drone de realimentare aer-aer, drone cu rază lungă de acţiune, avioane de patrulare maritimă şi avioane de vânătoare F-35, se arată comunicatul NATO.

„Aliaţii vor continua să colaboreze pentru a se asigura că dispunem de ceea ce este necesar pentru a face faţă oricăror provocări la adresa securităţii noastre în fiecare parte a Alianţei”, subliniază NATO.