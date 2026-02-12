search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Șeful Deprtamentului de Război trimite un „dur” al Pentagonului la reuniunea NATO, pentru a presa Europa

Publicat:

Secretarul american de război, Pete Hegseth, nu participă la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO din 12 februarie, trimițând în locul său responsabilul pentru politică din cadrul Pentagonului, Elbridge Colby.

Colby susține reducerea prezenței militare americane în Europa/FOTO:X
Colby susține reducerea prezenței militare americane în Europa/FOTO:X

Colby este cunoscut pentru pozițiile sale ferme față de China și pentru susținerea reducerii prezenței militare americane în Europa. Potrivit The Times, el urmează să transmită aliaților un mesaj clar: statele europene trebuie să își majoreze rapid cheltuielile pentru apărare și să își asume o parte mai mare din responsabilități, inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.

De-a lungul timpului, Colby a pledat pentru reorientarea priorităților strategice ale SUA dinspre Europa către alte regiuni, în special Indo-Pacific. Totuși, unele dintre pozițiile sale au devenit mai nuanțate după ce a constatat rolul esențial jucat de aliații europeni în sprijinirea operațiunilor americane, inclusiv în misiuni de realimentare aeriană.

Oficiali europeni afirmă că, în pofida speculațiilor, nu sunt așteptate anunțuri iminente privind reduceri majore ale trupelor americane din Europa. Potrivit acestora, reprezentanți ai administrației de la Washington recunosc importanța stabilității continentului, în ciuda criticilor repetate ale președintelui Donald Trump la adresa NATO.

În unele capitale europene, Colby este văzut drept un interlocutor pragmatic. Un diplomat de rang înalt din cadrul NATO l-a descris drept unul dintre principalii strategi ai administrației Trump, cu viziuni clare asupra priorităților forțelor armate americane.

„Colby va insista asupra creșterii cheltuielilor europene pentru apărare și asupra revenirii NATO la misiunea sa de bază – o alianță mai puternică, axată pe apărarea colectivă”, a declarat diplomatul.

Wess Mitchell, fost oficial în Departamentul de Stat în prima administrație Trump și cofondator al think tank-ului Marathon Initiative alături de Colby, a afirmat că puțini oameni la Washington au influențat atât de mult dezbaterea privind Ucraina și China.

În 2023, Colby argumenta că aliații europeni ar trebui să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Statele Unite ar trebui să se concentreze pe descurajarea nucleară și pe capabilități care nu afectează eforturile de contracarare a Chinei.

Pozițiile sale sceptice față de furnizarea de arme și alte forme de asistență militară Ucrainei au avut un impact vizibil asupra orientării politicii administrației Trump.

La reuniunea de la Bruxelles, este de așteptat ca el să adopte un ton ferm, în contextul în care statele membre, inclusiv Regatul Unit, își vor prezenta planurile pentru atingerea noului obiectiv NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Unii analiști consideră absența lui Hegseth un semnal politic. Roland Freudenstein, cofondator al Brussels Freedom Hub, a declarat că decizia ar putea indica un interes diminuat al Washingtonului față de Alianță, dar ar putea oferi în același timp europenilor mai mult spațiu de manevră.

„Parteneriat, nu dependență”

În declarații făcute înaintea reuniunii, Elbridge Colby a afirmat că o creștere a cheltuielilor militare în Europa și Canada ar transforma aliații în parteneri mai echilibrați în cadrul NATO, relatează Reuters.

„În 2025 am văzut un angajament real ca Europa să preia conducerea în ceea ce privește apărarea convențională a NATO”, a spus el, adăugând că „este momentul să mergem înainte împreună și să acționăm pragmatic”.

Colby a subliniat că Alianța ar trebui să se bazeze pe „interacțiune între parteneri egali, nu pe dependență”, sugerând o revenire la principiile care au stat la baza fondării NATO.

Între timp, un sondaj realizat de Politico arată că unii aliați-cheie ai NATO consideră că, sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite nu contribuie suficient la descurajarea adversarilor.

SUA

