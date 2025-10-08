Un bărbat de 29 de ani, arestat în SUA pentru declanșarea incendiilor devastatoare din Los Angeles din ianuarie. 12 oameni au murit atunci

Autoritățile federale americane au anunțat miercuri arestarea unui bărbat de 29 de ani, acuzat că ar fi provocat incendiul de proporții care a afectat o zonă extinsă din California, în ianuarie 2025. 12 persoane au murit atunci din cauza flăcărilor.

Potrivit procurorului federal interimar Bill Essayli, suspectul, identificat drept Jonathan Rinderknecht, a fost arestat marți la locuința sa din Melbourne, statul Florida. El este acuzat de distrugere de bunuri prin incendiere, o infracțiune care se pedepsește cu minimum cinci ani de închisoare, potrivit Fox 11 Los Angeles.

„Inconştienţa unei singure persoane a cauzat unul dintre cele mai grave incendii care a avut loc vreodată la Los Angeles, antrenând moartea şi distrugerea generalizate la Pacific Palisades”, a declarat procurorul federal Bill Essayli.

Ancheta a stabilit că există probe extrase din telefonul mobil al suspectului, declarații false făcute autorităților și un comportament suspect observat după izbucnirea unui alt incendiu, produs în noaptea de Anul Nou.

Jonathan Rinderknecht lucra ca șofer Uber în Los Angeles în noaptea dintre 31 decembrie 2024 și 1 ianuarie 2025. Doi pasageri au declarat anchetatorilor că acesta părea „iritat și furios” după ce a lăsat un client în zona Pacific Palisades.

Ulterior, ar fi parcat mașina și ar fi încercat să contacteze un prieten. După ce nu a reușit, s-ar fi îndreptat pe un traseu montan, unde ar fi filmat peisajul și ar fi ascultat o melodie rap al cărei videoclip conținea imagini cu obiecte incendiate.

Conform anchetatorilor, suspectul ar fi folosit ChatGPT pentru a crea o „pictură distopică” reprezentând o pădure în flăcări. „În zilele dinaintea incendiilor Lachman și Palisades, acesta a ascultat în mod repetat melodia și a vizionat videoclipul asociat”, a precizat procurorul Essayli.

Sistemele de monitorizare a mediului au detectat izbucnirea unui incendiu imediat după miezul nopții de Anul Nou. Rinderknecht nu a raportat evenimentul și a părăsit locul, însă ar fi revenit ulterior pentru a urmări intervenția pompierilor. Deși flăcările inițiale au fost stinse, focul a continuat să mocnească sub pământ până pe 7 ianuarie, când vântul puternic a reaprins incendiul, transformându-l în dezastrul cunoscut ca Palisades Fire.

La momentul producerii incendiilor, suspectul locuia în Pacific Palisades, în sudul Californiei, însă s-a mutat ulterior în Florida. El nu are antecedente penale, dar este acuzat că a făcut declarații false în timpul anchetei privind cauzele incendiului.