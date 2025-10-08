search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un bărbat de 29 de ani, arestat în SUA pentru declanșarea incendiilor devastatoare din Los Angeles din ianuarie. 12 oameni au murit atunci

0
0
Publicat:

Autoritățile federale americane au anunțat miercuri arestarea unui bărbat de 29 de ani, acuzat că ar fi provocat incendiul de proporții care a afectat o zonă extinsă din California, în ianuarie 2025. 12 persoane au murit atunci din cauza flăcărilor.

Jonathan Rinderknecht. FOTO: X/@MegaBigBalls25
Jonathan Rinderknecht. FOTO: X/@MegaBigBalls25

Potrivit procurorului federal interimar Bill Essayli, suspectul, identificat drept Jonathan Rinderknecht, a fost arestat marți la locuința sa din Melbourne, statul Florida. El este acuzat de distrugere de bunuri prin incendiere, o infracțiune care se pedepsește cu minimum cinci ani de închisoare, potrivit Fox 11 Los Angeles.

„Inconştienţa unei singure persoane a cauzat unul dintre cele mai grave incendii care a avut loc vreodată la Los Angeles, antrenând moartea şi distrugerea generalizate la Pacific Palisades”, a declarat procurorul federal Bill Essayli.

Ancheta a stabilit că există probe extrase din telefonul mobil al suspectului, declarații false făcute autorităților și un comportament suspect observat după izbucnirea unui alt incendiu, produs în noaptea de Anul Nou.

Jonathan Rinderknecht lucra ca șofer Uber în Los Angeles în noaptea dintre 31 decembrie 2024 și 1 ianuarie 2025. Doi pasageri au declarat anchetatorilor că acesta părea „iritat și furios” după ce a lăsat un client în zona Pacific Palisades.

Ulterior, ar fi parcat mașina și ar fi încercat să contacteze un prieten. După ce nu a reușit, s-ar fi îndreptat pe un traseu montan, unde ar fi filmat peisajul și ar fi ascultat o melodie rap al cărei videoclip conținea imagini cu obiecte incendiate.

Conform anchetatorilor, suspectul ar fi folosit ChatGPT pentru a crea o „pictură distopică” reprezentând o pădure în flăcări. „În zilele dinaintea incendiilor Lachman și Palisades, acesta a ascultat în mod repetat melodia și a vizionat videoclipul asociat”, a precizat procurorul Essayli.

Sistemele de monitorizare a mediului au detectat izbucnirea unui incendiu imediat după miezul nopții de Anul Nou. Rinderknecht nu a raportat evenimentul și a părăsit locul, însă ar fi revenit ulterior pentru a urmări intervenția pompierilor. Deși flăcările inițiale au fost stinse, focul a continuat să mocnească sub pământ până pe 7 ianuarie, când vântul puternic a reaprins incendiul, transformându-l în dezastrul cunoscut ca Palisades Fire.

La momentul producerii incendiilor, suspectul locuia în Pacific Palisades, în sudul Californiei, însă s-a mutat ulterior în Florida. El nu are antecedente penale, dar este acuzat că a făcut declarații false în timpul anchetei privind cauzele incendiului.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
La cât trebuie să setezi centrala în funcție de câte grade sunt afară. Ghid complet pentru +10, 0, -5, -10 grade
playtech.ro
image
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Doi tineri au murit în județul Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme. Cum s-a produs teribilul accident
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
19.000 de locuri de muncă pentru absolvenți. Cele mai bune oferte pentru tineri
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Plevna. Reduta Grivița II, după Koenen, în „Illustrierte Zeitung”, 1877, nr. 1790, p. 304 (© Arhivele Naționale ale României, Bibliotecă, Nicolae Iorga, Războiul din 1877-8 în ilustrații, p. 28-21, în „Almanahul Graficei Române” , Craiova, 1929)
Luptele duse pentru cucerirea redutei Grivița II, în timpul Războiului de Independență
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani