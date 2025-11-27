Un bărbat condamnat la moarte a murit în pușcărie după ce instanța i-a anulat execuția

Un bărbat condamnat la moarte în statul Utah, care a fost cruțat de execuție în această toamnă, după ce a dezvoltat demență în timpul celor 37 de ani petrecuți în detenție, a murit miercuri din cauze aparent naturale, potrivit Departamentului de Corecție al statului.

Ralph Leroy Menzies, în vârstă de 67 de ani și condamnat la moarte, urma să fie împușcat în septembrie, dar Curtea Supremă din Utah a blocat execuția iminentă în august, după ce avocații săi au susținut că demența sa devenise prea severă. Un judecător programase o nouă audiere de competență pentru mijlocul lunii decembrie pentru a-i reevalua starea mintală, scrie Mediafax.

Menzies a fost condamnat pentru răpirea și uciderea unei tinere în 1986 lângă Salt Lake City. Cadavrul tinerei de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost descoperit două zile mai târziu.

Soțul ei a declarat pentru Associated Press că a simțit un „sentiment de fericire” când a auzit că Menzies a murit.

Condamnat la moarte, a ales execuția prin împușcare

Menzies ar fi fost al șaptelea prizonier american executat prin împușcare din 1977 încoace. El a ales această metodă atunci când i s-a oferit o opțiune, acum zeci de ani.

Ultima execuție din Utah a avut loc prin injecție letală acum puțin peste un an. Statul nu a mai folosit un pluton de execuție din 2010.