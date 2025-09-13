search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vasily Petrenko, acasă în muzica lui Enescu, și alte culmi de Festival

0
Festivalul George Enescu
0
Publicat:

12 septembrie se poate să fi fost punctul cel mai înalt al Festivalului Enescu, ediţia 2025, dincolo de care nu se poate mai mult, mai bine, mai prea-plin – cât să încapă într-o inimă? Eu vă spun cum a fost, cinematografic aproape – judecaţi voi.

În prima sa seară în Festival, Vasily Petrenko ne-a ținut inima în palmă. Foto: Andrada Pavel
În prima sa seară în Festival, Vasily Petrenko ne-a ținut inima în palmă. Foto: Andrada Pavel

A plouat torențial în (unele cartiere din) București înaintea Concertului nr. 2 pentru pian și orchestră de Franz Liszt, cu Alexandre Kantorow solist, ca și cum Alexandre a trimis ploaia înainte, să-i anunțe sosirea – vă amintiți un pian murat de ploaie și un solist netulburat, în timpul deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris de anul trecut? 

Alexandre Kantorow era solistul, cântând Ravel, Jeux d’eau, pe un pod în mijlocul Senei, în scenele de-acum iconice ale ceremoniei de deschidere – acel Alexander Kantorow e acum la Bucureşti, în premieră, la Festivalul Enescu.

Şi datorită lui, pianistul aureolat la Concursul Internațional Ceaikovski (medalia de aur în 2019), datorită Royal Philharmonic Orchestra și mai cu seamă datorită lui Vasily Petrenko, poate cel mai iubit dirijor din Festival, concertul acesta anume, din 12 septembrie, la Sala Palatului, e sold out şi o forfotă colorată, oameni care mai intră încă în sală, continuă şi după ce prima notă va fi fost cântată...

Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival
Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival

Și după ce Orchestra Filarmonicii Regale din Londra, sub mâna magică a lui Vasily Petrenko, scoate la lumină toate subtilitățile din suita Peer Gynt de Edvard Grieg – chiar în ciuda unui cameraman care se crede parte din orchestră, căci face mai toate mișcările posibile, sus-jos-față-spate, repară, reglează câte ceva la instrumentul său de lucru chiar în coasta violoniștilor și în ochii atenți ai publicului spectator – deci, după ce Peer Gynt își sfârșește scurta călătorie la București, intră în scenă Alexandre Kantorow, mâini lungi, figură subțire, longilină, discretă, și-ar vrea s-o ia chiar printre instrumentiști s-ajungă la pian. 

Dirijorul zâmbește, îi face semn, e la el acasă în Festival, știe drumul, așa că-l fac împreună, prin fața orchestei. 

Doar câteva secunde de pauză –  și-ncepe vraja. Vraja pe care știe să o creeze acest Alexandre Kantorow cu degete fine, supranumit „Liszt reîncarnat”, și, ce să vezi, chiar Liszt cântă la București, privilegiații de noi.

Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival
Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival

Și Sala Palatului nu predispune la reverie, știți bine, ci mai degrabă la aplauze furtunoase, în bloc, dar Alexandre Kantorow țese o pânză delicată de sunete și-apoi trece cu virtuozitate prin pasajele acestui concert extrem de dificil, care îți cere totul.

Iar tu îți spui convins la final: Un pianist mare a sosit la București în seara lui 12 septembrie și a cântat, cu Royal Philharmonic Orchestra și Vasily Petrenko, Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră de Liszt. Şi e de povestit în anii care vin: Am fost acolo când s-a întâmplat.

Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival
Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival

Voiam să fie așa, știam că va fi așa, căci aștept să-l ascult pe Alexandre Kantorow, cu a sa muzicalitate superbă, încă de când a câștigat Concursul Ceaikovski, și astrele s-au aliniat anul acesta, la Festivalul Enescu, o întâlnire norocoasă de-a dreptul.

Urale, bis, aplauze – și seara lui Alexandre Kantorow se încheie, iar a noastră abia începe, căci suntem de-acum cu totul în mâinile lui Vasily Petrenko.

Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival
Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival

Și dirijorul acesta știe că e iubit aici, în Festival, în stagiunea Filarmonicii, așa că nu-și dezminte renumele, nu-și dezamăgește armata de admiratori și mai cucerește câțiva: îl vezi, se simte acasă în muzica lui George Enescu, în Simfonia nr. 1, pe care o redă cu admirație, cu voluptate, cu dedicare deplină – și, vreme de câteva zeci de minute, cât se construiește această simfonie frumoasă, și lumea anului 1905 (Enescu avea 24 de ani când a imaginat-o), suntem cu toții în palma stângă a lui Vasily Petrenko. 

Mâna care călătorește prin aerul sălii, deasupra orchestrei, fiecare deget cu viață proprie, mâna care cere, care subțiază, care solicită imperios câte o intrare.

Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival
Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival

Da, aceasta va rămâne noaptea în care Vasily Petrenko ne-a ținut inima în palmă, căci ne oferă, ce încântare, Clair de lune de Debussy la bis (iar eu aproape că mă lipesc de scaun: e pentru mine, e pentru mine!), și-apoi râde, se joacă cu noi, cu orchestra, cu aplauzele, și ne oferă bisul 2, din Bartok. 

Îl avea pregătit: știe că trăim de o vreme, de la prima sa apariție în Festival, în lumea și epoca lui Vasily Petrenko.

Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival
Foto: Andrada Pavel / George Enescu Festival

***

Peste drum, la Ateneul Român, festinul continuă: urmează mandolinistul Avi Avital și al său Between Worlds Ensemble. 

Iar eu mă tem că prea-plinul de după Petrenko nu mi-a mai lăsat energie, bucurie pentru mandolină. Dar, ce să vezi, mai am, mai e, căci Avi Avital aduce pe scena Sălii Mari cântece din sudul Italiei, din Puglia. Și o aduce mai ales pe Alessia Tondo, o cântăreață din Salento, care ne ia pe sus cu cântecele ei, pe care le simți, fiori pe şira spinării:  câtă emoție, câtă trăire autentică. 

Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival

Și îți răsună în cap vocea lui Daniel Barenboim, pe scena Sălii Palatului, în 2013. Tare, clar, în limba română: „Festivalul Enescu, în veci!”

Hotărât lucru: am venit la Ateneul Român, la Concertele de la Miezul Nopții, pentru Avi Avital – și am plecat acasă cu Alessia Tondo. Și acum caut pe youtube tarantelle, serenate, pizzica, virrinedda, ca să retrăiesc fiorii, fluturii.

Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival
Foto: Alex Damian / George Enescu Festival

Enescu, ai fost bun cu noi în acest mijloc de septembrie – să mai fii.

Pleci râzând din loja din Sala Mare și te duci acasă pe un norișor: Festivalul Enescu e magie. 

Opinii

Mai multe de la Florentina Tone

Mița Biciclista și epoca ei, în Historia Special de septembrie
Opinii
Yo Kitamura şi lumina, bucuria din Dvořák. Sau cum să câștigi trofeul Concursului Enescu la secțiunea Violoncel
Opinii
Vladimir Jurowski și Festivalul Enescu: o întâlnire norocoasă
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
fanatik.ro
image
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
gsp.ro
image
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui Cristi Borcea
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
playtech.ro
image
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul anului școlar. Adolescenta s-a stins pe patul de spital, la câteva luni după ce s-a electrocutat în baie
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Riscuri mari ca reforma lui Bolojan să nu dea rezultate. Ratingul de țară pentru România e tot prost
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome