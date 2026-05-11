Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Un artist și programator SUA a creat un sistem de avertizare care urmărește avioanele miliardarilor pentru a detecta un posibil dezastru global

Dacă miliardarii lumii ar afla primii despre un pericol iminent, cum ar reacționa? Un artist și programator din Los Angeles crede că răspunsul ar putea fi văzut pe radare.

Zborurile miliardarilor nu mai sunt un secret FOTO: X Washington Post

Kyle McDonald a creat un sistem online pe care îl numește „Sistemul de avertizare timpurie în caz de apocalipsă” — un instrument care urmărește în timp real deplasările avioanelor private și ale zborurilor charter utilizate frecvent de cei foarte bogați. Ideea sa pornește de la o teorie simplă: dacă numeroase avioane private părăsesc simultan marile centre urbane, în direcția unor locații izolate sau a unor buncăre, ar putea fi un semn că elitele economice se pregătesc pentru o criză majoră.

„Vreau ca oamenii să râdă, dar și să reflecteze la situația în care ne aflăm”, spune McDonald. „Există această senzație că lumea este dominată de o confruntare între ultra-bogați și restul societății.”

Sistemul folosește date publice de zbor pentru a calcula un „nivel istoric de urgență”, pe o scară de la 1 la 5. Algoritmul compară numărul de avioane aflate în aer la un moment dat cu valorile normale pentru perioada respectivă. Dacă activitatea crește brusc, utilizatorii înscriși pot primi alerte prin SMS sau e-mail.

Proiectul apare într-un context de tensiuni sociale tot mai accentuate legate de inegalitatea economică. Potrivit datelor Rezervei Federale americane, 1% dintre americani controlează aproape o treime din averea totală a țării, în timp ce jumătatea inferioară a populației deține doar 2,5%, scrie The Washington Post.

În ultimii ani, imaginea miliardarilor s-a deteriorat semnificativ în spațiul public

O parte a opiniei publice îi privește tot mai des ca pe simboluri ale excesului și ale acumulării disproporționate de bogăție. Fenomenul s-a văzut inclusiv în reacțiile virale la confiscarea iahturilor oligarhilor ruși sau la incidentele în care orci au atacat ambarcațiuni de lux.

McDonald spune că, dacă cei foarte bogați au acces la informații privilegiate despre un posibil dezastru global, atunci și restul populației ar putea observa semnalele indirecte folosind date publice.

Teoria este alimentată și de interesul tot mai mare al unor miliardari pentru pregătiri de tip „apocaliptic”. Scriitorul și documentaristul Douglas Rushkoff a analizat fenomenul în cartea sa din 2022, „Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires” („Supraviețuirea celor mai bogați: fanteziile de evadare ale miliardarilor din domeniul tehnologiei”).

Potrivit lui Rushkoff, mulți oameni extrem de bogați investesc în proprietăți izolate, sisteme de securitate și spații autonome capabile să funcționeze în caz de colaps social sau conflict major.

„I-am întrebat pe unii dintre ei cum își imaginează că vor plăti forțele de securitate atunci când criptomonedele lor nu vor mai avea valoare”, spune Rushkoff.

El consideră, însă, că sistemul creat de McDonald reflectă mai degrabă anxietatea miliardarilor decât apropierea unui sfârșit al lumii.

Ideea proiectului a apărut în timpul escaladării conflictului din Iran, când riscul unui incident nuclear a redevenit un subiect discutat public. McDonald spune că instrumentul este și o reacție personală la climatul global tensionat și la sentimentul general de nesiguranță.

Artistul nu este străin de proiectele controversate. Lucrările sale anterioare s-au concentrat pe supraveghere și tehnologie, inclusiv aplicații bazate pe recunoaștere facială sau analiză de baze de date publice.

El insistă că noul sistem nu urmărește identificarea pasagerilor și nici publicarea identității acestora. „Nu mă interesează să expun oameni. Mă interesează ideea de responsabilitate și faptul că puterea poate fi observată și monitorizată”, spune el.

De la lansare, sistemul nu a depășit nivelul 4 de alertă

Programul ține cont inclusiv de perioade precum vacanțele sau sărbătorile, pentru a evita alarmele false generate de călătoriile sezoniere.

McDonald spune că scopul său este să îi determine pe oameni să privească altfel datele și tiparele din jurul lor.

„Vreau ca oamenii să înțeleagă că uneori, dincolo de zgomotul de fond, există modele care spun ceva important despre lumea în care trăim.”

Iar dacă într-o zi sistemul va indica un exod brusc al avioanelor private? „Glumeam cu un miliardar pe care îl cunosc că, dacă se întâmplă asta, vin să stau la el”, spune McDonald.

Pentru restul lumii, însă, întrebarea rămâne aceeași: cât timp ar avea oamenii obișnuiți să reacționeze?

