search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Țara care era pe punctul de a ieși din zona euro conduce acum Eurogrupul

0
0
Publicat:

Drumul lui Kyriakos Pierrakakis – de la informatician la președinte al Eurogrupului – reflectă transformarea profundă a Greciei, țara care, cu doar un deceniu în urmă, se afla în pragul ieșirii din zona euro.

Kyriakos Pierrakakis, noul șef al Eurogrupului/FOTO:X
Kyriakos Pierrakakis, noul șef al Eurogrupului/FOTO:X

Joi, ministrul grec de finanțe l-a învins pe vicepremierul belgian Vincent Van Peteghem într-o competiție strânsă pentru șefia Eurogrupului. Deși organism informal al miniștrilor de finanțe din zona euro, Eurogrupul a jucat un rol central în gestionarea marilor crize economice ale blocului, inclusiv în perioada în care Grecia a necesitat trei pachete de salvare pentru a evita falimentul.

La acea vreme, predecesorul lui Pierrakakis descria Eurogrupul drept „un loc potrivit doar pentru psihopați”. Astăzi, Atena încearcă să-și asume statutul de exemplu de disciplină fiscală, după ce și-a redus datoria publică la aproximativ 147% din PIB – încă cea mai ridicată din zona euro, dar semnificativ mai mică decât nivelurile atinse în perioada crizei.

„Generația mea a fost marcată de o criză existențială care a evidențiat puterea rezilienței, costul complacenței, necesitatea reformei și importanța solidarității europene”, a scris Pierrakakis în scrisoarea sa de intenție. „Povestea noastră nu este doar una națională; este profund europeană.”

Puțini diplomați îl vedeau inițial pe tânărul de 42 de ani drept favorit, în special după demisia neașteptată a fostului președinte al Eurogrupului, Paschal Donohoe. Van Peteghem era considerat mai experimentat și se bucura de o reputație solidă în rândul statelor membre.

Totuși, reticența Belgiei de a sprijini planul Comisiei Europene privind utilizarea valorii financiare a activelor rusești înghețate pentru a garanta un împrumut reparator de 165 miliarde de euro destinat Ucrainei a contribuit în final la înfrângerea sa.

Un parcurs politic atipic

Pierrakakis nu reprezintă profilul clasic al partidului de centru-dreapta Noua Democrație, membru al Partidului Popular European. Formarea sa politică este una socialistă: a fost consilier pentru PASOK începând cu 2009, în timpul crizei financiare, și a participat la negocierile tehnice cu creditorii internaționali.

Absolvent al Harvard și MIT, el s-a alăturat Noii Democrații în 2015 pentru a susține candidatura lui Kyriakos Mitsotakis la conducerea partidului, afirmând că împărtășeau aceeași viziune politică.

Ascensiunea sa politică a început în 2019, când Noua Democrație a câștigat alegerile. Pierrakakis a devenit ministru al guvernanței digitale, mandat în care a coordonat modernizarea administrației publice grecești – de la digitalizarea ședințelor de guvern la rețete electronice. Reformele l-au transformat într-unul dintre cei mai populari miniștri ai cabinetului, iar presa elenă îl menționează frecvent ca posibil succesor al lui Mitsotakis la conducerea partidului.

După realegerea guvernului în 2023, Pierrakakis a preluat portofoliul Educației, unde a susținut legislația controversată ce permite înființarea de universități private în Grecia.

O remaniere în martie l-a adus în fruntea Ministerului de Finanțe, unde a accelerat planurile de reducere a datoriei publice și s-a angajat să aducă nivelul acesteia sub 120% din PIB înainte de 2030.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
gandul.ro
image
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
mediafax.ro
image
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Data la care se răcește cu adevărat în România. Vine gerul după temperaturile ridicate de acum
playtech.ro
image
Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate telefoanele în casă!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
„Făcea și multe gărzi” Răsturnare de situație în cazul chirurgului din Gorj, care s-a stins în timpul serviciului. Declarațiile colegilor schimbă tot
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Cazuri de lepră în România! Cum se manifestă boala
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani