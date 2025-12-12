Zelenski a dezvăluit viziunea de compromis a SUA privind Donbasul. Poziția Kievului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Statele Unite explorează ideea unei „zone economice speciale” în anumite porțiuni din Donețk, ca parte a unui posibil compromis în negocierile de pace, relatează Ukrainska Pravda. Propunerea ar presupune retragerea forțelor ucrainene din teritoriile pe care le controlează în prezent, în timp ce Rusia și-ar lua la rândul său angajamentul de a nu intra în aceste zone.

Propunerea vine în contextul unei faze intense de diplomație condusă de SUA, menită să contureze un cadru de pace, Washingtonul avansând idei ce oglindesc parțial poziția Rusiei, într-o încercare de a reduce decalajele substanțiale între cele două părți.

Zelenski a prezentat această propunere în timpul unei conferințe cu jurnaliștii la Kiev, pe 11 decembrie, pe fondul negocierilor în curs cu Washingtonul și a presiunii din partea SUA de a găsi o cale rapidă pentru încheierea războiului.

Problema teritorială este încă un aspect nerezolvat în cadrul negocierilor de pace și este dificil de prezis în prezent „cum va arăta aceasta în documentele finale”, a spus liderul ucrainean.

„Americanii explorează un anumit format. Au discutat problema unei «zone economice libere». Americanii îi spun așa, în timp ce rușii o numesc «zonă demilitarizată»”, a declarat el.

El a subliniat că poziția Ucrainei este că forțele trebuie să rămână acolo unde se află acum, de-a lungul liniei de contact.

„Ei propun ca trupele ucrainene să părăsească teritoriul regiunii Donețk, iar presupusul compromis este ca trupele rusești să nu intre în această parte a regiunii Donețk. Nu știu cine ar guverna acest teritoriu, pe care îl numesc deja «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată». Cam așa arată viziunea SUA privind un compromis în acest moment.”

Zelenski a subliniat că este posibil ca Ucraina să nu accepte o astfel de propunere, deoarece „atunci când vorbim despre un compromis, trebuie să fie un compromis echitabil”.

„Trebuie să continuăm conversația și să încercăm să găsim răspunsuri la toate întrebările într-un mod care să facă totul mai rezonabil. De exemplu, aceste forțe se retrag cinci kilometri, iar ale celeilalte la fel. Dacă o parte se retrage 10 km, atunci cealaltă trebuie să facă același lucru. Și, ca în toate războaiele, trebuie să existe o formă de monitorizare”, a spus el.

Președintele a menționat, de asemenea, că problema teritoriilor trebuie decisă de poporul ucrainean, fie prin alegeri, fie prin referendum.

FT a relatat anterior că ultimele propuneri ale SUA privind „planul de pace” nu includ un apel către Rusia de a-și retrage trupele din regiunile Donețk și Lugansk ale Ucrainei pentru a crea astfel o zonă demilitarizată.

Președintele ucrainean a explicat că propunerea SUA prevede retragerea trupelor ucrainene din anumite părți ale regiunii Donețk, în timp ce Rusia nu va avansa în aceste zone.

El a subliniat că Kievul nu poate accepta o retragere unilaterală, căreia Ucraina i s-a opus în mod constant, deoarece riscă să ofere Rusiei un avantaj pentru a lansa atacuri viitoare.

Teritoriul și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporijie constituie în continuare cele două probleme cheie nerezolvate în discuțiile mai ample.

Zelenski a spus că o opțiune ar fi părăsirea centralei de către forțele rusești și împărțirea controlului între Ucraina și SUA - detaliile nu sunt totuși clare, iar Moscova s-ar putea opune.

Kievul prezintă Washingtonului un plan în 20 de puncte

Președintele ucrainean a confirmat că Kievul a înmânat Washingtonului un plan de pace actualizat, precum și documente separate privind garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei.

Cele mai recente propuneri ale SUA survin după runde diplomatice intense la care au participat oficiali americani, ucraineni, ruși și europeni, într-o încercare de a contura un cadru pentru accelerarea negocierilor.

Zelenski a subliniat că SUA doresc o încheiere mai rapidă a războiului, dar că nu au impus termene limită. Kievul dorește ca orice acord să fie prefațat de un armistițiu imediat, Rusia beneficiind de amânarea acestuia, dat fiind forțele rusești continuă să avanseze lent de-a lungul frontului.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la viitorul sprijin american. El a spus că aprovizionarea SUA cu arme și informații ar putea scădea simțitor și că Washingtonul își menține deschis opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO.

Ucraina și partenerii europeni rămân sceptici cu privire la respectarea de către Rusia a oricăror angajamente, dat fiind istoricul de încălcări anterioare ale unui armistițiu. Liderii europeni insistă în continuare asupra implicării SUA în furnizarea de garanții de securitate, argumentând că doar un rol puternic al Occidentului are puterea de a descuraja o nouă agresiune rusă.

Zelenski a subliniat că problema teritorială trebuie decisă în cele din urmă de ucraineni, fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum.