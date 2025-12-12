search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski a dezvăluit viziunea de compromis a SUA privind Donbasul. Poziția Kievului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Statele Unite explorează ideea unei „zone economice speciale” în anumite porțiuni din Donețk, ca parte a unui posibil compromis în negocierile de pace, relatează Ukrainska Pravda. Propunerea ar presupune retragerea forțelor ucrainene din teritoriile pe care le controlează în prezent, în timp ce Rusia și-ar lua la rândul său angajamentul de a nu intra în aceste zone.

FOTO AFP
FOTO AFP

Propunerea vine în contextul unei faze intense de diplomație condusă de SUA, menită să contureze un cadru de pace, Washingtonul avansând idei ce oglindesc parțial poziția Rusiei, într-o încercare de a reduce decalajele substanțiale între cele două părți.

Zelenski a prezentat această propunere în timpul unei conferințe cu jurnaliștii la Kiev, pe 11 decembrie, pe fondul negocierilor în curs cu Washingtonul și a presiunii din partea SUA de a găsi o cale rapidă pentru încheierea războiului. 

Problema teritorială este încă un aspect nerezolvat în cadrul negocierilor de pace și este dificil de prezis în prezent „cum va arăta aceasta în documentele finale”, a spus liderul ucrainean.

„Americanii explorează un anumit format. Au discutat problema unei «zone economice libere». Americanii îi spun așa, în timp ce rușii o numesc «zonă demilitarizată»”, a declarat el.

El a subliniat că poziția Ucrainei este că forțele trebuie să rămână acolo unde se află acum, de-a lungul liniei de contact.

 „Ei propun ca trupele ucrainene să părăsească teritoriul regiunii Donețk, iar presupusul compromis este ca trupele rusești să nu intre în această parte a regiunii Donețk. Nu știu cine ar guverna acest teritoriu, pe care îl numesc deja «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată». Cam așa arată viziunea SUA privind un compromis în acest moment.”

Zelenski a subliniat că este posibil ca Ucraina să nu accepte o astfel de propunere, deoarece „atunci când vorbim despre un compromis, trebuie să fie un compromis echitabil”.

„Trebuie să continuăm conversația și să încercăm să găsim răspunsuri la toate întrebările într-un mod care să facă totul mai rezonabil. De exemplu, aceste forțe se retrag cinci kilometri, iar ale celeilalte la fel. Dacă o parte se retrage 10 km, atunci cealaltă trebuie să facă același lucru. Și, ca în toate războaiele, trebuie să existe o formă de monitorizare”, a spus el.

Președintele a menționat, de asemenea, că problema teritoriilor trebuie decisă de poporul ucrainean, fie prin alegeri, fie prin referendum.

FT a relatat anterior că ultimele propuneri ale SUA privind „planul de pace” nu includ un apel către Rusia de a-și retrage trupele din regiunile Donețk și Lugansk ale Ucrainei pentru a crea astfel o zonă demilitarizată.

Președintele ucrainean a explicat că propunerea SUA prevede retragerea trupelor ucrainene din anumite părți ale regiunii Donețk, în timp ce Rusia nu va avansa în aceste zone.

El a subliniat că Kievul nu poate accepta o retragere unilaterală, căreia Ucraina i s-a opus în mod constant, deoarece riscă să ofere Rusiei un avantaj pentru a lansa atacuri viitoare.

Teritoriul și controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporijie constituie în continuare cele două probleme cheie nerezolvate în discuțiile mai ample.

Zelenski a spus că o opțiune ar fi părăsirea centralei de către forțele rusești și împărțirea controlului între Ucraina și SUA - detaliile nu sunt totuși clare, iar Moscova s-ar putea opune.

Kievul prezintă Washingtonului un plan în 20 de puncte

Președintele ucrainean a confirmat că Kievul a înmânat Washingtonului un plan de pace actualizat, precum și documente separate privind garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei.

Cele mai recente propuneri ale SUA survin după runde diplomatice intense la care au participat oficiali americani, ucraineni, ruși și europeni, într-o încercare de a contura un cadru pentru accelerarea negocierilor.

Zelenski a subliniat că SUA doresc o încheiere mai rapidă a războiului, dar că nu au impus termene limită. Kievul dorește ca orice acord să fie prefațat de un armistițiu imediat, Rusia beneficiind de amânarea acestuia, dat fiind forțele rusești continuă să avanseze lent de-a lungul frontului.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la viitorul sprijin american. El a spus că aprovizionarea SUA cu arme și informații ar putea scădea simțitor și că Washingtonul își menține deschis opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO.

Ucraina și partenerii europeni rămân sceptici cu privire la respectarea de către Rusia a oricăror angajamente, dat fiind istoricul de încălcări anterioare ale unui armistițiu. Liderii europeni insistă în continuare asupra implicării SUA în furnizarea de garanții de securitate, argumentând că doar un rol puternic al Occidentului are puterea de a descuraja o nouă agresiune rusă.

Zelenski a subliniat că problema teritorială trebuie decisă în cele din urmă de ucraineni, fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
gandul.ro
image
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
mediafax.ro
image
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cutremur puternic în România! Unde s-a simţit seismul de mai dreveme
playtech.ro
image
Cehii, în continuare blocați în Craiova! Ce se întâmplă cu delegația Spartei Praga după meciul cu U Craiova. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
I-a făcut "praf"! Robin van Persie nu s-a ferit de cuvinte, după revenirea de senzație a FCSB-ului
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Japonia a fost zguduită din nou! Cutremurul a înregistrat 6,7 grade. Autoritățile sunt în alertă
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Cazuri de lepră în România! Cum se manifestă boala
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani