Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
Un american antrenează ciori să smulgă șepcile roșii cu „Make America Great Again”. Povestea a aprins rețelele sociale

Povestea unui american care susține că a reușit să antreneze ciori să smulgă celebrele șepci roșii „Make America Great Again” purtate de susținătorii lui Trump a aprins rețelele sociale și a declanșat o dezbatere intensă despre inteligența păsărilor/animalelor și limitele eticii.

„Antrenamentele” au evoluat FOTO www.threads.com/@biz_dave
„Antrenamentele” au evoluat FOTO www.threads.com/@biz_dave

Cunoscut online sub numele de @biz_dave, bărbatul a publicat pe Threads un jurnal detaliat al procesului, descriind pas cu pas cum a reușit să transforme păsările sălbatice în mici „recuperatoare” de obiecte, potrivit  IBTimes UK

Strategia sa ar fi început cu aspecte simple: hrană constantă, în același loc, pentru a câștiga încrederea ciorilor din zonă.

Pe măsură ce păsările au început să revină zilnic, bărbatul  a introdus mici provocări, precum containere acoperite, obiecte care trebuiau manipulate pentru a ajunge la recompensă, bariere transparente înlocuite treptat cu unele opace.

În postările sale, bărbatul explică faptul că aceste exerciții au fost esențiale pentru a ]nv['a ciorile să interacționeze cu obiecte artificiale.

Bărbatul povestește că momentul decisiv a fost atunci când a trecut de la cutii la un obiect roșu, opac, prevăzut cu un inel metalic. Ulterior, a atașat același tip de inel unei șepci roșii.

„Aștept cu nerăbdare să mi se raporteze”

În câteva săptămâni, spune el, păsările au început să smulgă șepcile în mai puțin de două minute. Bărbatul a distribuit în online și scurte filmări în care arată rezultatul, insistând că păsările nu atacă oameni, ci doar obiectul pe care îl asociază cu hrană.

Povestea a devenit rapid virală, adunând milioane de vizualizări și mii de comentarii.

Deocamdată, păsările antrenate de american n-au făcut nicio captură,

„Au luat deja șapca cuiva?” a întrebat un utilizator al aplicației.

„Nimic confirmat. Aștept cu nerăbdare să mi se raporteze” a răspuns @biz_dave.

Totuși, mulți utilizatori au fost fascinați de ingeniozitatea experimentului și de capacitățile cognitive ale ciorilor, despre care se știe, oricum, că ar fi unele dintre cele mai inteligente păsări. Studiile au confirmat deja că aceste păsări pot folosi unelte, pot rezolva puzzle-uri complexe și chiar pot recunoaște fețe umane.

„Este sau nu acceptabil să condiționezi viețuitoarele sălbatice să interacționeze cu simboluri politice?”

Nu toată lumea a privit însă inițiativa americanului cu entuziasm. Criticii au ridicat semne de întrebare legate de etică: este sau nu acceptabil să condiționezi viețuitoarele sălbatice să interacționeze cu simboluri politice? Nu sunt expuse astfel unor riscuri inutile?

Pe Reddit, numeroși utilizatori au atras atenția că ciorile pot deveni agresive în anumite perioade ale anului și că implicarea lor în contexte politice ar putea genera conflicte cu oamenii.

Specialiștii subliniază că, deși ciorile sunt capabile de învățare complexă, nu există studii care să documenteze antrenarea lor pentru acțiuni cu încărcătură simbolică, potrivit sursei citate,  iar fără validare științifică, povestea rămâne mai degrabă un experiment personal, relatat online, decât o demonstrație riguroasă a unui nou tip de dresaj.

Reacțiile împărțite pe care le-a stârnit povestea  arată cât de sensibilă devine intersecția dintre comportamentul animal, creativitatea umană și simbolurile politice. Pentru unii, povestea reprezintă o dovadă a inteligenței extraordinare a ciorilor, în timp ce pentru alții, este un semnal de alarmă despre modul în care oamenii pot instrumentaliza fauna sălbatică în propriile bătălii culturale.

SUA

