Cioara vorbitoare a ajuns vedetă de film. Cronco apare în filmul „Capra cu trei iezi“ VIDEO

Cronco, cioara de companie a unei familii din Târgu Jiu, a devenit vedetă de film. Pasărea apare în mai multe secvențe din filmul românesc „Capra cu trei iezi“, care are la bază povestea lui Ion Creangă, în care actrița Maia Morgenstern joacă rolul principal.

Filmul este difuzat pe platforma Netflix, clasându-se în preferințele cinefililor români.

Cronco apare într-o secvență, în care este arătată când stă pe un gard și mănâncă dintr-un stârv.

Simona Modoran, stăpâna păsării, spune că filmările au avut loc în urmă cu aproximativ trei ani și a fost surprinsă într-un mod plăcut de filmarea care a fost făcută, dar și de film. Aceasta a povestit că Cronco s-a descurcat foarte bine la filmări, ca un adevărat actor. A respectat toate comenzile primite și secvențele au ieșit chiar de la primele cadre.

„S-a descurcat ca un actor adevărat. A făcut exact ce au dorit producătorii și regizorul filmului. Rolul lui a fost să ciugulească carne de pe un fel de proțap. A apărut cred în jur de zece secunde. Mi-a plăcut filmul. A fost foarte reușit. Cronco a ieșit super în rolul lui. Imaginile au fost foarte reușite. S-a recunoscut când am pus filmul la televizor. S-a înfoiat și a scos anumite sunete, ceea ce înseamnă că s-a bucurat foarte mult“, povestește Simona.

Îi place să stea în compania fetiței soților Modoran

Mai nou, Cronco stă mult și în compania noului membru al familiei Modoran: o fetiță în vârstă de un an și două luni. „Este cam obositor cu doi copii, dar încercăm să facem față. Se înțeleg foarte bine. Împart jucăriile. Când îi fură ea jucăriile, când el. Dimineața, fetița își dorește foarte mult să meargă în camera lui Cronco pentru că știe că acolo sunt multe jucării“, explică Simona.

Cronco merge și în vacanță

Lui Cronco îi place foarte mult să se plimbe cu mașina. Săptămânal iese la plimbare cu cei doi soți. De obicei stă chiar pe volan sau pe bordul autoturismului. Cioara merge chiar și în concedii cu soții Modoran

„Obișnuim să mergem la mare. Acum doi ani, am sunat la o pensiune să ne cazăm și am spus că am o pasăre de companie și au crezut că este papagal. Le-am spus că este vorba de o cioară care vorbește. Nu m-au crezut și chiar mi-au închis telefonul. Singura variantă a fost să mergem la cei care oferă cazare pe marginea drumului și le arăt oamenilor că este vorba de o cioară și le spuneam că este cuminte. Am fost primiți“, relatează Simona.

Încearcă să-l învețe să emită mai multe cuvinte

Cronco a reușit să emit sunete umane. El spune mereu, zilnic, expresia „Să mă bată mama“, pe care a auzit-o în casă.

Soții Modoran încearcă să-l învețe și alte cuvinte: „Cronco are aceleași obiceiuri. Expresia «Să mă bată mama» o spune zilnic. Soțul meu încearcă să-l mai învețe și altceva, doar că necesită timp. Fiecare cuvânt trebuie repetat câteva luni de zile ca să-l învețe. Este nevoie de răbdare și timp“, ne spune Simona.

S-a pierdut în urmă cu doi ani

Cioara vorbitoare s-a pierdut în urmă cu doi ani. A fost găsită epuizată, de cei doi soți, pe o alee din parcul din Târgu Jiu. Era căzută din copac și rănită.

„Nu a mai plecat. Cred că a rămas traumatizat de la acea plecare. Și când deschidem ușa, stă la distanță. Are o aripă ruptă de când am găsit-o, care nu s-a mai «sudat» așa cum trebuie, și nu poate să zboare la înălțime. Când l-am găsit, era aproape mort. Când este cald îl ținem în volieră, afară“, mai spune stăpâna ciorii.

Cioara a împlinit vârsta de trei ani. O pasăre din această specie poate să trăiască între 70 și 100 de ani. Cronco are chiar și pagină de Facebook unde sunt postate toate năzbâtiile pe care le face.