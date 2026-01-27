search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump crește taxele vamale pentru importurile sud-coreene, după blocarea acordului comercial

Președintele Donald Trump a anunțat luni majorarea tarifelor vamale pentru produsele importate din Coreea de Sud, de la 15% la 25%, invocând faptul că legislativul de la Seul nu a ratificat un acord comercial anterior, potrivit CNN.

Președintele Donald Trump crește taxele vamale pnetru Coreea de Sud. FOTO: EPA-EFE
Președintele Donald Trump crește taxele vamale pnetru Coreea de Sud. FOTO: EPA-EFE

„Deoarece legislativul coreean nu a ratificat acordul comercial istoric, ceea ce este prerogativa sa, măresc prin prezenta tarifele sud-coreene pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice și toate celelalte tarife reciproce, de la 15% la 25%”, a scris Donald Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

Deocamdată, nu este clar dacă noile tarife au intrat deja în vigoare. Casa Albă nu a răspuns solicitărilor CNN privind data exactă a aplicării măsurii.

La Seul, biroul prezidențial sud-coreean a transmis că nu a primit „nicio notificare oficială sau explicație cu privire la detalii” din partea administrației americane. Totuși, ministrul comerțului din Coreea de Sud, aflat în prezent în Canada, urmează să se deplaseze în Statele Unite pentru discuții cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick.

Anunțul a avut un impact imediat asupra piețelor financiare. Indicele bursier de referință Kospi a scăzut cu peste 1% înainte de a recupera o parte din pierderi, iar acțiunile Hyundai au coborât cu peste 2% în primele ore de tranzacționare de marți.

Coreea de Sud este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Statelor Unite, exportând bunuri în valoare de aproximativ 132 de miliarde de dolari către piața americană în 2024, potrivit datelor Departamentului Comerțului al SUA. Printre principalele produse exportate se numără automobilele și piesele auto, semiconductorii și echipamentele electronice, care ar putea deveni mai scumpe ca urmare a noilor tarife.

În luna iulie, Donald Trump anunțase un acord comercial cu Coreea de Sud care evita majorarea tarifelor de la 10% la 25% și includea facilități pentru importurile auto. Neaprobarea acestuia de către parlamentul sud-coreean a dus, potrivit liderului de la Casa Albă, la decizia actuală.

