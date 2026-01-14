Situație de securitate tot mai fragilă. MAE a crescut alerta de călătorie pentru Iran la nivelul maxim: „Părăsiți imediat țara!”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! –, pe fondul deteriorării situației de securitate și al riscului crescut de escaladare în regiune.

MAE recomandă cu fermitate tuturor cetățenilor români aflați în Iran să părăsească imediat teritoriul acestei țări, pe orice rută sigură existentă. Conform informațiilor MAE, la acest moment există încă zboruri comerciale care permit ieșirea din Iran, potrivit unui comunicat oficial al instituției.

Totodată, românii care au planificate călătorii în Iran în perioada următoare sunt sfătuiți să le anuleze de urgență.

Ministerul mai precizează că cetățenii români aflați pe teritoriul iranian sunt rugați să își anunțe prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență +98 21 77647570, care poate fi apelat doar prin rețeaua GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În cazul în care acest număr nu poate fi contactat, românii pot apela alternativ +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate de operatori în regim de permanență.

Tensiuni majore în Orient, Trump ar putea ataca Iranul în următoarele 24h

Sunt tensiuni majore în Orient. O intervenție militară a Statelor Unite în Iran pare tot mai probabilă și ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, au avertizat oficiali occidentali, pe fondul escaladării rapide a tensiunilor. Surse americane, europene și israeliene afirmă că sunt în desfășurare pregătiri pentru o eventuală acțiune, în timp ce Washingtonul a început evacuarea personalului de la o bază militară majoră din regiune.

Tensiunile cresc în contextul în care conducerea de la Teheran încearcă să reprime ceea ce este descris drept cea mai gravă revoltă internă din istoria Republicii Islamice. Autoritățile iraniene încearcă totodată să descurajeze amenințările repetate ale lui Donald Trump privind o posibilă intervenție în sprijinul protestatarilor anti-guvernamentali.