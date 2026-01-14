Iranul îl amenință pe Trump cu moartea, cu referire la tentativa din 2024, din Pennsylvania: „De data aceasta, glonțul nu va rata”

Iranul a lansat miercuri o amenințare de asasinat la adresa președintelui american Donald Trump, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini de la tentativa de asasinat asupra lui Trump din 13 iulie 2024, de la un miting electoral din Butler, Pennsylvania, când un glonț i-a atins urechea, alături de mesajul: „De data aceasta, glonțul nu va rata”.

Este un moment extrem de tensionat al relațiilor dintre Washington şi Teheran, în condițiile în care Donald Trump analizează opțiuni de acțiune militară împotriva Iranului, ca reacție la represiunea sângeroasă a regimului împotriva protestatarilor din Iran. Televiziunea de stat iraniană a reluat imaginile cu Donald Trump rănit la mitingul din Pennsylvania, cu mesajul amenințător: „De data aceasta, glonțul nu va rata”, conform Daily Mail.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, peste 3.400 de persoane ar fi fost ucise de forțele de securitate iraniene în timpul demonstrațiilor. În același timp, Statele Unite evacuează sute de militari de la cea mai mare bază a lor din Orientul Mijlociu, pe fondul temerilor că Iranul ar putea riposta în cazul unei lovituri americane.

O intervenție militară a Statelor Unite în Iran pare tot mai probabilă și ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, au avertizat oficiali occidentali.

Donald Trump a avertizat că va lua „măsuri foarte dure” dacă regimul iranian va continua execuțiile protestatarilor. La rândul său, Iranul a transmis că va lupta „până la ultima picătură de sânge” împotriva oricărui atac.

Ministrul iranian al Apărării, Aziz Nasirzadeh, a declarat că ţara sa este pregătită să se apere complet în cazul unei agresiuni.

Între timp, tânărul Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, este considerat primul protestatar care ar urma să fie executat, urmând să fie spânzurat miercuri dimineaţă (ora locală a Iranului), potrivit presei locale.

Televiziunea de stat iraniană a reluat imaginile cu Donald Trump rănit la mitingul din Pennsylvania, cu mesajul ameninţător: „De data aceasta, glonţul nu va rata”.

Într-un interviu acordat marți postului CBS News, Donald Trump a reiterat că va interveni în sprijinul protestatarilor şi a îndemnat populația Iranului să continue manifestaţiile şi să preia controlul instituțiilor, afirmând că „ajutorul este pe drum”.