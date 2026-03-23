Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Trump vrea să îl invite pe Lukașenko la Casa Albă sau la Mar-a-Lago. Care este motivul

Statele Unite analizează posibilitatea de a-l invita pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pentru o întâlnire cu Donald Trump, fie la Casa Albă, fie la reședința acestuia din Mar-a-Lago, în contextul unor eforturi de relansare a dialogului diplomatic cu statul autoritar, potrivit Financial Times.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. FOTO: EPA-EFE
Trimisul special al lui Trump pentru Belarus, John Coale, a confirmat că discuțiile interne privind o eventuală întâlnire durează „de luni de zile”, însă nu s-a stabilit încă nimic concret. „Mai avem încă mult de lucru până acolo, dar cred că vom reuși”, a declarat Coale.

Lukașenko a susținut că Trump l-a invitat la Mar-a-Lago pentru a discuta despre o „afacere majoră”. Între timp, SUA au căutat să reia dialogul cu liderul belarus, apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, obținând eliberarea a sute de deținuți politici în schimbul relaxării unor sancțiuni.

Invitația reprezintă un succes major pentru Lukașenko, vizat de sancțiuni occidentale după reprimarea violentă a protestelor din 2020 și după ce a permis utilizarea teritoriului Belarus pentru invazia Rusiei în Ucraina.

În cadrul acestor negocieri, aproximativ 500 de deținuți politici au fost eliberați, printre care lideri ai opoziției precum Serghei Tihanovski, Maria Kolesnikova și laureatul Premiului Nobel Ales Bialiatski, precum și șase cetățeni americani și câteva zeci de străini.

În paralel, SUA au ridicat unele sancțiuni asupra sectorului financiar belarus și a companiilor producătoare de îngrășăminte pe bază de potasiu, printre care Belaruskali și Agrorozkvit, esențiale pentru economia țării. „Relaxarea sancțiunilor este condiționată de o îmbunătățire durabilă a comportamentului și de încetarea imediată a arestărilor motivate politic”, a precizat un oficial american.

Lukașenko, aflat la putere de peste 30 de ani, a folosit adesea politica de echilibru între Rusia și Occident pentru propriul avantaj. În timpul primei administrații Trump, SUA au încercat o apropiere similară, pentru a consolida independența Belarusului față de Moscova.

John Coale a subliniat că eforturile recente sunt „în proporție de 95% umanitare” și au ca scop eliberarea deținuților politici. „Acesta este Trump, acesta este tipul de politică externă marca Trump, în care ajungi să cunoști personal pe cineva. Știu cine este Lukașenko, dar avem o relație foarte bună. Avem încredere unul în celălalt”, a declarat Coale.

Experții consideră însă puțin probabil ca SUA să poată desprinde Belarusul de influența Rusiei. „Nu este posibil în această etapă. Totuși, prin deschiderea canalelor de comunicare și convingerea Belarusului să își elibereze deținuții politic, administrația Trump pune potențial bazele pentru îmbunătățirea relațiilor cu Occidentul în viitor”, a explicat Artiom Shraibman.

Această serie de gesturi ar putea contribui la reducerea tensiunilor și la crearea unui cadru mai favorabil pentru dialogul viitor între Belarus și țările occidentale.

