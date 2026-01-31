Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat că femeile nu au nevoie să își ungă fața și corpul cu tot felul de „infecții” sau miere pentru a rămâne frumoase.

„E mai bine să luați o lopată în mână și să curățați zăpada”, a spus Aleksandr Lukașenko în timpul unei conversații cu echipa feminină a întreprinderii Planar din Minsk, potrivit Focus.

„Cea mai bună «miere» pentru frumusețe este o lopată în mână și datul zăpezii la lopată. Credeți-mă, acesta este cel mai bun remediu. Atunci veți fi mereu tinere și frumoase, dorite de noi, bărbații”, a afirmat Lukașenko.

Potrivit lui, această activitate ajută și la întărirea corpului și la distrugerea tuturor virusurilor din el. În plus, Lukașenko le-a sfătuit pe oficialele belaruse să se gândească la ce ar putea face pentru ca acest an să fie „un an de neuitat pentru femei”.

„Ce ar trebui să facem, ce măsuri să luăm? Și nu vă uitați la bărbați – ei se vor adapta. Noi suntem toți urmași”, a menționat Lukașenko.

Sursa: X / Breaking News @breakingUAnews

El a subliniat, de asemenea, că femeile nu trebuie să organizeze un eveniment semnificativ în fiecare zi; o dată pe săptămână sau pe lună este suficient.

„Ca anul să treacă și femeile să-și amintească de acest an al femeilor. Pentru că anul viitor e puțin probabil să fie anul femeilor, trebuie să facem tot posibilul pentru femeile noastre în acest an. Sunteți cu adevărat temelia vieților noastre”, a accentuat Lukașenko.