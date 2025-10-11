Ostaticii israelieni ar putea fi eliberați mai devreme, înainte de sosirea lui Trump în Israel

Ostaticii israelieni ar putea fi eliberați în cursul nopții de duminică, posibil din locații diferite ale enclavei, potrivit unei surse familiarizate cu situația, citate de CNN.

Momentul precis al eliberării ostaticilor nu este încă stabilit și e posibil să apară modificări, însă ar permite reîntoarcerea acestora înainte de sosirea președintelui american Donald Trump în Israel, luni.

Termenul limită de 72 de ore prevăzut în acordul de încetare a focului este luni la prânz, ora locală.

Dintre cei 48 de ostatici israelieni rămași în Fășia Gaza, se crede că aproximativ 20 mai sunt în viață.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri presei că, în opinia sa, de data asta armistițiul din Fâșia Gaza va rezista.

„S-au săturat cu toții de lupte”, a spus președintele american. „Nu uitați, am avut 7 octombrie, care a fost o zi oribilă, 1200 de oameni au fost uciși, dar Hamas a pierdut 58.000 de oameni. Aceasta este o teribilă răzbunare. Oamenii sunt conștienți de asta.”

Oficiali israelieni din domeniul securității au declarat pentru CNN că, în etapa următoare va fi permisă zilnic intrarea a 600 de camioane cu ajutoare, ca parte a clauzei umanitare din acordul de încetare a focului.

Camioanele provin de la „organizații internaționale aprobate de ONU, sectorul privat și țări donatoare”, potrivit oficialilor.

Aceștia au adăugat că proviziile vor include gaz pentru gătit, alimente, provizii medicale, articole pentru adăposturi și multe altele. În plus, oficialii au declarat că va fi permisă intrarea echipamentelor „pentru repararea infrastructurii critice, cum ar fi conductele de apă, sistemele de canalizare și brutăriile”.

Echipele ONU au anunțat că sunt pregătite să aducă mii de tone de provizii în Gaza, însă doi oficiali ONU din regiune - de la UNICEF și OCHA - au declarat vineri pentru CNN că creșterea așteptată a livrărilor de ajutoare în urma ratificării de către guvernul israelian a planului de încetare a focului propus de SUA nu s-a concretizat momentan.

Oficialii de securitate israelieni au precizat că palestinienii vor avea posibilitatea de a ieși și intra în Gaza prin punctul de trecere Rafah, la granița cu Egiptul.

Aceasta va avea loc după unda verde a securității israeliene” și se va face sub supravegherea unei misiuni a Uniunii Europene, au spus aceștia. Mecanismul va fi „similar celui din ianuarie 2025”, au precizat aceștia, cu referire la modul în care au putut părăsit civilii enclava în coordonare cu ONU și organizațiile internaționale la momentul respectiv.

Pe de altă parte, persoanele care vor dori să se întoarcă la casele lor vor fi „supuse autorizării israeliene și unui mecanism specific care va fi coordonat ulterior cu partea egipteană”, au declarat oficialii.