Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Trump spune că armistițiul cu Iranul e la un pas de colaps. Metafora plastică folosită de președintele american

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a declarat luni că negocierile pentru menținerea armistițiului dintre Statele Unite și Iran sunt aproape de colaps, după ce Washingtonul a respins cea mai recentă propunere venită de la Teheran. Liderul de la Casa Albă a folosit o metaforă plastică pentru a descrie situația, relatează agențiile internaționale de presă.

Negocierile Iran-SUA s-au blocat din nou FOTO SHUTTERSTOCK

Într-o declarație în Biroul Oval, Trump a folosit o comparație revelatoare pentru a descrie starea curentă a negocierilor cu Iranul.

„Armistițiul este sub asistență respiratorie masivă, ca atunci când intră doctorul și spune: «Domnule, ființa care vă este dragă are șanse de exact 1% de a trăi»”, a afirmat președintele american.

Trump a criticat în termeni extrem de duri documentul transmis de Iran duminică, descriind propunerea de pace drept „gunoiul pe care ni l-au trimis” și susținând că nici măcar nu a avut răbdare să citească textul până la capăt.

Iranul și SUA, departe de un acord privind programul nuclear 

Trump cere reducerea semnificativă a activităților nucleare ale Iranului, în timp ce Teheranul insistă asupra unui acord mai limitat, care să ducă la redeschiderea strâmtorii și la ridicarea blocadei înaintea unor noi negocieri.

Luni, Trump a declarat că Iranul a fost dispus inițial să permită accesul SUA pentru extragerea uraniului puternic îmbogățit, însă ar fi renunțat ulterior la această prevedere în cea mai recentă propunere de armistițiu. „S-au răzgândit pentru că nu au inclus acest lucru în document”, a spus liderul american.

Iranul nu a confirmat public că ar renunța la uraniu, susținând că are dreptul să îmbogățească material nuclear și că programul său are exclusiv scopuri pașnice.

Potrivit a doi oficiali regionali citați de Associated Press, Iranul ar fi propus diluarea unei părți din uraniul puternic îmbogățit și transferarea restului într-o țară terță. Rusia și-a exprimat anterior disponibilitatea de a prelua acest material. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului, invocând sensibilitatea negocierilor diplomatice.

În această săptămână, Trump urmează să efectueze o vizită în China, când intenționează să îi solicite președintelui Xi Jinping să exercite presiuni asupra Iranului. Beijingul este principalul cumpărător de petrol iranian aflat sub sancțiuni, ceea ce îi conferă o putere de influență asupra Teheranului.

De asemenea, premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a declanșat războiul alături de Trump pe 28 februarie, a cerut ca întregul stoc de uraniu puternic îmbogățit al Iranului să fie scos din țară.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, difuzat duminică, Netanyahu a declarat că, dacă acest obiectiv nu poate fi atins prin negocieri, Israelul și Statele Unite sunt pregătite „să reia acțiunile militare”.

Propunerile Iranului

Potrivit informațiilor prezentate de oficiali americani, Teheranul a inclus în noua propunere mai multe solicitări considerate inacceptabile de Washington. Iranul cere despăgubiri pentru pagubele provocate de conflict, recunoașterea suveranității  asupra Strâmtorii Ormuz, încetarea blocadei navale americane și garanții că SUA nu vor mai lansa atacuri în viitor.

De asemenea, autoritățile iraniene solicită ridicarea sancțiunilor economice și eliminarea restricțiilor privind exporturile de petrol iranian, măsuri considerate esențiale pentru redresarea economiei țării.

În același timp, Trump a susținut că Iranul ar fi dispus să cedeze Statelor Unite stocurile sale de uraniu îmbogățit. Liderul american a declarat că doar SUA și China ar avea capacitatea tehnică de a prelua și gestiona această „pulbere nucleară”, formulare folosită de președinte pentru a descrie materialul sensibil.

„Vom avea o victorie totală. Am avut deja, în teorie, o victorie completă din punct de vedere militar”, a spus președintele american în fața presei de la Casa Albă.

SUA pregătesc reducerea taxei pe carburanți

Pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, Trump a anunțat luni că intenționează să reducă taxa federală pe carburanții auto, în prezent de 18 cenți pe galon.

Senatorul republican Josh Hawley a declarat că va depune un proiect de lege în acest sens chiar în cursul zilei. Ideea reducerii taxei nu este nouă. În martie, mai mulți politicieni democrați, inclusiv senatorul Mark Kelly, au susținut o inițiativă similară.

Taxa federală pe carburanți generează aproximativ 2,5 miliarde de dolari lunar pentru bugetul federal al SUA și reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru infrastructură și reparația drumurilor.

Prețul mediu al carburanților în Statele Unite a ajuns la 4,52 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2022, când s-a atins un vârf de 5,01 dolari pe galon.

