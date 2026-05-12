„L-ați pus la locul lui pe micul nemernic”. Reacția lui Rod Stewart după gluma Regelui Charles despre Trump

Rod Stewart a avut un schimb de replici memorabil cu Regele Charles în timpul evenimentului care a marcat 50 de ani de activitate ai King’s Trust, la Royal Albert Hall. În pauza spectacolului, artistul l-a felicitat pe monarh pentru că l‑a pus la punct pe Donald Trump, la recenta vizită în SUA.

„Pot să spun că ați făcut o treabă excelentă în America. Ați fost superb, absolut superb, l‑ați pus la locul lui pe acel mic nemernic”, a spus Sir Rod Stewart, potrivit The Independent.

Regele a părut să primească remarca în glumă, în timp ce Ronnie Wood, chitaristul Rolling Stones, prezent lângă ei, zâmbea larg.

Comentariul vine după vizita de patru zile a cuplului regal în Statele Unite, unde Charles a vorbit în Congresul american despre NATO, sprijinul pentru Ucraina și „prăbușirea sistemelor naturale critice”, teme considerate sensibile pentru administrația de la Washington.b La dineul de stat, monarhul a glumit spunând: „Dacă n-am fi fost noi, ați fi vorbit franceza!”

Cu prilejul aceleiași vizite, Regele Charles i-a oferit lui Trump clopotul de la submarinul HMS Trump: „Dacă ai vreodată nevoie de noi… sună-ne”, a spus regele.

Regele Charles, felicitat pentru prestația grozavă, „atât de curajoasă, atât de demnă”

Rod Stewart a continuat discuția, remarcând cu privire la reacția lui Trump: „Exact, asta e – a trecut chiar peste capul lui, chiar peste capul lui”.

Artistul s‑a întors apoi către regină și i‑a spus: „îl felicitam pe soțul dumneavoastră pentru prestația minunată din America, atât de grozavă, atât de curajoasă, atât de demnă”.

Seara a reunit numeroase personalități, de la Rita Ora și Craig David la Benedict Cumberbatch, Idris Elba, George și Amal Clooney. Evenimentul a celebrat tinerii sprijiniți de King’s Trust în ultimele cinci decenii, iar unele premii au fost înmânate de Alesha Dixon și Lily Collins.

La final, Charles și Camilla au urcat pe scenă, schimbând locurile cu prezentatorii Ant și Dec. Regele le-a mulțumit mentorilor și voluntarilor fundației și de a spune că speră ca organizația să continue „cât mai mult timp posibil”.

King’s Trust a sprijinit peste 1,3 milioane de tineri din Marea Britanie în ultimii 50 de ani.