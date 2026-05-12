search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„L-ați pus la locul lui pe micul nemernic”. Reacția lui Rod Stewart după gluma Regelui Charles despre Trump

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rod Stewart a avut un schimb de replici memorabil cu Regele Charles în timpul evenimentului care a marcat 50 de ani de activitate ai King’s Trust, la Royal Albert Hall. În pauza spectacolului, artistul l-a felicitat pe monarh pentru că l‑a pus la punct pe Donald Trump, la recenta vizită în SUA.

„Pot să spun că ați făcut o treabă excelentă în America. Ați fost superb, absolut superb, l‑ați pus la locul lui pe acel mic nemernic”, a spus Sir Rod Stewart, potrivit The Independent.

Regele a părut să primească remarca în glumă, în timp ce Ronnie Wood, chitaristul Rolling Stones, prezent lângă ei, zâmbea larg.

Comentariul vine după vizita de patru zile a cuplului regal în Statele Unite, unde Charles a vorbit în Congresul american despre NATO, sprijinul pentru Ucraina și „prăbușirea sistemelor naturale critice”, teme considerate sensibile pentru administrația de la Washington.b La dineul de stat, monarhul a glumit spunând: „Dacă n-am fi fost noi, ați fi vorbit franceza!”

Cu prilejul aceleiași vizite, Regele Charles i-a oferit lui Trump clopotul de la submarinul HMS Trump: „Dacă ai vreodată nevoie de noi… sună-ne”, a spus regele.

Regele Charles, felicitat pentru prestația grozavă, „atât de curajoasă, atât de demnă”

Rod Stewart a continuat discuția, remarcând cu privire la reacția lui Trump: „Exact, asta e – a trecut chiar peste capul lui, chiar peste capul lui”.

Artistul s‑a întors apoi către regină și i‑a spus: „îl felicitam pe soțul dumneavoastră pentru prestația minunată din America, atât de grozavă, atât de curajoasă, atât de demnă”.

Rod Stewart, felicitându-l pe Regele Charles. FOTO Captură YouTube Liverpool ECHO
Rod Stewart, felicitându-l pe Regele Charles. FOTO Captură YouTube Liverpool ECHO

Seara a reunit numeroase personalități, de la Rita Ora și Craig David la Benedict Cumberbatch, Idris Elba, George și Amal Clooney. Evenimentul a celebrat tinerii sprijiniți de King’s Trust în ultimele cinci decenii, iar unele premii au fost înmânate de Alesha Dixon și Lily Collins.

La final, Charles și Camilla au urcat pe scenă, schimbând locurile cu prezentatorii Ant și Dec. Regele le-a mulțumit mentorilor și voluntarilor fundației și de a spune că speră ca organizația să continue „cât mai mult timp posibil”.

King’s Trust a sprijinit peste 1,3 milioane de tineri din Marea Britanie în ultimii 50 de ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
fanatik.ro
image
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
Clătite rulate la cuptor, rețeta specială care a cucerit TikTok-ul. Secretul constă în umplutură
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
O femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa ei
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Subiectele la Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Ce au avut de rezolvat elevii la Limba română – scris
playtech.ro
image
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Cât trebuie să câștigi ca să îți permiți un apartament în rate în Milano sau Napoli? Roma e mai „ieftină”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tocanita de pui cu cartofi Sursa foto shutterstock 2550769163 jpg
Tocăniță de pui cu cartofi. Este gata în timp record!
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul