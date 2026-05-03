Trump susține că Iranul nu a „plătit încă un preț suficient de mare”. SUA, sceptice față de oferta Teheranului

Donald Trump a declarat sâmbătă că urmează să analizeze o nouă propunere de pace venită din partea Teheranului, însă și-a exprimat scepticismul în privința șanselor acesteia, afirmând că Iranul nu a „plătit încă un preț suficient de mare”.

Două agenții de presă iraniene semioficiale, Tasnim și Fars, considerate apropiate de Gardienii Revoluției, au relatat că Iranul a transmis Statelor Unite o nouă propunere în 14 puncte, prin intermediul Pakistanului.

„Vă voi spune mai târziu despre ea”, a spus Trump sâmbătă, referindu-se la propunere, înainte de a urca la bordul Air Force One, potrivit The Guardian. El a adăugat că „urmează să primesc formularea exactă”.

La scurt timp după declarațiile făcute presei, Trump a postat pe rețelele sociale despre noua propunere, spunând că „nu își poate imagina că ar fi acceptabilă, având în vedere că nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”.

Trump a respins și o propunere anterioară a Iranului în această săptămână. Cu toate acestea, un armistițiu în războiul declanșat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie este în vigoare din 8 aprilie, după o primă rundă de negocieri de pace eșuată, desfășurată în Pakistan.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, le-a declarat diplomaților la Teheran că „mingea este în terenul Statelor Unite pentru a alege calea diplomației sau continuarea unei abordări confruntaționale”. Potrivit acestuia, Iranul este „pregătit pentru ambele variante”.

Washingtonul a afirmat în repetate rânduri că nu va pune capăt războiului fără un acord care să împiedice Iranul să obțină arma nucleară, obiectivul principal invocat de Trump atunci când a ordonat loviturile din februarie, în plin proces de negocieri nucleare. Iranul susține că programul său nuclear are scopuri exclusiv pașnice. Reuters și alte organizații de presă au relatat în ultima săptămână că Teheranul ar propune redeschiderea strâmtorii înainte de rezolvarea problemelor nucleare.

Presa iraniană a precizat că cea mai recentă propunere în 14 puncte a Teheranului include retragerea forțelor americane din zonele din jurul Iranului, ridicarea blocadei impuse de SUA asupra strâmtorii Ormuz, deblocarea activelor iraniene înghețate, plata de despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și instituirea unui nou mecanism de control al strâmtorii.

Într-o declarație făcută sâmbătă în Florida, Trump a sugerat că noi acțiuni militare împotriva Iranului rămân o opțiune. „Dacă se comportă necorespunzător, dacă fac ceva rău, vom vedea. Dar este o posibilitate care poate apărea, cu siguranță”, a spus el.

În paralel, Statele Unite au avertizat companiile de transport maritim că ar putea fi sancționate dacă plătesc Iranului pentru a tranzita în siguranță strâmtoarea Ormuz, intensificând presiunea în disputa privind controlul acesteia.

Iranul a menținut un control strict asupra strâmtorii de la începutul războiului, blocând fluxuri importante de petrol, gaze și îngrășăminte către economia globală. SUA au răspuns printr-o blocadă navală asupra porturilor iraniene, privând Teheranul de veniturile din petrol necesare pentru susținerea economiei sale aflate în dificultate. Prețurile petrolului sunt în prezent cu aproximativ 50% mai mari decât înainte de război.

Vineri, SUA au avertizat împotriva efectuării de plăți către Iran, nu doar în numerar, ci și sub formă de „active digitale, compensări, schimburi informale sau alte tipuri de plăți în natură”, inclusiv donații caritabile și plăți efectuate la ambasadele iraniene.