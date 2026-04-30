Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Piața petrolului explodează: peste 120 $/baril pe fondul extinderii blocadei asupra Iranului

Prețul petrolului a crescut vertiginos în urma rapoartelor conform cărora SUA se pregătește pentru o blocadă „extinsă” asupra Iranului.

Prețul combustibilului a crescut FOTO: Shutterstock
Prețul combustibilului a crescut FOTO: Shutterstock

Prețul global de referință al petrolului, țițeiul Brent, a crescut la peste 120 de dolari pe baril miercuri, atingând pentru scurt timp 122 de dolari, cel mai ridicat preț din 2022.

Directorii din domeniul energiei, inclusiv directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, s-au întâlnit marți cu președintele american Donald Trump la Casa Albă pentru a discuta despre cum să limiteze consecințele conflictului asupra consumatorilor americani. Traderii de petrol par să fi interpretat întâlnirea ca un semn că închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz va continua pentru o perioadă lungă de timp, scrie BBC.

Directorii au discutat subiecte precum producția internă de energie, progresul în Venezuela, contractele futures pe petrol, gazele naturale și transportul maritim, potrivit unui oficial al Casei Albe. Aceștia au descris întâlnirea ca făcând parte din întâlnirile regulate ale președintelui cu directorii din domeniul energiei pentru a discuta despre industria lor.

Întâlnirea vine în urma unor rapoarte separate din Wall Street Journal, conform cărora președintele american Donald Trump le-a ordonat consilierilor să se pregătească pentru extinderea blocadei actuale asupra porturilor iraniene, în efortul de a reduce economia țării. Iranul a declarat că va continua să perturbeze traficul care trece prin Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la blocada americană.

Fluctuații bruște

Prețul petrolului a înregistrat fluctuații bruște de la începutul războiului, deoarece Strâmtoarea Ormuz, o zonă importantă, a fost închisă practic timp de săptămâni întregi din cauza conflictului.

Iranul a restricționat drastic transportul maritim prin strâmtoare - care transportă de obicei aproximativ o cincime din rezerva mondială de petrol și gaze naturale lichefiate - ca răspuns la atacurile americane și israeliene care au început pe 28 februarie.

La începutul acestei luni, Teheranul a avertizat că orice navă care se apropie de strâmtoare va fi vizată.

SUA a anunțat apoi că forțele sale vor intercepta sau vor returna navele care călătoresc către sau dinspre porturile iraniene.

O analiză realizată de BBC Verify arată că cel puțin patru nave urmărite din porturile iraniene par să fi trecut linia de blocadă a SUA.

În ciuda fluctuațiilor din ultimele săptămâni, prețul petrolului rămâne mult mai mare decât prețul barilului de dinainte de conflict.

Prețul țițeiului Brent a scăzut la 90 de dolari pe baril pe 17 aprilie, după anunțarea unui armistițiu între Israel și Liban. SUA a declarat că va suspenda atacurile asupra Iranului pe 8 aprilie. Acesta rămâne mult mai mare decât prețul barilului de dinainte de conflict.

Cu toate acestea, prețul petrolului a crescut constant în ultimele 12 zile, pe măsură ce SUA și-a continuat blocada.

Lindsay James, strateg de investiții la Quilter, a declarat că impactul războiului de până acum în Regatul Unit s-a limitat în mare măsură la creșterea prețurilor la benzină și motorină, dar „în fiecare zi care trece fără o reluare a aprovizionării crește riscul unor penurii fizice și al unor creșteri mai abrupte ale prețurilor la o gamă de bunuri”.

Economia iraniană se confruntă cu o criză tot mai profundă, cu prețuri în creștere rapidă, valoare monetară în scădere și perspective ca exporturile de petrol să stagneze.

Inflație de 53% în Iran

Potrivit Centrului de Statistică al Iranului, rata anuală a inflației a crescut la 53,7%.

Moneda țării, rialul, a scăzut la un minim record.

Aproximativ două milioane de iranieni și-au pierdut locurile de muncă, direct sau indirect, ca urmare a războiului, a declarat guvernul iranian săptămâna trecută.

Miercuri, Trump a îndemnat Iranul să „fie deștept cât mai curând” și să semneze un acord, după zile de blocaj în eforturile de a pune capăt conflictului.

Wall Street Journal a citat oficiali americani care au declarat că președintele le-a ordonat consilierilor să se pregătească pentru o blocadă „extinsă” a porturilor iraniene, în încercarea de a forța mâna Teheranului.

Oficialii au declarat că Trump a optat pentru continuarea presiunii asupra economiei și exporturilor de petrol ale Iranului prin blocadă, deoarece celelalte opțiuni ale sale - reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict - prezentau mai multe riscuri, potrivit raportului.

Oficialii iranieni au declarat marți că țara poate rezista blocadei, deoarece folosește rute comerciale alternative.

Banca Mondială a prognozat marți că prețurile la energie vor crește cu 24% în 2026, ajungând la cel mai înalt nivel de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, acum patru ani, dacă cele mai acute perturbări cauzate de războiul din Iran se vor încheia în mai.

Acțiunile europene au scăzut miercuri, pe măsură ce investitorii au analizat un val de câștiguri corporative și au așteptat cea mai recentă decizie a Rezervei Federale a SUA privind rata dobânzii.

Indicele FTSE 100 al celor mai mari firme listate în Marea Britanie a scăzut cu 1,2% la închidere, în timp ce Cac-ul francez a scăzut cu 0,39% la închidere, iar DAX-ul german a scăzut cu 0,27%.

În SUA, indicele S&P 500 a închis la același nivel.

Piețele bursiere asiatice au crescut în mare parte miercuri, continuându-și redresarea după ce au fost afectate în mod deosebit de șocul inițial al războiului.

Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
