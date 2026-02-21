„Blocada” SUA sufocă Cuba. Traficul petrolierelor către insulă s-a oprit

Cuba se confruntă cu ceea ce experții descriu ca fiind prima blocadă efectivă impusă de SUA asupra insulei de la Criza Rachetelor din Cuba. Țara își epuizează rapid rezervele de combustibil, după ce livrările s-au oprit în urma amenințărilor cu tarife vamale din partea SUA și a preluării controlului asupra petrolului din Venezuela. În aceste condiții, țara se îndreaptă spre o criză umanitară și chiar colapsul guvernului, potrivit unei analize a New York Times bazată pe date privind transportul maritim și imagini din satelit.

Petrolierele cubaneze au rămas, în mare parte, ancorate luni la rând, în timp ce aliații tradiționali ai Cubei care furnizau petrol au oprit livrările sau nu au dorit să intervină. Autoritățile americane au interceptat nave care încercau să livreze combustibil, iar în ultimele zile nave trimise după petrol în Marea Caraibelor s-au întors fără încărcătură.

Într-un caz recent, un petrolier legat de Cuba a efectuat o călătorie de cinci zile pentru a ajunge în portul din Curaçao, dar s-a întors goală. La câteva zile după aceea, o navă columbiană încărcată cu combustibil pentru Cuba a fost interceptată la circa 100 de kilometri de insulă de către paza de coastă a SUA.

Deși administrația Trump a evitat să numească oficial măsura „blocadă”, care ar putea fi interpretată legal drept un act de război, ordinele executive care amenință cu tarife țările care furnizează petrol Cubei au stopat practic majoritatea livrărilor. Analiștii spun că politica a intimidat țări precum Mexicul, un furnizor tradițional, care deși și-ar fi dorit să sară în ajutor, a încetat să mai livreze petrol.

Observatorii au evitat să folosească cuvântul blocadă, dar practic asta este, spune Fulton Armstrong, fost analist principal pentru America Latină în cadrul CIA.

În același timp, guvernul comunist al insulei se află într-o situație tot mai precară. „De la Criza Rachetelor din Cuba, aceasta este cea mai mare escaladare”, a spus analistul, referindu-se la confruntarea din 1962, când Marina SUA a încercuit Cuba. „Iar cubanezii vor trebui să decidă dacă se predau”.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel s-a arătat deschis față de negocieri și a promis că va găsi căi pentru a ocoli blocada. „Depunem toate eforturile pentru ca țara să aibă din nou combustibil”, a declarat el, îndemnând la soluții creative pentru a depăși obstacolele.

Datele privind transportul maritim arată că fluxul de combustibil s-a oprit

Analiza registrelor portuare, a monitorizării traseului navelor și a imaginilor satelitare indică faptul traficul de petrol către și dinspre Cuba s-a redus aproape complet, în timp ce țara pare să fi trimis fără succes nave pentru a face rost de petrol. Exemple notabile includ petrolierul Ocean Mariner, care, pe 29 ianuarie, a încărcat 84.579 de barili de combustibil în Columbia, dar și-a schimbat cursul de mai multe ori, fiind în cele din urmă escortat de autoritățile americane în Republica Dominicană și apoi în Bahamas

Ocean Mariner transporta de regulă petrol către Cuba, livrând chiar și ultimul transport de combustibil pe insulă din Mexic, pe 9 ianuarie. Dar, după măsurile SUA, când a părăsit Columbia, și-a declarat destinația Republica Dominicană. Dar a fost surprinsă schimbând cursul către Cuba, ajungând doar la circa 100 km de aceasta când a fost abordată de paza de coastă a SUA și escortată spre destinația declarată, Republica Dominicană, unde a rămas câteva zile fără a descărca combustibilul.

Analiza Times sugerează că, în lipsa furnizorilor săi regulați Cuba a început să se orienteze către unii dintre vecinii săi mai mici din Caraibe.

Pe 9 februarie, petrolierul Gas Exelero a pornit într-o călătorie de cinci zile către Curaçao, consumând o cantitate importantă de combustibil, dar datele privind pescajul navei arată că aceasta a plecat fără să încarce marfă. Aceasta a navigat către Jamaica și s-a oprit în apropiere de portul Kingston. Este a patra navă legată de Cuba care ancorează lângă portul Kingston din octombrie încoace. Portul este situat lângă singura rafinărie de petrol din Jamaica. Totuși datele maritime și imaginile satelitare arată că vasele nu au acostat în port și nici nu au încărcat combustibil. Unele dintre nave au ancorat lângă Jamaica de mai multe ori pe an.

Ministrul de externe din Jamaica, Kamina Johnson Smith, a declarat săptămâna trecută că Cuba nu a solicitat să cumpere combustibil din Jamaica și că statul nu a mai vândut combustibil Cubei de cel puțin un deceniu. Potrivit datelor comerciale, până în 2023, petrolul rafinat a fost principalul bun exportat de Jamaica în Cuba.

Cuba, tot mai izolată

Lipsa de combustibil începe să afecteze societatea cubaneză. Se înregistrează pene frecvente de curent, benzină și gaz de gătit insuficiente, rezerve de motorină limitate pentru pompele de apă. Gunoiul se adună pe străzi, prețurile alimentelor cresc, școlile își suspendă cursurile, iar spitalele amână intervențiile chirurgicale.

Ajutorul umanitar continuă să ajungă în cantități limitate, inclusiv o donație americană de 6 milioane de dolari, constând în alimente preambalate, prin intermediul Bisericii Catolice, dar analiștii avertizează că acest lucru ar putea fi insuficient pentru a preveni nemulțumirea socială.

Jorge Piñón, expert în energie la Universitatea din Texas, estimează că rezervele de combustibil ale Cubei ar putea fi epuizate până la mijlocul lunii martie. „Aproape întreaga energie din Cuba depinde de petrol”, a spus el. „Dacă situația continuă, guvernul ar putea fi destabilizat.”

Venezuela, cândva principalul său furnizor, este acum controlată efectiv de Statele Unite. Rusia a promis recent că va trimite petrol, dar navele sale nu au apărut. Iar alte țări exportatoare de petrol prietenoase Cubei stau departe, a spune Piñón, inclusiv Brazilia, Angola și Algeria. „Toate aceste țări au propriile probleme”, a spus el. „De ce să antagonizezi Casa Albă?”