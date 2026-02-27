search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vasile Dâncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Cine sunt bărbații din Florida care au deschis focul asupra unei nave de patrulă cubaneze. Liderul misiunii, reținut de autoritățile din Cuba

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un activist cubanez stabilit în Florida, care visa de mult timp să „elibereze Cuba”, se află în arest pe insulă după o confruntare mortală între grupul său și autoritățile cubaneze, în urma căreia patru bărbați au murit și alți șase au fost răniți, potrivit oficialilor și membrilor familiei, citați de Washington Post.

Misiunea Permanentă a ONU de la New York FOTO profimedia
Misiunea Permanentă a ONU de la New York FOTO profimedia

Amijail Sánchez González, în vârstă de 47 de ani, a intrat miercuri în apele cubaneze la bordul unei ambarcațiuni rapide înregistrate în Florida, alături de alți nouă bărbați, au anunțat autoritățile cubaneze. Ministerul de Interne i-a acuzat că au încercat să pătrundă în țară „în scopuri teroriste”.

Potrivit ministerului, bărbații au deschis focul asupra unei nave de patrulare cubaneze în largul coastei nordice a insulei, rănindu-l pe comandant. Forțele cubaneze au ripostat, ucigând patru membri ai echipajului și rănind alți șase.

Un oficial american a confirmat joi că cel puțin unul dintre bărbații uciși și unul dintre supraviețuitori sunt cetățeni americani. Departamentul de Stat nu a făcut publice numele acestora. Oficialii americani au declarat că investighează incidentul, după ce au fost informați de garda de coastă cubaneză.

Un avertisment ignorat

Cu o zi înainte de călătorie, Sánchez González și-a sunat părinții vârstnici din Cuba pentru a le spune că se îndreaptă spre insulă. În timpul convorbirii de aproximativ o oră, aceștia l-au implorat să nu întreprindă călătoria, potrivit fratelui său, Edisbel Sánchez González.

Totuși, Sánchez González devenise tot mai concentrat asupra a ceea ce el descria drept misiunea de a-și elibera patria. „Voia să arate lumii un act de curaj”, a spus fratele său.

Peisagist din Miami și rezident în SUA din 2015, Sánchez González fusese un critic vocal al guvernului comunist cubanez pe rețelele sociale. Havana îl acuzase anterior de promovarea terorismului și îl inclusese în 2023 pe o listă transmisă Consiliului de Securitate al ONU cu persoane suspectate de sprijinirea sau organizarea unor acte teroriste.

Familia susține că autoritățile cubaneze i-au reținut părinții la sfârșitul anului 2024, deși ambii suferă de cancer, într-o tentativă de a-l forța să se întoarcă în Cuba.

Grupul din spatele misiunii

Mai mulți membri ai familiilor au identificat unii dintre bărbați ca fiind afiliați organizației Autodefensa del Pueblo (Autoapărarea Poporului), o rețea slab organizată care încurajează activismul anti-guvernamental în Cuba.

Kiki Naranjo, care a declarat că a cofondat organizația alături de Sánchez González în urmă cu aproximativ cinci ani, a descris grupul ca fiind unul rudimentar, fără finanțare sau asociere cu vreun guvern „Cu toții aveam dorința de a vedea țara noastră liberă”, a spus Naranjo, care locuiește în Ohio.

Membrii numeroasei comunități de exilați cubanezi din Florida cer schimbări pe insulă de zeci de ani. Unii susțin o intervenție condusă de SUA, similară raidului asupra Caracasului. Alții sprijină continuarea presiunii economice.

Ministerul de Interne a făcut publice joi numele celor 10 bărbați. Membrii familiilor unora dintre activiști au spus că au fost surprinși să-și vadă rudele pe listă.

Familiile i-au descris pe bărbați drept activiști, și nu combatanți instruiți.

„Nu aveau nimic cu care să înfrunte o armată”, a spus fratele lui Sánchez González.

Anchetatorii din Florida încearcă să stabilească modul în care grupul a întrerprins acțiunea. O femeie din Big Pine Key a declarat că a văzut un bărbat parcând un camion alb și urcând într-o barcă marți seara. Proprietarul ambarcațiunii a raportat-o dispărută a doua zi dimineață.

Autoritățile cubaneze au declarat că au confiscat arme de asalt și de precizie, cocktailuri Molotov, echipamente de vedere pe timp de noapte, veste antiglonț și echipamente de comunicații.

Printre cei uciși se numărat Michel Ortega Casanova, cetățean american și rezident de lungă durată în SUA, potrivit unor lideri ai comunității cubaneze din Tampa.

Acesta locuia în Statele Unite de 20 de ani, a declarat Angela Chaviano, președinta La Casa Cuba de Tampa. El era un membru activ al grupului, care militează pentru libertăți democratice pe insulă, și a fondat filiala din Tampa a unei alte organizații care promovează sfârșitul sistemului monopartid din Cuba și organizarea de alegeri libere, a spus ea.

Ortega Casanova, un șofer de camion, „vorbea mult despre necesitatea eliberării Cubei”, a spus Chaviano, dar nu a susținut niciodată violența. „Era un familist muncitor”, a spus ea. „Ceea ce se spune despre el, că ar fi terorist, este complet fals.”

Maria de Jesus Galindo, fiica în vârstă de 22 de ani a unul alt presupus membru al echipajului, Conrado Galindo Sariol, a spus că a crezut că tatăl ei își făcea munca obișnuită, livrând colete Amazon către comunități din afara orașului Miami.

De Jesus Galindo a spus că și-a văzut tatăl ultima dată cu trei zile înainte și că nu a mai ținut legătura cu el miercuri. Ea a spus că acesta locuia în SUA de 10 ani și nu s-a mai întors în Cuba de atunci.

Tensiuni în creștere

Incidentul are loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Havana. Președintele Donald Trump a intensificat sancțiunile economice împotriva Cubei și a declarat că politicile guvernului cubanez reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale a SUA.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a declarat că țara sa „nu atacă și nu amenință”, dar se va apăra „cu hotărâre și fermitate”.

Sánchez González rămâne în custodia autorităților cubaneze. Fratele său spune că se teme pentru siguranța lui în închisoare.

„Când un om are o idee, nimeni nu i-o mai poate schimba”, a spus el.

Sánchez González a postat un videoclip pentru cei 94 de urmăritori ai săi de pe Instagram, cu două săptămâni înainte de călătorie.

„A venit timpul să facem ce trebuie făcut”, spune bărbatul. „Vreau să mor așa cum mor bărbații adevărați. Către toți bărbații dispuși să moară,… vreau să-și joace rolul când va veni momentul.”

În ciuda afirmațiilor contrare venite de la Washington, autoritățile cubaneze nu sunt încă convinse de faptul că guvernul SUA nu a jucat un rol în operațiune și au fost reticente în a acorda oficialilor americani acces la deținuți, a spus un oficial cubanez, citat de ABC News.

Oficialul a mai spus că guvernul cubanez nu este preocupat de cetățenia sau statutul de imigrare al presupuşilor atacatori, deoarece, în viziunea regimului, aceștia sunt considerați cubano-americani, dat fiind că locuiesc în Statele Unite.

Barca cu motor era înregistrată pe numele unui bărbat de 65 de ani, născut în Cuba, dar care locuiește în Miami, potrivit mai multor oficiali din forțele de ordine. Agenții FBI au discutat cu proprietarul bărcii, iar informațiile preliminare indică faptul că acesta a raportat-o ca fiind furată dintr-un port din Florida Keys și nu este considerat suspect, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Monroe, Florida.

Se crede că unii dintre ceilalți implicați sunt rezidenți permanenți legali ai Statelor Unite, au spus oficiali americani.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat că informațiile despre incident provin până acum de la autoritățile cubaneze.

„Majoritatea informațiilor de care dispunem provin din ceea ce furnizează autoritățile cubaneze atât publicului, cât și guvernului SUA”, le-a spus Rubio reporterilor din insula caraibiană Saint Kitts. „Pe măsură ce vom aduna mai multe informații, vom fi pregătiți să răspundem în consecință.”

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat că a dispus deschiderea unei anchete și colaborarea cu autoritățile federale pentru a clarifica ce s-a întâmplat.

„Guvernul cubanez nu poate fi de încredere”, a spus Uthmeier.

Cele șase persoane care au supraviețuit incidentului au fost reținute, a spus ministerul, iar un alt bărbat, „un cetățean trimis din Statele Unite pentru a facilita infiltrarea armată”, a fost arestat.

Ministerul cubanez a mai spus că majoritatea celor aflați la bord „au un istoric cunoscut de activitate criminală și violentă.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
S-a zguduit studioul Antena 3 CNN! Gâdea s-a certat cu Miruță: „Ce e urât, domnule ministru?”. De la ce s-au „LUAT”
gandul.ro
image
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Unitate militară, oferim cazare pentru turiști. O cabană ilegală a fost construită chiar într-o cazarmă a MApN. Ce a făcut Radu Miruţă
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Poți primi penalități de la asociație dacă nu ai plătit întreținerea la timp? În care cazuri e legal?
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Plimbarea câinilor pe spațiul verde din jurul blocului. Este legal să faci asta?
playtech.ro
image
Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren! După meci numărau miile de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit imediat "decisiva"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cel mai emoționant și impresionant film religios din istoria cinematografiei mondiale. Ce s-a întâmplat cu actorul din rolul principal: un băiețel abandonat la poarta unei mânăstiri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Horoscop vineri, 27 februarie. Săgetătorii și Leii au o zi specială. Cele două zodii își schimbă destinul chiar la finalul lunii
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic