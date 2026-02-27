Cine sunt bărbații din Florida care au deschis focul asupra unei nave de patrulă cubaneze. Liderul misiunii, reținut de autoritățile din Cuba

Un activist cubanez stabilit în Florida, care visa de mult timp să „elibereze Cuba”, se află în arest pe insulă după o confruntare mortală între grupul său și autoritățile cubaneze, în urma căreia patru bărbați au murit și alți șase au fost răniți, potrivit oficialilor și membrilor familiei, citați de Washington Post.

Amijail Sánchez González, în vârstă de 47 de ani, a intrat miercuri în apele cubaneze la bordul unei ambarcațiuni rapide înregistrate în Florida, alături de alți nouă bărbați, au anunțat autoritățile cubaneze. Ministerul de Interne i-a acuzat că au încercat să pătrundă în țară „în scopuri teroriste”.

Potrivit ministerului, bărbații au deschis focul asupra unei nave de patrulare cubaneze în largul coastei nordice a insulei, rănindu-l pe comandant. Forțele cubaneze au ripostat, ucigând patru membri ai echipajului și rănind alți șase.

Un oficial american a confirmat joi că cel puțin unul dintre bărbații uciși și unul dintre supraviețuitori sunt cetățeni americani. Departamentul de Stat nu a făcut publice numele acestora. Oficialii americani au declarat că investighează incidentul, după ce au fost informați de garda de coastă cubaneză.

Un avertisment ignorat

Cu o zi înainte de călătorie, Sánchez González și-a sunat părinții vârstnici din Cuba pentru a le spune că se îndreaptă spre insulă. În timpul convorbirii de aproximativ o oră, aceștia l-au implorat să nu întreprindă călătoria, potrivit fratelui său, Edisbel Sánchez González.

Totuși, Sánchez González devenise tot mai concentrat asupra a ceea ce el descria drept misiunea de a-și elibera patria. „Voia să arate lumii un act de curaj”, a spus fratele său.

Peisagist din Miami și rezident în SUA din 2015, Sánchez González fusese un critic vocal al guvernului comunist cubanez pe rețelele sociale. Havana îl acuzase anterior de promovarea terorismului și îl inclusese în 2023 pe o listă transmisă Consiliului de Securitate al ONU cu persoane suspectate de sprijinirea sau organizarea unor acte teroriste.

Familia susține că autoritățile cubaneze i-au reținut părinții la sfârșitul anului 2024, deși ambii suferă de cancer, într-o tentativă de a-l forța să se întoarcă în Cuba.

Grupul din spatele misiunii

Mai mulți membri ai familiilor au identificat unii dintre bărbați ca fiind afiliați organizației Autodefensa del Pueblo (Autoapărarea Poporului), o rețea slab organizată care încurajează activismul anti-guvernamental în Cuba.

Kiki Naranjo, care a declarat că a cofondat organizația alături de Sánchez González în urmă cu aproximativ cinci ani, a descris grupul ca fiind unul rudimentar, fără finanțare sau asociere cu vreun guvern „Cu toții aveam dorința de a vedea țara noastră liberă”, a spus Naranjo, care locuiește în Ohio.

Membrii numeroasei comunități de exilați cubanezi din Florida cer schimbări pe insulă de zeci de ani. Unii susțin o intervenție condusă de SUA, similară raidului asupra Caracasului. Alții sprijină continuarea presiunii economice.

Ministerul de Interne a făcut publice joi numele celor 10 bărbați. Membrii familiilor unora dintre activiști au spus că au fost surprinși să-și vadă rudele pe listă.

Familiile i-au descris pe bărbați drept activiști, și nu combatanți instruiți.

„Nu aveau nimic cu care să înfrunte o armată”, a spus fratele lui Sánchez González.

Anchetatorii din Florida încearcă să stabilească modul în care grupul a întrerprins acțiunea. O femeie din Big Pine Key a declarat că a văzut un bărbat parcând un camion alb și urcând într-o barcă marți seara. Proprietarul ambarcațiunii a raportat-o dispărută a doua zi dimineață.

Autoritățile cubaneze au declarat că au confiscat arme de asalt și de precizie, cocktailuri Molotov, echipamente de vedere pe timp de noapte, veste antiglonț și echipamente de comunicații.

Printre cei uciși se numărat Michel Ortega Casanova, cetățean american și rezident de lungă durată în SUA, potrivit unor lideri ai comunității cubaneze din Tampa.

Acesta locuia în Statele Unite de 20 de ani, a declarat Angela Chaviano, președinta La Casa Cuba de Tampa. El era un membru activ al grupului, care militează pentru libertăți democratice pe insulă, și a fondat filiala din Tampa a unei alte organizații care promovează sfârșitul sistemului monopartid din Cuba și organizarea de alegeri libere, a spus ea.

Ortega Casanova, un șofer de camion, „vorbea mult despre necesitatea eliberării Cubei”, a spus Chaviano, dar nu a susținut niciodată violența. „Era un familist muncitor”, a spus ea. „Ceea ce se spune despre el, că ar fi terorist, este complet fals.”

Maria de Jesus Galindo, fiica în vârstă de 22 de ani a unul alt presupus membru al echipajului, Conrado Galindo Sariol, a spus că a crezut că tatăl ei își făcea munca obișnuită, livrând colete Amazon către comunități din afara orașului Miami.

De Jesus Galindo a spus că și-a văzut tatăl ultima dată cu trei zile înainte și că nu a mai ținut legătura cu el miercuri. Ea a spus că acesta locuia în SUA de 10 ani și nu s-a mai întors în Cuba de atunci.

Tensiuni în creștere

Incidentul are loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Havana. Președintele Donald Trump a intensificat sancțiunile economice împotriva Cubei și a declarat că politicile guvernului cubanez reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale a SUA.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a declarat că țara sa „nu atacă și nu amenință”, dar se va apăra „cu hotărâre și fermitate”.

Sánchez González rămâne în custodia autorităților cubaneze. Fratele său spune că se teme pentru siguranța lui în închisoare.

„Când un om are o idee, nimeni nu i-o mai poate schimba”, a spus el.

Sánchez González a postat un videoclip pentru cei 94 de urmăritori ai săi de pe Instagram, cu două săptămâni înainte de călătorie.

„A venit timpul să facem ce trebuie făcut”, spune bărbatul. „Vreau să mor așa cum mor bărbații adevărați. Către toți bărbații dispuși să moară,… vreau să-și joace rolul când va veni momentul.”

În ciuda afirmațiilor contrare venite de la Washington, autoritățile cubaneze nu sunt încă convinse de faptul că guvernul SUA nu a jucat un rol în operațiune și au fost reticente în a acorda oficialilor americani acces la deținuți, a spus un oficial cubanez, citat de ABC News.

Oficialul a mai spus că guvernul cubanez nu este preocupat de cetățenia sau statutul de imigrare al presupuşilor atacatori, deoarece, în viziunea regimului, aceștia sunt considerați cubano-americani, dat fiind că locuiesc în Statele Unite.

Barca cu motor era înregistrată pe numele unui bărbat de 65 de ani, născut în Cuba, dar care locuiește în Miami, potrivit mai multor oficiali din forțele de ordine. Agenții FBI au discutat cu proprietarul bărcii, iar informațiile preliminare indică faptul că acesta a raportat-o ca fiind furată dintr-un port din Florida Keys și nu este considerat suspect, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Monroe, Florida.

Se crede că unii dintre ceilalți implicați sunt rezidenți permanenți legali ai Statelor Unite, au spus oficiali americani.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat că informațiile despre incident provin până acum de la autoritățile cubaneze.

„Majoritatea informațiilor de care dispunem provin din ceea ce furnizează autoritățile cubaneze atât publicului, cât și guvernului SUA”, le-a spus Rubio reporterilor din insula caraibiană Saint Kitts. „Pe măsură ce vom aduna mai multe informații, vom fi pregătiți să răspundem în consecință.”

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat că a dispus deschiderea unei anchete și colaborarea cu autoritățile federale pentru a clarifica ce s-a întâmplat.

„Guvernul cubanez nu poate fi de încredere”, a spus Uthmeier.

Cele șase persoane care au supraviețuit incidentului au fost reținute, a spus ministerul, iar un alt bărbat, „un cetățean trimis din Statele Unite pentru a facilita infiltrarea armată”, a fost arestat.

Ministerul cubanez a mai spus că majoritatea celor aflați la bord „au un istoric cunoscut de activitate criminală și violentă.”