Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Ursula von der Leyen: „Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina. Liderii europeni se reunesc mâine"

Război în Ucraina
Publicat:

„Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, a afirmat vineri, 21 noiembrie, preşedinta Comisiei Euroepne, Ursula von der Leyen, care se află la Johannesburg, înaintea unui summit G20.

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski. FOTO arhivă Profimedia
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski. FOTO arhivă Profimedia

Declarația vine în urma unei convorbiri telefonice cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit News.ro.

Liderul ucrainean a anunţat că „a informat-o” pe şefa Comisiei şi pe preşedintele Consiliului European Antonio Costa cu privire la planul lui Donald Trump în vederea opririi celor aproape patru ani de invazie rusă.

„În ceea ce priveşte următoaree etapă, liderii europeni se reunesc mâine (sâmbătă), în marja G20, iar apoi în Angola”, unde urmează să aibă loc un summit între Uniunea Europeană (UE) şi Uniunea Africană ă(UA), anunţă pe X Ursula von der Leyen.

Potrivit Reuters, care citează trei surse, Ucraina colaborează cu Franţa, Germania şi Regatul Unit la o contrapropunere a planului american în 28 de puncte.

Probabil, ceastă contrapropunere implică ş ialte ţări europene, a declarat, pentru Reuters, una dintre surse.

Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de către Statele Unite exporturilor sale de petrol, apreciază, tot vineri, şefa diplomaţiei euriopene, Kaja Kallas.

„Azi (vineri) este ziua în care sanţciunile americane impuse Rusiei intră, în principiu în vigoare”, a declarat presei, la Bruxelles, Kaja Kallas.

„Sper că nu vom vedea o decizie de amânare, pentru că este exact ceea ce vrea Rusia”, a subliniat ea.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis, vineri seară, 21 noiembrie, că Ucraina traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa și ar putea fi pusă în situația în care să aleagă între pierderea onoarei și riscul de a pierde un partener cheie, făcând evident referire la SUA.

Președintele a subliniat că statul se confruntă cu o dilemă serioasă: fie să semneze cele 28 de puncte propuse de SUA, fie să se confrunte cu riscul anulării ajutorului și cu o iarnă extrem de dificilă pentru țară.

  „Vom colabora calm cu America și cu toți partenerii. Va fi o căutare constructivă a soluțiilor cu partenerul nostru principa. Cu siguranță nu vom da dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace… asta nu se va întâmpla”, a adăugat președintele.  

Europa

