Trump respinge din nou criticile privind videoclipul rasist cu soții Obama: „Nu este o problemă” și niciun angajat nu va fi sancționat

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins din nou criticile legate de distribuirea unui videoclip cu conținut rasist în care Barack Obama și Michelle Obama apar reprezentați sub forma unor maimuțe.

Liderul de la Washington a declarat că materialul „nu este o problemă” și că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat în urma incidentului, potrivit The Guardian.

Întrebat joi, 12 februarie, la Casa Albă, de o jurnalistă de la CBS News, dacă a concediat sau sancționat persoana care a publicat videoclipul, Trump a răspuns negativ.

Inițial, Casa Albă a susținut că materialul ar fi fost postat din greșeală de un consilier neidentificat, însă ulterior președintele a admis că nimeni din echipa sa nu a suportat consecințe.

Trump: „Era un videoclip despre fraudă electorală”

Președintele a încercat să justifice distribuirea clipului, afirmând că acesta făcea parte dintr-un material mai amplu despre presupuse fraude la alegerile din 2020. „Era un videoclip despre fraudă electorală. (...) Era deja viral, fusese distribuit peste tot cu mult înainte să fie postat”, a spus Trump reporterilor, susținând că secvența ar fi fost o referință la filmul de animație The Lion King.

În realitate, videoclipul publicat pe Truth Social avea puțin peste un minut și combina fragmente dintr-un material care promova teorii conspiraționiste nefondate despre alegerile din 2020 cu câteva secunde din animația rasistă. Producția Lion King, invocată de Trump, nu conține astfel de reprezentări.

Casa Albă, reacții contradictorii

Conform presei americane, videoclipul a rămas online aproximativ 12 ore. Inițial, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a apărat postarea, iar materialul a fost șters abia după ce inclusiv membri ai Partidului Republican au condamnat public conținutul drept rasist.

Vicepreședintele JD Vance a minimalizat controversa, declarând, în timpul unei vizite în Azerbaidjan, că „nu este o controversă reală”. El a susținut că videoclipul a fost retras imediat ce imaginile problematice au fost observate și a afirmat că nu este necesară nicio scuză publică. Totuși, postarea a stârnit reacții în ambele tabere politice.