search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump respinge din nou criticile privind videoclipul rasist cu soții Obama: „Nu este o problemă” și niciun angajat nu va fi sancționat

0
0
Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins din nou criticile legate de distribuirea unui videoclip cu conținut rasist în care Barack Obama și Michelle Obama apar reprezentați sub forma unor maimuțe.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump. FOTO: Profimedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump. FOTO: Profimedia

Liderul de la Washington a declarat că materialul „nu este o problemă” și că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat în urma incidentului, potrivit The Guardian.

Întrebat joi, 12 februarie, la Casa Albă, de o jurnalistă de la CBS News, dacă a concediat sau sancționat persoana care a publicat videoclipul, Trump a răspuns negativ.

Inițial, Casa Albă a susținut că materialul ar fi fost postat din greșeală de un consilier neidentificat, însă ulterior președintele a admis că nimeni din echipa sa nu a suportat consecințe.

Trump: „Era un videoclip despre fraudă electorală”

Președintele a încercat să justifice distribuirea clipului, afirmând că acesta făcea parte dintr-un material mai amplu despre presupuse fraude la alegerile din 2020. „Era un videoclip despre fraudă electorală. (...) Era deja viral, fusese distribuit peste tot cu mult înainte să fie postat”, a spus Trump reporterilor, susținând că secvența ar fi fost o referință la filmul de animație The Lion King.

În realitate, videoclipul publicat pe Truth Social avea puțin peste un minut și combina fragmente dintr-un material care promova teorii conspiraționiste nefondate despre alegerile din 2020 cu câteva secunde din animația rasistă. Producția Lion King, invocată de Trump, nu conține astfel de reprezentări.

Casa Albă, reacții contradictorii

Conform presei americane, videoclipul a rămas online aproximativ 12 ore. Inițial, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a apărat postarea, iar materialul a fost șters abia după ce inclusiv membri ai Partidului Republican au condamnat public conținutul drept rasist.

Vicepreședintele JD Vance a minimalizat controversa, declarând, în timpul unei vizite în Azerbaidjan, că „nu este o controversă reală”. El a susținut că videoclipul a fost retras imediat ce imaginile problematice au fost observate și a afirmat că nu este necesară nicio scuză publică. Totuși, postarea a stârnit reacții în ambele tabere politice.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni
observatornews.ro
image
Scărlătescu, datorii de aproape 1 milion de euro: banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate! Cheful de la Pro TV a intrat în belele mari
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
Zile libere legale pentru elevi în 2026-2027. Când stau copiii acasă anul viitor
playtech.ro
image
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție de la Kremlin, după decizia fără precedent luată în cazul unui ucrainean
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Viața din spatele rolului Plaha. Actorul Iulian Postelnicu dă cărțile pe față
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Secretul întunecat din spatele imaginilor virale. Cine este, de fapt, influencerița considerată acum cea mai frumoasă femeie din lume
actualitate.net
image
Descoperirea șocantă făcută de cercetători despre ADN-ul lui Hitler. Ce au găsit în corpul dictatorului
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?