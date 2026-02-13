Rubio reafirmă legătura „profundă” dintre SUA și Europa, dar avertizează că „vechea lume a dispărut"

Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite şi Europa înainte de plecarea sa la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

„Europa este importantă pentru noi”, le-a declarat Rubio reporterilor joi. Statele Unite sunt „profund legate de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat şi va continua să fie. Aşa că trebuie doar să vorbim despre cum va arăta acest viitor”, a adăugat secretarul de stat american. „Lumea se schimbă foarte rapid chiar sub ochii noştri. Vechea lume a dispărut - sincer, lumea în care am crescut - şi trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate şi care va fi rolul nostru", a adăugat el, citat de Agerpres.

Potrivit EFE, Rubio a mai declarat că speră să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la Munchen şi a subliniat necesitatea încheierii războiului din Ucraina.

„Cred că va fi acolo şi există ocazia să-l văd. Cred că este pe agenda mea, nu sunt 100% sigur, dar sunt încrezător că vom reuşi”, a spus el înainte de plecarea spre Munchen, capitala Bavariei.

La începutul săptămânii, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins concluziile raportului premergător Conferinței de Securitate de la München, care avertiza că principala amenințare pentru ordinea internațională liberală vine din schimbările de abordare ale administrației Trump față de alianțele SUA.

„Este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze așa cum a fost concepută, ca o alianță de 32 de aliați puternici și capabili.”

Partenerii europeni trebuie să își mărească cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că pot „respecta promisiunile făcute, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO, de 5% din PIB”, a precizat el.

Pe de altă parte, Washingtonul consideră că „există multe discuţii şi puţine acţiuni”, în timp ce SUA se așteaptă ca Europa „să devină mai puternică și să împartă povara şi, în cele din urmă, să preia apărarea convenţională a continentului, împreună cu umbrela nucleară globală a Statelor Unite”.