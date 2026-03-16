Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Volodimir Zelenski, îngrijorat că SUA ar putea să-și mute atenția de la Ucraina din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. „Riscul este foarte mare"

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că Ucraina speră ca Statele Unite să nu își mute atenția de la războiul din Ucraina din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Volodimir Zelenski, președinte Ucraina FOTO: Profimedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev își doresc ca sprijinul oferit de Statele Unite să nu scadă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Ukrinform.

Liderul ucrainean a spus că războiul din regiune a atras o mare parte din atenția Washingtonului, însă Ucraina continuă să aibă nevoie de ajutor militar și de cooperare strategică, scrie Mediafax.

Președintele Zelenski a vorbit despre aceste preocupări într-un interviu acordat jurnalistului Fareed Zakaria de la CNN. „Nu ne-am dori deloc ca Statele Unite să se îndepărteze de problema Ucrainei din cauza Orientului Mijlociu”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski a declarat că evoluțiile militare din regiune pot influența fluxul de arme și echipamente destinate Ucrainei. Potrivit lui, cantitățile mari de muniție folosite de armata americană în operațiunile împotriva Iran ar putea afecta ritmul livrărilor către Kiev.

Acesta a adăugat că situația ar putea provoca întârzieri sau chiar reduceri ale anumitor livrări de echipamente militare importante pentru apărarea Ucrainei.

„În opinia mea, riscul este foarte mare”, a adăugat el.

În același interviu, liderul ucrainean a făcut publice și informații despre implicarea specialiștilor ucraineni în domeniul dronelor în sprijinul unor state din regiunea Golfului.

Experții trimiși de Kiev oferă în aceste zile consultanță pentru apărarea împotriva atacurilor aeriene. Misiunea se desfășoară sub coordonarea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, iar mai multe echipe de specialiști se află deja în regiune.

„Americanii ne-au contactat de mai multe ori. Au existat mai multe solicitări – de asistență pentru o anumită țară sau de sprijin pentru americani. În prezent, oferim recomandări și consultări pentru a ajuta la protejarea populației civile și a bazelor militare”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că Rusia sprijină Iranul în domeniul dronelor, prin producție realizată sub licență. În tot acest context, Ucraina își propune să ofere SUA experiența acumulată în apărarea împotriva acestor tehnologii.

Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina ar putea împărtăși tehnologiile de drone și sistemele de război electronic dezvoltate în timpul conflictului cu Rusia.

