„Nu erau alegerile mele”. Trump îl apără public pe Orban după înfrângere: „El a fost prietenul meu, un bărbat bun”

Președintele american Donald Trump a reacționat la situația politică din Ungaria, într-un interviu în care a abordat atât rezultatul alegerilor, cât și direcția în care se îndreaptă Europa.

În cadrul interviului, Trump l-a descris pe Viktor Orbán drept „un prieten” și „un bărbat bun”, lăudând politicile acestuia în domeniul imigrației.

„Viktor Orban a fost un prieten de-al meu. Nu erau alegerile mele, dar el a fost prietenul meu, un bărbat bun. A făcut o treabă bună în ceea ce privește imigrația. Nu a lăsat oamenii să intre și să-i distrugă țara, cum a făcut Italia”, a spus Trump, în interviul de peste șase minute acordat Corriere della Sera.

În prima reacție a SUA după alegerile din Ungaria, vicepreședintele JD Vance a spus că este întristat de rezultat, dar a dat asigurări că Washingtonul va colabora cu noul guvern de la Budapesta.

„Mă întristează faptul că a pierdut, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a spus Vance la postul Fox News.

El a adăugat că administrația americană era conștientă de posibilitatea unei schimbări politice în Ungaria: „Știam foarte bine că existau șanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a afirmat oficialul american, potrivit declarațiilor.

Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria, după 16 ani de guvernare neîntreruptă.