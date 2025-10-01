search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Descoperire revoluționară în depistarea precoce a cancerului. Cum ajută radiografiile color la stabilirea diagnosticului

0
0
Publicat:

O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele obţinute prin metodele tradiţionale. Inovaţia ar putea transforma nu doar diagnosticul medical, ci şi domenii precum securitatea şi producţia industrială, permiţând identificarea rapidă a defectelor şi a materialelor periculoase.

Radiografiile color ajută la depistarea precoce a cancerului FOTO: X
Radiografiile color ajută la depistarea precoce a cancerului FOTO: X

În ultimele decenii, radiografia s-a bazat pe acelaşi principiu descoperit la sfârşitul anilor 1800 de fizicianul german Wilhelm Röntgen: un fascicul de raze X trece prin corp, iar ţesuturile dense, cum sunt oasele, absorb mai multe radiaţii, formând o imagine alb-negru. Această tehnologie a revoluţionat medicina, însă are limite în ceea ce priveşte claritatea şi diferenţierea structurilor similare, potrivit News.

Cercetătorii de la Sandia National Laboratories au reuşit să depăşească aceste limite printr-o metodă denumită „imagistică X hiperspectrală color cu ţinte multi-metal” (CHXI MMT). În loc de un singur metal folosit ca anod în aparatul de raze X, echipa a folosit microstructuri din mai multe metale, precum tungsten, molibden, aur, samariu şi argint. Fiecare metal emite un tip specific de radiaţie X, iar detectorul special folosit poate distinge aceste „culori” invizibile pentru ochiul uman.

Prin combinarea acestor semnale, sistemul produce imagini color de o claritate remarcabilă, oferind informaţii precise despre compoziţia materialului examinat. Astfel, nu doar forma unei structuri este vizibilă, ci şi diferenţele subtile dintre ţesuturi sau materiale, ceea ce poate fi esenţial pentru identificarea precoce a problemelor.

În medicină, această tehnologie ar putea îmbunătăţi semnificativ diagnosticarea cancerului, în special în cazurile în care este dificil de detectat în leziuni foarte mici. De exemplu, în mamografii, diferenţele dintre ţesutul sănătos şi cel afectat de microcalcificări sunt uneori greu de observat cu metodele actuale. Cu noul tip de imagistică, fasciculul mai precis şi rezoluţia mai mare ar putea permite detectarea timpurie a acestor modificări, crescând şansele de tratament eficient.

Pe lângă aplicaţiile medicale, tehnologia ar putea fi folosită în securitatea aeroportuară pentru identificarea rapidă a materialelor periculoase, în controlul calităţii din industrie şi în testări nedistructive ale produselor complexe, cum ar fi cele din industria aerospaţială.

Echipa de la Sandia a primit recent un prestigios premiu R&D 100 pentru această inovaţie, fiind recunoscută drept una dintre cele mai promiţătoare evoluţii tehnologice ale anului.

Cercetătorii speră că, prin continuarea dezvoltării acestei tehnologii, vor contribui la diagnosticarea mai rapidă a bolilor şi la crearea unui mediu mai sigur pentru populaţie.

Despre Sandia

Sandia National Laboratories (SNL) este unul dintre cele mai importante centre de cercetare şi dezvoltare din Statele Unite, cu rol strategic în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi securităţii naţionale. Este administrat de Departamentul american al Energiei (U.S. Department of Energy) prin National Nuclear Security Administration (NNSA).

Rol şi activitate

Sandia este considerat un hub de inovaţie tehnologică, cu proiecte ce au impact atât în domeniul militar şi al securităţii, cât şi în viaţa civilă, prin tehnologii transferate către industrie şi medicină.

A fost fondat în 1949, iar misiunea sa iniţială era legată de proiectul nuclear american, inclusiv dezvoltarea şi întreţinerea armelor nucleare. În prezent, activitatea sa este mult mai diversificată şi include:

  • Cercetare în domeniul securităţii naţionale – tehnologii pentru apărare, securitate cibernetică, energie nucleară.
  • Tehnologii avansate în medicină şi industrie – imagistică medicală, materiale inteligente, inteligenţă artificială.
  • Energie şi mediu – soluţii pentru energie regenerabilă, reducerea emisiilor şi protecţia infrastructurii critice.
  • Testări avansate – inclusiv tehnologii pentru industria aerospaţială şi procese industriale de mare precizie.

În cazul radiografiile color hiperspectrale, cercetătorii de la Sandia au aplicat experienţa lor din tehnologiile avansate de securitate pentru a dezvolta un instrument cu potenţial de a revoluţiona diagnosticele medicale, în special în depistarea timpurie a cancerului.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii
gandul.ro
image
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
mediafax.ro
image
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Constantin Ivanov a mărturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică dacă nu respecți legea
playtech.ro
image
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort în curtea unui hotel de lux! Bărbatul i-a lăsat soției un mesaj de adio
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Ploi și ninsori în România. Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles, prințul Harry foto Profimedia jpg
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Prințul William, dezolant de sincer în legătură cu golul emoțional lăsat de moartea bunicilor săi

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe