În timp ce lumea fierbe, Trump și-a făcut timp să meargă la o gală UFC. Președintele SUA, parteneriat cu promotorul sporturilor sângeroase

În timp ce vicepreședintele american JD Vance se afla în Islamabad, Pakistan, pentru discuții de pace cu Iranul, la Miami, președintele Donald Trump participa ca spectator la un meci de arte marțiale extreme, Ultimate Fighting Championship.

Șeful Casei Albe a apărut la Kaseya Center însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de Dana White, iar după meci l-a felicitat pe câștigător.

Casa Albă intenționează să găzduiască un eveniment cu luptători UFC. Gala MMA (luptele au loc în cușcă și sunt sângeroase) ar avea loc pe 14 iunie.

Recent, președintele SUA a distribuit o fotografie pe platforma Truth Social în care se prezintă alături de CEO-ul UFC, Dana White, în fața Casei Albe.

Imaginea, generată de inteligență artificială, publicată de Donald Trump, reaprinde dezbaterea privind rolul operatorilor offshore pe piața jocurilor de noroc. Discuția se suprapune peste subiectele Polymarket și Kalshi, două platforme de predicții cu situație incertă la nivel mondial.

Un detaliu a atras atenția tuturor în imaginea postată: prezența siglei Stake, unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc online fără licență din Statele Unite.

Nu este clar dacă includerea siglei a fost intenționată, dar efectul a fost imediat. Vizibilitatea acordată de o postare prezidențială a amplificat expunerea unei platforme aflate deja în centrul unor dispute legale și de reglementare. Stake nu este autorizată să opereze în nicio jurisdicție americană.

Cazul face parte dintr-un context mai larg, în care administrația Trump a demonstrat deschidere față de criptomonede și piețele de predicții, în timp ce presiunea din partea industriei jocurilor de noroc reglementate și a unor autorități statale crește pentru a lua măsuri împotriva operatorilor offshore.

În Statele Unite, unde reglementarea jocurilor de noroc este lăsată în mare parte la latitudinea statelor individuale, autoritățile locale se luptă să intervină împotriva platformelor cu sediul în străinătate.