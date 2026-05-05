Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
„Războiul neterminat” din Iran ar putea să îi ofere lui Xi Jinping un avantaj în fața lui Donald Trump. Un summit în umbra crizei energetice

Beijingul privește cu prudență, dar și cu un optimism rezervat, viitorul summit dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump. Potrivit unor surse diplomatice, impasul în care se află SUA în conflictul cu Iranul ar putea slăbi poziția de negociere a Washingtonului în discuțiile bilaterale programate pentru luna mai, relatează CNN.

Donald Trump și Xi Jinping /FOTO:AFP
Întâlnirea oficială, amânată anterior din cauza conflictului dintre SUA, Israel și Iran, este acum fixată pentru 14-15 mai. Pentru Beijing, acest summit reprezintă o oportunitate rară de a stabiliza relația cu cel mai mare competitor economic și militar al său.

Cu toate acestea, contextul este complicat. China importă aproximativ o treime din necesarul său de petrol și gaze prin Strâmtoarea Hormuz, care rămâne închisă. „Succesul sau eșecul acestei vizite va avea un impact pe termen lung asupra viitoarelor aranjamente între China și SUA, indiferent cine va fi la putere la Washington”, a declarat o sursă chineză sub protecția anonimatului.

„SUA luptă fără să câștige, China câștigă fără să lupte”

În timp ce Washingtonul spera ca o victorie rapidă în Iran să proiecteze o imagine de forță înaintea vizitei la Beijing, realitatea de pe teren pare diferită. Conflictul a atras SUA într-o confruntare prelungită și nepopulară, cu efecte economice globale severe.

Wu Xinbo, consilier în cadrul Ministerului de Externe de la Beijing, sugerează că Trump a pierdut din pârghiile de negociere. „Dacă SUA ar fi avut un avantaj clar în Iran, Trump ar fi fost într-o poziție mult mai puternică. Acum este evident că Washingtonul nu a putut gestiona situația.”

În timp ce Occidentul pare preocupat de gestionarea conflictului, Xi Jinping s-a poziționat ca un „pilon al stabilității”, pledând pentru pace și sprijinind țările în curs de dezvoltare afectate de criza energetică.

Ce urmărește Beijingul?

China pare pregătită să folosească dimensiunea pieței sale interne și dominația în lanțul de aprovizionare cu pământuri rare pentru a obține concesii majore din partea administrației Trump. Bejingul vrea o poziție mai fermă a SUA împotriva independenței Taiwanului (trecerea de la „lipsa sprijinului” la „opoziție”), o reducere a restricțiilor asupra exporturilor de tehnologie înaltă către China și eliminarea companiilor chineze de pe listele de sancțiuni americane.

Situația pune China într-o poziție delicată. Dacă Donald Trump ar decide să intensifice atacurile asupra Iranului imediat după vizita la Beijing, ar putea lăsa impresia că China și-a abandonat partenerul strategic din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, unii analiști occidentali rămân sceptici cu privire la schimbarea raportului de forțe. William Klein, fost diplomat american, consideră că pârghiile de negociere în domeniul comerțului și investițiilor au rămas, în esență, neschimbate, în ciuda „umbrei” aruncate de războiul din Iran.

Relația dintre cele două puteri a parcurs un drum lung de la primirea fastuoasă a lui Donald Trump în Orașul Interzis în 2017. De atunci, un deceniu de rivalitate profundă — marcat de războaie comerciale, tensiuni tehnologice și incidente diplomatice precum cel al „balonului-spion” — a transformat orice summit într-un exercițiu de echilibristică geopolitică de mare risc.

