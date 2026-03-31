Trump mai trece un obiectiv pe numele său. Aeroportul de la Palm Beach, aflat lângă Mar-a-Lago, urmează să-i poarte numele

Guvernatorul republican al Floridei Ron DeSantis şi-a dat acordul ca Aeroportul Internaţional de la Palm Beach, situat la aproximativ trei kilometri de reşedinţa privată a preşedintelui american Donald Trump, Mar-a-Lago, să poarte numele miliardarului republican, relatează AFP.

Schimbarea denumirii aeroportului necesită semnătura Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), iar proceduri administrative în acest sens sunt în curs.

„Schimbarea numelui unui aeroport ţine de competenţa locală, iar FAA nu aprobă schimbările numelor aeroporturilor”, a anunţat într-un comunicat FAA, scrie News.

FAA anunţă însă că urmează să întreprindă anumite formalităţi în vederea validării acestei schimbări.

Donald Trump şi-a pus amprenta şi numele, de la întoarcerea sa la putere, în ianuarie 2025, pe locuri emblematice în Statele Unite.

El şi-a adăugat numele prestigioasei săli de spectacole Kennedy Center, căreia i-a schimbat programul cultural, anulând evenimentele LGBT+.

Semnătura sa urmează să apară pe bancnote, o premieră în cazul unui preşedinte în funcţie, iar lucrările sale în vederea construirii unei săli de bal la Casa Albă sunt larg criticate.