Trump lansează „Gold Card”: viză americană rapidă pentru străinii care pot plăti minimum 1 milion de dolari

Președintele Donald Trump a anunțat oficial lansarea programului „Trump Gold Card”, o schemă de imigrare ce promite obținerea rezidenței permanente în Statele Unite în „timp record” pentru persoanele dispuse să achite o taxă de cel puțin 1 milion de dolari.

Inițiativa, prezentată ca o cale directă către cetățenie pentru profesioniștii „productivi”, a stârnit controverse încă de la anunțul inițial.

Trump a promovat programul miercuri, pe rețelele de socializare, lăudând beneficiile economice ale noii vize.

„Cardul oferă o cale directă către cetățenie pentru toți cei calificați și verificați. Atât de emoționant! Marile noastre companii americane își pot păstra în sfârșit talentul de neprețuit”, a scris Trump, potrivit BBC.

Potrivit site-ului oficial, Gold Card se adresează exclusiv persoanelor capabile să demonstreze că vor aduce un „beneficiu substanțial” economiei americane. Taxa de 1 milion de dolari este considerată dovada acestui impact.

Companiile care doresc să sponsorizeze angajați străini vor plăti o taxă de 2 milioane de dolari. De asemenea, programul include și o variantă „Platinum”, care va costa 5 milioane de dolari și va oferi facilități fiscale suplimentare.

În plus, fiecare aplicant trebuie să achite un tarif de procesare nerambursabil de 15.000 de dolari, iar autoritățile își rezervă dreptul de a percepe taxe adiționale în funcție de situația fiecăruia.

Critici privind accesul inechitabil la imigrare

Schema a fost intens criticată, în special de reprezentanți ai Partidului Democrat, care consideră că programul privilegiază în mod nedrept persoanele înstărite și transformă accesul la cetățenia americană într-un produs de lux.

Trump a respins criticile și a comparat Gold Card cu Green Card-ul clasic, deși acesta este accesibil imigranților din diverse categorii socioeconomice.

„Vrem oameni productivi. Cei care pot plăti 5 milioane de dolari vor crea locuri de muncă. Se va vinde ca pâinea caldă. E o afacere”, a declarat președintele.

Lansarea Gold Card coincide cu un val amplu de măsuri restrictive adoptate de administrația Trump. SUA au suspendat procesarea cererilor de imigrare din 19 state aflate sub interdicția de călătorie, majoritatea din Africa și Orientul Mijlociu, și au oprit temporar soluționarea dosarelor de azil.

În plus, Washingtonul a anunțat o taxă de 100.000 de dolari pentru solicitanții vizei H-1B, utilizată în special în domeniul tehnologic. Deși inițial măsura a creat panică în rândul studenților și firmelor din Silicon Valley, Casa Albă a clarificat că taxa se va aplica doar noilor cereri depuse din afara Statelor Unite.