Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump promite represalii dacă țările europene vând acțiuni și obligațiuni americane. „Avem toate cărțile”, spune liderul de la Casa Albă

Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un nou avertisment la adresa statelor europene, afirmând că Washingtonul va răspunde dur dacă guvernele din Europa vor începe să vândă acțiuni și obligațiuni americane. Amenințarea vine pe fondul tensiunilor tot mai mari provocate de ambițiile lui Trump legate de Groenlanda și de campania de presiuni asupra aliaților din NATO.

Președintele SUA, Donal Trump/FOTO:EPA/EFE
Întrebat dacă se teme de o eventuală retragere a capitalului european din piețele financiare americane, Trump a respins scenariul, dar a transmis un mesaj fără echivoc: „Dacă s-ar întâmpla asta, ar exista, știți, represalii serioase din partea noastră”.

„Avem toate cărțile”, a adăugat președintele american într-un interviu acordat postului Fox Business, realizat la Davos, unde participă la Forumul Economic Mondial.

Declarațiile vin după ce, miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a minimalizat decizia unui fond de pensii danez de a renunța la obligațiuni guvernamentale americane, pe fondul îngrijorărilor legate de „starea precară a finanțelor publice” din SUA. Bessent a catalogat Danemarca și investițiile sale drept „irelevante”, în contextul disputei tot mai tensionate dintre Washington și Copenhaga.

Fondul danez a anunțat retragerea unei investiții de aproximativ 100 de milioane de dolari – o sumă infimă raportată la piața titlurilor de stat americane, evaluată la peste 30.000 de miliarde de dolari. Totuși, datele arată că Danemarca deține în total aproape 10 miliarde de dolari în obligațiuni americane, o expunere aflată în scădere constantă: în 2021, aceasta depășea 17 miliarde de dolari.

Chiar dacă impactul financiar imediat este limitat, mesajul politic este unul semnificativ. Pentru prima dată, un aliat european semnalează public că tensiunile politice cu Washingtonul pot avea consecințe financiare concrete – un precedent care îngrijorează Casa Albă.

Trump presează industria de apărare: „Avem cele mai bune arme, dar vin prea greu”

În același interviu, Donald Trump a abordat și un alt subiect sensibil: industria americană de apărare. Președintele a lăudat din nou superioritatea armamentului american, dar a criticat ritmul lent de producție și livrare.

„Avem cele mai bune echipamente din lume – Patriot, Tomahawk, F-35. Toate sunt cele mai bune”, a spus Trump. „Le vor și alte țări, le vrem și noi. Avem nevoie de mai multe. Dar durează prea mult.”

„Trebuie să le facem mai repede”, a insistat liderul de la Casa Albă.

Declarațiile nu sunt întâmplătoare. La începutul lunii, Trump a amenințat direct marile companii din industria de apărare, avertizând că va încerca să limiteze răscumpărările de acțiuni și salariile directorilor executivi dacă nu accelerează livrarea sistemelor de armament către armata americană.

Mesajul reflectă frustrarea crescândă a administrației față de capacitatea industriei militare de a răspunde cererilor generate de conflictele globale și de presiunea tot mai mare asupra SUA de a-și sprijini aliații.

În ansamblu, ieșirile de la Davos conturează un președinte care combină amenințările economice cu presiunea politică și retorica forței – atât față de adversari, cât și față de parteneri și industrii strategice. Rămâne de văzut dacă această strategie va consolida poziția SUA sau va adânci fisurile deja vizibile în relația cu aliații europeni.

SUA

