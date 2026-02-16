Procurorul general al SUA spune că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice. Lista cu cele peste 300 de nume importante care apar în documente

Într-o scrisoare oficială către liderii Congresului american, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că toate dosarele legate de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell au fost făcute publice, dezvăluind peste 300 de nume de personalități politice și celebrități.

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă, 14 februarie, că toate dosarele referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost făcute publice, respectând cerințele secțiunii 3 din Legea privind transparența dosarelor Epstein.

Scrisoarea sa oficială a fost adresată președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, membrului de rang înalt Dick Durbin, președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, și membrului de rang înalt Jamie Raskin.

„În conformitate cu cerințele legii și așa cum este descris în diverse documente depuse de Departament la tribunalele din districtul sudic al New Yorkului, desemnate pentru procesele Epstein și al asociatei sale Ghislaine Maxwell și ordinele conexe, Departamentul a făcut publice toate «înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație aflate în posesia Departamentului» care «se referă» la oricare dintre cele nouă categorii diferite”, a transmis Pam Bondi, care în ultimele zile a fost supusă unui tir de acuzații, mai ales din partea democraților, dar şi a americanilor de rând, pentru modul cum a gestionat dosarele Epstein.

Printre documentele publicate se află și o listă cu peste 300 de nume de personalități influente, inclusiv foști și actuali președinți americani precum Donald Trump și Barack Obama, fosta primă doamnă Michelle Obama, membri ai Casei Regale britanice, precum prințul Harry, dar și nume din domeniul afacerilor și divertismentului: Bill Gates, Woody Allen, Kurt Cobain, Mark Zuckerberg sau Bruce Springsteen.

Lista completă o puteți citi aici.

Mesaje, înregistrări, documente şi declaraţii ale martorilor

Conform Legii privind transparența dosarelor Epstein, lista include „toate persoanele care sunt sau au fost funcționari publici sau persoane expuse politic și ale căror nume apar cel puțin o dată în dosarele publicate în temeiul legii”, a explicat procurorul general Pam Bondi, precizând că aceste nume apar „într-o mare varietate de contexte”: unele persoane au avut contact direct prin e-mail cu Epstein sau Maxwell, în timp ce altele sunt menționate în documente secundare, inclusiv relatări de presă, care aparent nu au legătură directă cu afacerile celor doi.

Documentele fac publice o gamă largă de materiale considerate importante de Departamentul de Justiție: înregistrări referitoare la Epstein și Maxwell, referiri la persoane implicate în activitățile lor, documente despre acorduri civile și rezoluții legale, cum ar fi acorduri de imunitate, recunoaștere a vinovăției, acorduri sigilate sau de neprocurare.

De asemenea, sunt incluse informații despre organizații și rețele suspectate că ar fi implicate în traficul și operațiunile financiare ale lui Epstein în domenii corporative, non-profit, academice și guvernamentale.

Printre materialele publicate se numără e-mailuri interne ale Departamentului de Justiție, memorandumuri și note de ședință privind deciziile legate de urmărirea penală sau continuarea anchetelor.

Scrisoarea mai menționează că documentele cuprind și informații despre posibila distrugere sau ascundere a materialelor relevante legate de detenția și moartea lui Jeffrey Epstein, inclusiv rapoarte de incidente, interviuri cu martori și înregistrări legate de autopsie.

„Niciun document nu a fost reținut sau redactat pe baza rușinii, prejudiciului reputațional sau sensibilității politice, inclusiv față de orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin. Orice omisiuni din listă sunt neintenționate și, așa cum s-a explicat în scrisorile anterioare adresate Congresului, sunt rezultatul volumului și vitezei cu care Departamentul a respectat legea”, a ținut să precizeze Pam Bondi.

Procesul de redactare a fost extins, incluzând consultarea victimelor și a avocaților acestora, pentru a separa informațiile sensibile: dosare medicale, imagini sau detalii care ar putea afecta anchete federale active sau urmăriri penale în curs, sau care descriu abuzuri fizice sau decese.