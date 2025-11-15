Trump a cerut procurorului general o investigație asupra legăturilor lui Epstein cu persoane influente și instituții

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi alţi oameni importanţi, un demers extraordinar care vine la doar câteva zile după ce democraţii au publicat emailuri de la Epstein în care este menţionat şi președintele american, relatează CNN.

Trump a făcut anunțul pe Truth Social, într-o postare în care i-a acuzat pe democraţi că încearcă să readucă în atenţie legăturile sale cu Epstein și că aceştia „folosesc Farsa Epstein, care îi implică pe democraţi, nu pe republicani, pentru a încerca să abată atenţia de la dezastruosul lor shutdown şi de la toate celelalte eşecuri ale lor”.

„Îi voi cere procurorului general Pam Bondi şi Departamentului de Justiţie, împreună cu patrioţii noştri de la FBI, să investigheze implicarea şi relaţia lui Jeffrey Epstein cu Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase şi multe alte persoane şi instituţii, pentru a determina ce se întâmpla între ei şi el”, a scris Trump.

Vineri, Bondi a confirmat că va lansa investigaţia la ordinul lui Trump, desemnându-l pe Jay Clayton, principalul procuror din districtul sudic al New York-ului, să conducă ancheta federală.

La începutul acestui an, după ce Bondi a cerut FBI să revizuiască dosarele Epstein în vederea publicării, oficiali din Departamentul Justiţiei şi din FBI au efectuat o nouă evaluare, stabilind că nu pot fi formulate alte acuzaţii pe baza probelor existente, potrivit unor oficiali.

Demersul lui Trump reprezintă cel mai important efort al preşedintelui de până acum de a discredita presiunea exercitată de democraţi şi de unii republicani pentru a publica toate dosarele cazului Epstein. Şi serveşte drept cea mai recentă ilustrare al convingerii preşedintelui că poate neutraliza subiectul prin simpla forţă a voinţei, în ciuda temerilor tot mai mari în rândul aliaţilor că acţiunile sale nu fac decât să amplifice problema şi să îi afecteze propria credibilitate, comentează CNN.

„De ce nu le publică? Să le publice pur şi simplu!”, a spus gazda conservatoare de podcast Megyn Kelly. „Acum este în poziţia de a fi, chipurile, singurul scos în evidenţă, în loc să fie doar unul dintre o mulţime de nume”, a adăugat.

„Într-o postare amplă pe X, Hoffman, cofondatorul LinkedIn, a criticat directiva lui Trump şi a cerut administraţiei să publice toate dosarele Epstein.

„Cererea de a lansa o investigaţie este o stratagemă evidentă pentru a evita publicarea dosarelor. Pur şi simplu să publice toate dosarele şi să dezvăluie persoanele care au avut relaţii profunde şi continue cu Epstein”, a scris el.

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a transmis pe X: „Aceste emailuri dovedesc că Bill Clinton nu a făcut nimic şi nu ştia nimic. Restul este zgomot menit să distragă atenţia de la înfrângerile electorale, închiderile şi cine ştie ce altceva”.

Într-o declaraţie, purtătoarea de cuvânt a JPMorgan Chase, Patricia Wexler, a spus că banca „şi-a încheiat relaţia cu (Epstein) cu ani înainte de arestarea lui pentru acuzaţii de trafic sexual”.

„Guvernul avea informaţii incriminatoare despre infracțiunile lui şi nu ni le-a împărtășit nouă sau altor bănci”, a spus Wexler. „Regretăm orice asociere pe care am avut-o cu acel om, dar nu l-am ajutat să comită actele sale odioase”.

Vot pentru publicarea dosarelor Epstein

La începutul acestei săptămâni, Trump a încercat, fără succes, să-i convingă pe republicani să blocheze o petiție de în Camera Reprezentanților ce forțează un vot privind publicarea dosarelor Epstein.

Oficialii au susținut că administrația nu ascunde nimic, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe, inclusiv faptul că i-a arătat alesei republicane Lauren Boebert niște documente obținute de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care nu fuseseră încă publicate.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, intenționează să programeze un vot privind publicarea dosarelor Epstein săptămâna viitoare, într-o schimbare strategică impulsionată de constatarea că acesta nu poate fi oprit. Se așteaptă ca votul să atragă un sprijin semnificativ din partea congresmenilor republicani.

„Dacă există o anchetă penală în curs, acesta este un motiv perfect întemeiat pentru ca Congresul să dea înapoi sau să voteze împotrivă”, a declarat analistul juridic CNN Elie Honig.

Abordarea Casei Albe față de cazul Epstein și consecințele ulterioare ale acestuia i-a nedumerit pe unii oficiali ai administrației și aliații lui Trump, dintre care unii i-au sfătuit pe el și consilierii săi să schimbe strategia.

În ultimele zile, cel puțin un aliat de pe Capitol Hill i-a spus direct lui Trump că este prost sfătuit cu privire la abordarea sa în cazul Epstein, continuând să îl amâne și să îl minimalizeze, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Referindu-se la controversă vineri seară, Trump le-a spus reporterilor că el și Epstein au „o relație foarte proastă de ani de zile”.

„Larry Summers,, și toți ceilalți cu care a petrecut timp Eu și Jeffrey Epstein aveam o relație foarte proastă de mulți ani. Dar el a văzut și putere, pentru că eu eram președinte, așa că și-a dictat câteva note. Veți afla ce știa el în legătură cu Bill Clinton, în legătură cu directorul Harvard, în legătură cu toți acei oameni pe care îi cunoștea, inclusiv JP Morgan Chase”, a spus Trump.

Mai multe surse au declarat pentru CNN că Trump însuși a dictat răspunsul administrației la evoluțiile legate de Epstein, opunându-se în mod specific oricăror acțiuni care riscă să ducă povestea mai departe.

„Trump nu vrea ca oamenii lui să ia măsuri. Tuturor li s-a cerut să aștepte până când vor apărea informații și apoi să răspundă că este o farsă sau că nu dovedește nimic”, a declarat una dintre surse.

În cele 24 de ore de la publicarea miercuri de către Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților a e-mailurilor lui Epstein care îl menționau pe Trump, președintele american a refuzat să răspundă la întrebările presei. Trump nu a primit și nici nu a trimis niciunul dintre mesaje, care datează în mare parte dinaintea mandatului său de președinte, și nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu Epstein.

„Aceasta este o altă înșelătorie de tipul „Rusia, Rusia, Rusia”, toate săgețile fiind îndreptate spre democrați”, a scris Trump într-o postare.

Corespondența lui Epstein

În mii de e-mailuri analizate de CNN, a reieșit că acesta a corespondat cu un grup larg de persoane puternice și influente, inclusiv democrați proeminenți.

Printre cele mai frecvente comunicări ale sale s-au numărat cele cu fosta consilier juridic șef al Casei Albe în timpul mandatului lui Obama, Kathryn Ruemmler, care l-a reprezentat pe Epstein în calitate de avocat și cu Summers, fostul secretar al Trezoreriei în timpul mandatului lui Clinton și director al Consiliului Economic Național al lui Obama.

Clinton și Epstein au fost prieteni la începutul anilor 2000, fostul președinte apărând în jurnalele de bord ale avioanelor private ale lui Epstein de cel puțin 16 ori între 2002 și 2003, pentru călătorii despre care spunea că au legătură cu activitatea Fundației Clinton. Clinton avea să scrie ulterior că relația sa cu Epstein se încheiase în 2003, înainte ca el să fie conștient de infracțiunile finanțatorului. Clinton nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune.

JPMorgan a plătit 290 de milioane de dolari în 2023 pentru a soluționa un proces colectiv intentat de victimele lui Epstein, care susțineau că a închis ochii la tranzacții neobișnuite în numerar despre care susțineau că au permis traficul sexual.