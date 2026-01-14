Trump înăsprește politicile privind imigrația: SUA suspendă pe termen nedeterminat procesarea vizelor din 75 de țări

Statele Unite vor suspenda pe termen nedeterminat procesarea vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, în cadrul unei noi măsuri de înăsprire a politicilor privind imigrația adoptate de administrația Trump.

Pauza privind procesarea permiselor de călătorie va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie și va viza state precum Brazilia, Columbia, Egipt, Haiti, Somalia și Rusia, potrivit unui oficial american, citat de CNN.

Măsura se aplică exclusiv vizelor de imigrare, inclusiv celor pentru muncă în SUA, și nu afectează vizele de tip non-imigrant, precum cele pentru studii sau turism. Astfel, restricția nu se va aplica persoanelor care doresc să călătorească în Statele Unite pentru evenimente precum Cupa Mondială din această vară, sau pentru orice alt tip de vacanță.

Decizia vine în contextul în care Departamentul de Stat a impus, anul trecut, controale mai stricte în baza prevederii legale privind „povara publică”, care vizează persoanele considerate de administrația americană drept potențiale beneficiare de ajutoare sociale.

„Departamentul de Stat va folosi autoritatea sa de lungă durată pentru a declara neeligibili potențialii imigranți care ar putea deveni o povară pentru Statele Unite și ar profita de generozitatea poporului american”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Acesta a precizat că procesarea vizelor de imigrare din cele 75 de țări va fi suspendată până la reevaluarea procedurilor, pentru a preveni intrarea în SUA a străinilor care ar putea beneficia de ajutoare sociale și alte beneficii publice.

O parte dintre statele afectate de această măsură se regăseau deja pe lista extinsă a țărilor supuse restricțiilor de călătorie impuse anterior de administrația Trump.