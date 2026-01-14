Avionul lui Netanyahu părăsește Israelul, iar SUA evacuează o bază militară din Orientul Mijlociu . „Intervenția militară” a lui Trump în Iran este „posibilă în următoarele 24 de ore”

O intervenție militară a Statelor Unite în Iran pare tot mai probabilă și ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, au avertizat oficiali occidentali, pe fondul unei escaladări rapide a tensiunilor în Orientul Mijlociu.

Surse americane, europene și israeliene afirmă că sunt în desfășurare pregătiri pentru o eventuală acțiune, în timp ce Washingtonul a început evacuarea personalului de la o bază militară majoră din regiune.

Iranul a transmis avertismente statelor vecine, spunând că bazele americane din zonă vor fi vizate în cazul în care președintele Donald Trump va ordona un atac.

Tensiunile cresc în contextul în care conducerea de la Teheran încearcă să reprime ceea ce este descris drept cea mai gravă revoltă internă din istoria Republicii Islamice. Autoritățile iraniene încearcă totodată să descurajeze amenințările repetate ale lui Donald Trump privind o posibilă intervenție în sprijinul protestatarilor anti-guvernamentali.

Un oficial american a declarat miercuri că reducerea personalului militar este o măsură de precauție, luată după avertismente venite din partea unui oficial iranian de rang înalt.

Între timp, doi oficiali europeni au spus că o intervenție militară pare din ce în ce mai probabilă, unul dintre ei sugerând că aceasta ar putea avea loc în următoarele 24 de ore. Un oficial israelian a afirmat, la rândul său, că Donald Trump ar fi luat o decizie de principiu privind intervenția, deși momentul exact și amploarea unei eventuale lovituri nu au fost stabilite.

Qatarul a confirmat că retrageri de personal de la baza aeriană Al Udeid — cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu — sunt „în curs”, ca răspuns la tensiunile regionale. Diplomați spun că unii membri ai personalului au fost instruiți să părăsească baza, deși nu au fost observate evacuări masive similare celor dinaintea atacului iranian de anul trecut.

Represiune internă și amenințări externe

Donald Trump a amenințat în mod repetat că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de persoane ar fi fost ucise în timpul reprimării manifestațiilor împotriva regimului clerical. Atât autoritățile iraniene, cât și statele occidentale descriu actualele tulburări drept cele mai violente de la Revoluția Islamică din 1979.

Un oficial iranian a declarat că peste 2.000 de persoane au murit, în timp ce organizații pentru drepturile omului estimează un bilanț de peste 2.600 de victime. Șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, a spus că Iranul „nu s-a mai confruntat niciodată cu un asemenea nivel de distrugere”, acuzând „dușmani externi”. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a vorbit despre „cea mai violentă represiune din istoria contemporană a Iranului”.

Într-un interviu acordat CBS News, Donald Trump a avertizat că va lua „măsuri foarte dure” dacă Iranul va executa protestatari și a încurajat populația să continue demonstrațiile, afirmând că „ajutorul este pe drum”.

Un oficial iranian, sub protecția anonimatului, a declarat că Teheranul a cerut aliaților regionali ai SUA — inclusiv Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Turciei — să împiedice un atac american, avertizând că bazele SUA din aceste țări vor fi lovite în cazul unei intervenții.

Contactele directe dintre ministrul iranian de externe Abbas Araqchi și emisarul special american Steve Witkoff au fost suspendate, a mai spus oficialul.

Mișcări militare și semnale politice

Statele Unite au forțe militare răspândite în întreaga regiune, inclusiv cartierul general avansat al Comandamentului Central la Al Udeid, în Qatar, și sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA în Bahrain.

Accesul la informații din interiorul Iranului este limitat de o pană de internet. Organizația HRANA, cu sediul în SUA, a confirmat până acum moartea a 2.403 protestatari și a 147 de persoane afiliate guvernului, precum și peste 18.000 de arestări.

Criza vine într-un moment de vulnerabilitate pentru Teheran, după o campanie de bombardamente israeliene, sprijinite de SUA, anul trecut, și după reintroducerea sancțiunilor ONU legate de programul nuclear iranian, care au agravat criza economică.

Deși protestele au luat autoritățile prin surprindere, un oficial occidental a declarat că regimul nu pare să fie în pragul colapsului, iar aparatul de securitate rămâne funcțional. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu funeralii de amploare, prezentate drept dovadă a sprijinului public pentru regim.

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat că, atâta timp cât guvernul are sprijin popular, „toate eforturile dușmanilor vor eșua”.

Avionul lui Netanyahu și îngrijorările regionale

Avionul oficial al premierului israelian Benjamin Netanyahu, cunoscut sub numele de „Wing of Zion”, a decolat din Israel și a survolat Marea Mediterană, pe fondul speculațiilor privind o posibilă acțiune militară împotriva Iranului. Aeronava a zburat spre Creta înainte de a reveni în Israel.

Oficialii israelieni au negat că zborul ar fi legat de o operațiune militară, susținând că face parte din activități de rutină. În trecut însă, avionul a părăsit Israelul înaintea unor atacuri asupra Iranului sau a unor represalii anticipate.

Zborul are loc în timp ce SUA evacuează personal din mai multe baze din regiune. Baza Al Udeid, care găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani, a fost ținta unui atac iranian anul trecut, ca represalii pentru lovituri americane asupra facilităților nucleare iraniene.

Execuții iminente și apeluri disperate

Criza drepturilor omului din Iran continuă să se adâncească. Rudele unui tânăr condamnat la moarte pentru participarea la proteste au făcut apel public către Donald Trump să intervină.

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, ar urma să fie executat, potrivit unor organizații pentru drepturile omului. Familia sa a protestat în fața închisorii Ghezel Hesar, unde acesta este deținut.

Șefa sistemului judiciar iranian a anunțat procese rapide și pedepse exemplare pentru cei acuzați de violență, în timp ce activiștii susțin că acuzațiile sunt fabricate pentru a justifica execuțiile.

Organizațiile pentru drepturile omului afirmă că bilanțul victimelor actualelor proteste este fără precedent în ultimele decenii, evocând violențele care au precedat Revoluția Islamică din 1979.