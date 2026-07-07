Trump ia în calcul reducerea cu o treime a trupelor americane din Europa. Liderii NATO, la Ankara într-un climat tensionat

Președintele american Donald Trump ia în calcul reducerea cu până la o treime a prezenței militare a Statelor Unite în Europa, pe fondul nemulțumirii sale față de lipsa de sprijin din partea aliaților NATO în timpul operațiunilor militare americane din Iran. Informația, dezvăluită de surse apropiate administrației de la Washington, a fost făcută public înaintea summitului NATO care are loc la Ankara.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile de la Casa Albă, Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de statele europene, pe care le acuză că beneficiază de protecția militară americană fără a răspunde cu aceeași solidaritate atunci când Statele Unite sunt implicate în conflicte, scrie CNN.

În cadrul unei reuniuni desfășurate la Casa Albă în această primăvară, Donald Trump a avansat ideea reducerii cu o treime a efectivelor militare americane din Europa, întrebându-se dacă o astfel de măsură nu ar transmite un semnal clar aliaților din NATO. La scurt timp, Pentagonul a anulat două rotații planificate de trupe pe continent și a dispus retragerea unor militari.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, intenționa să anunțe la reuniunea NATO din iunie reduceri importante ale prezenței militare americane, însă planul a fost înlocuit cu o evaluare de șase luni privind dispozitivul militar al SUA în Europa.

Trump cere „loialitate”, nu bani

În ultimele luni, Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa NATO, afirmând că Statele Unite suportă cea mai mare parte a costurilor pentru securitatea Europei, fără a beneficia de sprijin reciproc.

„Vreau doar loialitate. Nu avem nevoie de banii lor sau de altceva. Avem cea mai puternică armată din lume, dar vreau ca aliații să fie alături de noi”, a declarat președintele american într-o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Înaintea summitului de la Ankara, Trump a transmis un nou mesaj critic pe rețelele sociale, susținând că este „ridicol” ca Statele Unite să continue să suporte unilateral povara securității europene.

Europa încearcă să evite o nouă confruntare

Liderii europeni speră să calmeze tensiunile prin noi angajamente privind creșterea bugetelor pentru apărare și prin promisiuni de sprijin suplimentar pentru Ucraina.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, încearcă să convingă administrația americană că presiunile exercitate de Washington au determinat statele europene să își majoreze investițiile în domeniul apărării.

Cu toate acestea, mai mulți oficiali occidentali citați de presa americană admit că există temeri privind evoluția summitului, în condițiile în care Trump și-a exprimat în privat nemulțumirea față de lipsa sprijinului european în conflictul cu Iranul.

În ultimele luni, administrația Trump a accelerat retragerea unor efective din Europa, inclusiv prin decizia de a retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania. Oficialii americani susțin că este vorba despre o reevaluare strategică a poziționării forțelor armate.

Pentru statele europene, perspectiva diminuării angajamentului militar al Statelor Unite ridică însă semne de întrebare privind capacitatea NATO de a descuraja Rusia într-un moment în care războiul din Ucraina continuă.

Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc la Ankara pentru a discuta viitorul alianței într-un context de securitate tot mai complicat, marcat de războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și diferențele de viziune dintre Washington și aliații europeni.

În acest context, participarea președintelui american Donald Trump este considerată unul dintre punctele-cheie ale reuniunii, în condițiile în care liderul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării în repetate rânduri angajamentul Statelor Unite față de securitatea Europei și a cerut aliaților să își asume o parte mai mare din responsabilitățile privind apărarea comună.