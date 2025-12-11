Rusia a anunțat joi că a preluat controlul asupra orașului Siversk din estul Ucrainei, unul dintre ultimele puncte strategice care împiedicau înaintarea trupelor ruse către marile orașe regionale Kramatorsk și Sloviansk.

Sursa video: Telegram/ TASS

Declarația a fost făcută de șeful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, în cadrul unei reuniuni cu președintele Vladimir Putin, eveniment transmis de televiziunea rusă.

Siversk se află la aproximativ 30 de kilometri est de Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe importante încă aflate sub control ucrainean în regiunea Donbas, o zonă industrială și minieră pe care Rusia încearcă să o cucerească integral. Înainte de război, orașul avea aproximativ 11.000 de locuitori, însă astăzi este aproape distrus, relatează Agerpres.

Forțele ruse s-au apropiat de Siversk din trei direcții încă din septembrie, înainte de a străpunge apărarea ucraineană în noiembrie și decembrie, potrivit analiștilor militari. Platforma ucraineană DeepState, care monitorizează frontul folosind imagini din surse deschise și informații interne, a semnalat că orașul „cade treptat în mâinile inamicului”, iar joi aproximativ jumătate din Siversk era sub control rusesc, cealaltă jumătate fiind o „zonă gri” disputată.

Rusia continuă să avanseze în mai multe regiuni

În ultimele săptămâni, Rusia a revendicat capturarea mai multor poziții strategice, printre care orașele Kupiansk și Vovceansk din regiunea nord-estică Harkov, precum și centrul logistic Pokrovsk din Donețk.

Armata ucraineană a negat inițial pierderea controlului asupra Pokrovsk, dar miercuri a recunoscut că s-a „retras din unele poziții” și că a recucerit parțial zona de vest a orașului, menținând controlul asupra sectorului de nord, în timp ce trupele ruse au lansat un asalt mecanizat. Moscova încearcă acum să ocupe și orașele satelit Mirnograd și fortăreața Kostiantinivka. Tot joi, Rusia a revendicat și ocuparea orașului Liman din provincia Harkov.

Președintele Vladimir Putin a afirmat că „observă o bună dinamică pe toate axele” de atac ale armatei ruse și că „eliberarea teritoriilor (…) se desfășoară în mod progresiv, constant”.

Negocieri și tensiuni pe plan diplomatic

În paralel, Ucraina și Rusia negociază cu Statele Unite un plan de pace propus de Washington acum peste trei săptămâni. Moscova solicită ca Ucraina să cedeze complet Donbasul - regiunile Donețk și Lugansk și să își restrângă forțele armate. În prezent, trupele ruse controlează peste 81% din provincia Donețk și aproape întreaga provincie Lugansk.