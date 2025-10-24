search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump, decis să meargă până la capăt: „Cred că vom ucide, pur și simplu, oamenii care introduc droguri în țara noastră”

0
0
Publicat:

Donald Trump a declarat că administrația sa va continua să atace cartelurile de droguri și a afirmat că nu intenționează să solicite o declarație formală de război din partea Congresului, afirmând în același timp că „vom ucide pur și simplu” persoanele suspectate că introduc droguri în SUA.

Donald Trump anunţă noi atacuri împotriva traficanţilor. FOTO: Profimedia
Donald Trump anunţă noi atacuri împotriva traficanţilor. FOTO: Profimedia

Declarațiile liderului de la Washington vin pe fondul unor atacuri navale controversate ale armatei americane, pentru că, în timp ce administraţia Trump anunţă o victorie împotriva „narco-traficanţilor”, criticii pun sub semnul întrebării legalitatea unor astfel de acţiuni.

„Cred că îi vom ucide”

Președintele Donald Trump a reconfirmat intenţia de a continua operațiunile militare împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri „atât pe mare, cât și pe uscat”, precizând, totodată, că nu va cere o declarație formală de război din partea Congresului.

În cadrul conferinţei de presă susţinute joi, 23 octombrie, el le-a spus jurnaliştilor că intenționează să anunțe Congresul asupra acestor planuri, dar că va continua oricum aplicarea acestor măsuri, chiar şi în lipsa unei declaraţii formale de război din partea acestuia, aşa cum prevede legea americană.

„Cred că vom ucide, pur și simplu, oamenii care introduc droguri în țara noastră… Vor fi, cum ar veni, morți”, le-a spus el jurnaliştilor, potrivit People.

Afirmațiile vin pe fondul unei campanii militare americane care, potrivit relatărilor apărute în presă, a inclus mai multe atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate că transportau droguri, acțiuni care s-ar fi soldat, până în prezent, cu zeci de morți. Deşi administraţia Trump susține că astfel s-a redus semnificativ traficul maritim de stupefiante către SUA, metodele folosite au stârnit îngrijorări la nivel internațional.

Vă reamintim faptul că, până în acest moment, armata SUA a lansat nouă atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate că transportau droguri, în urma cărora au fost ucise cel puțin 37 de persoane.

„Uscatul va fi următorul. Și s-ar putea să mergem la Senat, s-ar putea să mergem la Congres și să le spunem despre asta, dar nu-mi imaginez că ar avea vreo problemă cu asta. De fapt, cred că, în timp ce suntem aici, dacă mergi la Congres și le spui despre asta, ce vor face? Vor spune: «Nu vrem să oprim afluxul de droguri»”, a mai afirmat Donald Trump.

Acţiunile lui Donald Trump sunt contestate

Controversele s-a acutizat după relatările potrivit cărora un pescar columbian, Alejandro Carranza, a fost ucis într-unul din atacuri, deși familia şi autorităţile columbiene susţin că barca sa era în derivă şi avea semnalul de urgenţă pornit.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a catalogat incidentul drept „o crimă” şi a pus sub semnul întrebării legitimitatea ţintei atacului, solicitând explicații din partea Washingtonului, iar familia victimei și alţi martori afirmă, la rândul lor, că bărbatul nu avea legături cu traficul de stupefiante.

În acest context, unele instituţii de presă şi experţi juridici atrag atenția că Donald Trmp acţionează în afara legii, deoarece Constituția SUA acordă Congresului puterea exclusivă de a declara război și că decizii unilaterale de a autoriza lovituri letale peste hotare ridică probleme de legalitate şi de drept internațional.

La finalul declarațiilor sale privind inițierea atacurilor terestre asupra membrilor suspectați ai cartelului, Trump a spus că se va adresa Congresului și „le va spune ce vom face”, iar legislatorii „probabil vor aprecia acest lucru, cu excepția lunaticilor radicali de stânga”.

Întrebat direct dacă va solicita o declarație formală de război din partea Congresului, Donald Trump a răspuns: „Nu voi solicita neapărat o declarație de război. Cred că vom ucide pur și simplu oamenii care introduc droguri în țara noastră. Bine? Îi vom ucide, știi, vor fi, cum ar veni, morți”.

În plus, există semne de întrebare şi în ceea ce priveşte persoanele vizate după ce, în mai multe cazuri semnalate de presa americană, administrația Trump nu a prezentat dovezi publice concludente că victimele erau implicate în traficul de droguri.

Potrivit unor investigații jurnalistice și rapoarte, Departamentul de Justiție ar fi întocmit o notă clasificată prin care încearcă să ofere o justificare juridică pentru utilizarea forței letale împotriva anumitor structuri ale cartelurilor, invocând prezența unei „amenințări iminente” pentru cetățenii americani.

De partea cealaltă, însă, criticii susțin că o opinie clasificată nu înlocuiește controlul democratic și transparența necesare atunci când sunt vizate acțiuni letale extrateritoriale.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
gandul.ro
image
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
mediafax.ro
image
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
playtech.ro
image
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
NU se mai schimbă ora de iarnă în UE! Bruxellesul spune că a venit timpul să renunțe la schimbarea orei la nivel european
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci