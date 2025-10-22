Doi morţi într-o lovitură ce a vizat o ambarcaţiune cu traficanţi de droguri în Pacific. Pentagonul: „Cei doi terorişti au fost ucişi”

O nouă lovitură americană executată marţi asupra unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri a făcut doi morţi, a indicat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Hegseth a anunțat, astfel, primul atac de acest fel împotriva unei ambarcaţiuni în Oceanul Pacific, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Doi narcoterorişti se aflau la bordul ambarcaţiunii în momentul loviturii, care a fost efectuată în apele internaţionale. Cei doi terorişti au fost ucişi şi niciun membru al armatei americane nu a fost rănit”, a precizat Hegseth pe contul său de X.

Secretarul american al Apărării ridică numărul total al atacurilor americane ce au vizat ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri la cel puţin opt, majoritatea în Caraibe, cu un bilanţ de cel puţin 34 de morţi.

„La fel cum Al-Qaeda a declarat război patriei noastre, aceste carteluri declară război frontierei noastre şi poporului nostru. Nu va exista nici refugiu, nici iertare, doar justiţie”, a scris şeful Pentagonului.

SUA, angajate într-un „conflict armat non-internaţional cu aceste organizaţii teroriste”

Potrivit Washingtonului, cartelurile - unele clasificate de SUA drept „organizaţii teroriste” - implicate în traficul de droguri au devenit în decursul ultimelor decenii „mai înarmate, mai bine organizate şi violente”, şi „provoacă ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an”.

„Drept răspuns (...), preşedintele a stabilit că Statele Unite sunt angajate într-un conflict armat non-internaţional cu aceste organizaţii teroriste desemnate”, se arată într-o notă recentă a Pentagonului către Congres, consultată de AFP.

Washingtonul nu a făcut însă publice probe în sprijinul afirmaţiei că ţintele loviturilor sale sunt într-adevăr traficanţi de droguri, iar experţii afirmă că execuţiile sumare sunt ilegale, chiar dacă ar viza traficanţi dovediţi.