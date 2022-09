Noua generație de traficanți mexicani „din prima linie” își schimbă stilul: „un alt fel de a povesti despre cum trăim și cum murim în Sinaloa”

O nouă generație de narcotraficanți ia locul vechii gărzi în cadrul uneia dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, iar ei îmbrățișează și un nou stil muzical pentru a-și spune povestea, relatează Insider.

În munții din statul Sinaloa, în nord-vestul Mexicului, cu prilejul unei întruniri recente a Grupo Flecha ("Grupul Săgeată"), o armată paramilitară de elită care îl protejează pe faimosul șef al cartelului Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, ascultă la boxe o altă muzică decât baladele popularizate de Zambada și alții din generația sa.

Din punct de vedere istoric, genul mexican de muzică folk cunoscut sub numele de narcocorrido (baladele traficanților) a fost folosit de traficanții de droguri pentru a-și sărbători reușitele sau pentru a spune poveștile celor care au murit apărându-și teritoriul.

Doar că mai nou chitarele cu 12 coarde și acordeoanele specifice pentru narcocorridos (balade) au fost schimbate cu tobele hip-hop-ului și sintetizatoarele zgomotoase ale „Trapteño", un stil hibrid între subgenul de origine americană trap și norteño, provenind din regiunile rurale ale Mexicului.

Interviu cu comandantul unei unități paramilitare

„Această muzică este rezultatul prizelor [contactelor] Cartelului Sinaloa în Atlanta, unde muzica Trap a devenit virală pentru prima dată", a declarat un comandant Flechas pentru Insider.

„Cartelul Sinaloa are o mulțime de contacte în Atlanta, iar viața oamenilor din Culiacan și a celor din Atlanta nu diferă prea mult. Drogurile, fetele, mafia – am simțit conexiunile", a declarat comandantul, vorbind sub anonimat din motive de securitate personală.

Chiar dacă stilul muzical este unul nou, versurile sunt în mare parte aceleași, relatând povești care subliniază faptele de seamă ale unor baroni populari ai drogurilor, făcând descrieri ale asasinatelor și detaliind ascensiunea capilor.

"În vechea fermă, viața a devenit grea și a trebuit să plec. Mama mi-a dat binecuvântarea ei și am înșfăcat Glock-ul", sunt versurile unei melodii a compozitorului și cântărețului Emmanuel Massú, cunoscut sub numele de "El Enfermo".

Massú crede că deși noua generație are nevoie de un nou mod de a istorisi vechile povești, totuși legătura cu vechea narco-baladă mexicană nu se poate șterge.

"Oamenii trebuie să asculte un alt fel de a povesti despre cum trăim și cum murim în Sinaloa", unde trăiesc "în prima linie a acestui monstru", comerțul cu droguri, a spus Massú.

Comandantul Flechas intervievat în statul Sinaloa a declarat că tânăra generație nu lasă în urmă vechile ritmuri narco-corrido, ci că mai degrabă Trapteño le dă senzația unui grup modern.

„Dacă vă uitați la noi, nu ne mai îmbrăcăm ca cei bătrâni, cu pălării și cizme. Ne punem pantofi și cămăși de firmă sau bélicos", a spus comandantul, folosind un termen pentru ținuta militară.

În timp ce stilul se poate schimba, aceste narco-istorisiri sunt pline de semnificație în lumea în care trăiesc grupurile criminale mexicane, potrivit lui Juan Carlos Ramírez, profesor la Universitatea de Stat din San Diego și unul dintre puținii experți în narco-corrido.

„Aceste cântece au o influență puternică în rândul cartelurilor", a declarat Ramírez pentru Insider. "Unul dintre primele lucruri pe care le ordonă o organizație criminală după ce se luptă cu un grup rival este să îi cheme pe cântăreți și să interzică numele dușmanilor lor din cântecele lor".

O privire în tenebrele lumii interlope

Cântecele oferă o versiune diferită - și poate ceva mai exactă - a ceea ce se petrece în culisele lumii interlope din Mexic, a adăugat Ramírez.

„De obicei, înregistrările oficiale sunt o minciună. De aceea este important să existe o consemnare diferită, să comparăm versiunile și, în cele din urmă, să găsim adevărul", a declarat Ramírez, adăugând că noul stil muzical va avea un impact asupra generațiilor mai tinere din afara acestei lumi interlope.

"Atrage un public mai tânăr. El găsește muzica plină de farmec și, în cele din urmă, ajung să se lase atrași de versurile care elogiază un baron al drogurilor sau un întreg grup", a spus Ramírez.

Copilărie modelată de carteluri

Ascensiunea unui nou gen cu mai multă atractivitate pentru generația tânără ar putea fi, de asemenea, un semn îngrijorător: De ani buni, cartelurile de droguri recrutează mexicani tot mai tineri, uneori copii, ca oameni de veghe, traficanți și chiar sicarios (asasini).

Se estimează că circa 30.000 de copii ar putea lucra pentru cartelurile din Mexic și alți aproximativ 250.000 ar putea fi recrutați în următorii ani, potrivit Rețelei pentru drepturile copiilor din Mexic (REDIM).

„Copiii intră în aceste organizații criminale de la vârste foarte fragede - posibil în jurul vârstei de 9 ani - și, în cele din urmă, încep să primească mai multe responsabilități, fiind promovați la sarcini mai periculoase, cum ar fi traficul de droguri sau supravegherea ascunzătorilor", a declarat Tania Ramírez, directorul REDIM, pentru Insider.

În vârful acestei noi generații de traficanți se află "narco juniorii", ce calcă pe urmele taților în afaceri. Educația lor în mediul cartelurilor, precum și reputația și stilul de viață al taților lor i-au făcut mai pricepuți, dar și mai agresivi, spun surse din lumea criminală.

"Acești juniori – fiii familiei Guzman, dar și urmașii altor baroni ai drogurilor - își folosesc numele pentru a opera în mod deschis în Sinaloa fără nicio consecință", a declarat un membru al cartelului Sinaloa din Culiacán, teritoriul de origine al grupului. "Sunt o nouă generație, mai inteligentă, dar și mai violentă. Au crescut în preajma armelor și a crimelor, iar acest lucru se vede."

Compozitorii de corridos

"Copiii din Reynosa și Matamoros (orașe din statul nord-estic Tamaulipas-n.red) și din multe părți ale Mexicului învață versurile unui corrido înainte de a învăța Imnul Național", spunea în 2019 pentru NPR Reynaldo "El Gallero" Martinez, un compozitor de balade despre baronii drogurilor.

Baladele au documentat viața și moartea în Mexic încă din timpul Revoluției mexicane (1910-1920) în urma căruia a fost îndepărtat de la putere dictatorul Porfirio Díaz. Narcocorridos au devenit la modă în anii 1970, explodând în anii 1990. De atunci baladele drogurilor sunt un mod de a relata știrile despre încleștările între cartelurile de droguri și autorități. De altfel, aceste cântece sunt compuse aproape în ritm cu evenimentele, nota NPR în 2019.

În războiul lor împotriva cartelurilor, autoritățile mexicane au interzis aceste balade la radio, considerând că celebrează violența și sunt o influență negativă pentru tineri.

Între timp au apărut compozitori de anti-narcocorridos care aduc omagii unor eroi precum jurnaliștii care au fost uciși de carteluri.

Cântărețul Vivir Quintana a scris „El Corrido de Milo Vela” despre viața și moartea lui Miguel Angel Lopez Velasco, cunoscut sub numele de Milo Vela, un jurnalist mexican care a fost ucis, împreună cu soția și fiul său, în orașul Veracruz în 2011.

„Există flăcări care nu pot fi stinse, chiar dacă alții încearcă să le reducă la tăcere. Există lumânări care sunt veșnice, chiar și atunci când sunt înghițite de mare, precum cea a lui Milo Vela, care luminează calea libertății", spune balada lui Milo Vela.