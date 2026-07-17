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Trump cere retragerea licențelor de emisie ale posturilor TV care nu i-au transmis în direct discursul

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Președintele Donald Trump a declarat că posturile de televiziune care nu au transmis în direct discursul său din prime-time privind securitatea alegerilor ar trebui să rămână fără licențele de emisie.

Trump cere retragerea licențelor de emisie ale ABC și NBC FOTO AFP
Trump cere retragerea licențelor de emisie ale ABC și NBC FOTO AFP

CNN, ABC și NBC au ales să nu difuzeze în direct discursul în care Trump a susținut că China a accesat ilegal milioane de fișiere ale alegătorilor, ca parte a unui efort mai amplu de manipulare a alegerilor din Statele Unite din 2018 și 2020.

Alte televiziuni, printre care CBS, MS NOW și Fox News, au transmis integral sau parțial discursul. NBC și ABC au difuzat declarațiile lui Trump pe platformele lor de streaming.

În timpul discursului, Trump a criticat în mod direct NBC și ABC, acuzând cele două posturi că încearcă să ascundă ceea ce el a numit fraudă electorală.

„Într-o mișcare rară, televiziunile de știri false NBC și ABC au spus amândouă că nu vor transmite acest discurs. Știau despre ce este vorba”, a afirmat Trump, potrivit POLITICO. „O fraudă de asemenea proporții ar trebui să ducă la retragerea licențelor lor.”

Posturile de televiziune nu sunt obligate să transmită în direct discursurile președintelui în intervalul de maximă audiență. În mod tradițional, liderii americani au rezervat astfel de alocuțiuni pentru situații de criză națională sau alte momente de importanță majoră. De-a lungul timpului, televiziunile au oferit de regulă transmisii în direct, însă au existat și excepții.

Mai multe rețele TV au refuzat, de exemplu, să difuzeze în 2022 discursul președintelui Joe Biden despre amenințările la adresa democrației. De asemenea, ABC, CBS și NBC nu au transmis în 2014 discursul de seară al fostului președinte Barack Obama privind politica de imigrație.

Nu este pentru prima dată când Trump sugerează retragerea licențelor de emisie ale unor televiziuni pe care le consideră ostile. El a afirmat anterior că ABC ar trebui să își piardă licența după suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel, în urma morții lui Charlie Kirk. Totodată, într-o postare publicată în decembrie pe rețelele sociale, Trump a susținut că televiziunile a căror acoperire este „aproape 100% negativă” la adresa sa ar trebui să aibă licențele de emisie „revocate”.

Totuși, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, nu poate retrage unilateral licențele de emisie ale marilor rețele de televiziune. Acestea sunt protejate atât de prevederile Communications Act, care limitează modul în care FCC poate revizui licențele de emisie, cât și de Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează libertatea de exprimare.

FCC nu a răspuns imediat solicitării de a comenta declarațiile lui Trump.

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